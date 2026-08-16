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સુરતમાં એમ્બ્રોઇડરી કારીગરોનું ઉગ્ર આંદોલન, રવિવારની રજાની માંગ સાથે 3 GIDCમાં મશીનો બંધ

મરોલી, કતારગામ અને સચિન GIDCમાં હજારો કારીગરો રસ્તા પર ઉતર્યા અને મશીનો બંધ કરાવીને રવિવારની સાપ્તાહિક રજાની માંગ કરી.

સુરતમાં એમ્બ્રોઇડરી કારીગરોનું ઉગ્ર આંદોલન
સુરતમાં એમ્બ્રોઇડરી કારીગરોનું ઉગ્ર આંદોલન (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 16, 2026 at 6:38 PM IST

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સુરત: કાપડ ઉદ્યોગની કરોડરજ્જુ સમાન એમ્બ્રોઇડરી સેક્ટરમાં 16 ઓગસ્ટના રોજ વહેલી સવારથી હજારો કારીગરોએ એકસંપ થઈને કામકાજ ઠપ્પ કરી દીધું અને ઉગ્ર વિરોધ નોંધાવ્યો. મહિના દરમિયાન એકપણ નિયમિત રજા ન મળતી હોવાના કારણે કારીગરોમાં લાંબા સમયથી ભભૂકતો રોષ આજે આંદોલનના સ્વરૂપમાં બહાર આવ્યો છે.

ત્રણ મોટા ઔદ્યોગિક વિસ્તારોમાં કામકાજ સંપૂર્ણ બંધ

અમરોલી અંજની ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, કતારગામ જીઆઇડીસી તેમજ સચિન જીઆઇડીસી જેવા મુખ્ય ઔદ્યોગિક વિસ્તારોમાં કારીગરો મોટી સંખ્યામાં રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા હતા અને મશીનો સંપૂર્ણપણે બંધ કરાવી દીધા હતા. કારીગરોનું કહેવું છે કે અવિરત કામના બોજને કારણે શારીરિક અને માનસિક થાક અનુભવાય છે, જેથી અન્ય ક્ષેત્રોની માફક તેમને પણ દર રવિવારે ફરજિયાત સાપ્તાહિક રજા મળવી જ જોઈએ.

મરોલી, કતારગામ અને સચિન GIDCમાં હજારો કારીગરો રસ્તા પર ઉતર્યા (Etv Bharat Gujarat)

"એમ્બ્રોઇડરી કામદારોની રજાની કેટલીક માંગણીઓને લઈને આજે તેઓ ભેગા થયા હતા. પોલીસ વિભાગ દ્વારા તેમને સમજાવટ આપીને હાલ મામલો થાળે પાડવામાં આવ્યો છે. હાલમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાને લગતી કોઈ સમસ્યા નથી, અને તેમનો જે પણ પ્રશ્ન છે તે લેબર કમિશનર તથા સંબંધિત વિભાગ સુધી પહોંચાડવા માટે કામદારોને સમજ આપવામાં આવી છે. પૂરતો પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવાયેલો છે અને પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણ નિયંત્રણમાં છે." - લખધીર સિંહ ઝાલા, DCP, સુરત શહેર પોલીસ

કારીગરોની સ્પષ્ટ માંગ: "રવિવારની રજા આપો"

આંદોલનમાં જોડાયેલા આનંદ પાલ નામના કામદારે જણાવ્યું હતું કે, "અમે સત 30 દિવસ સુધી કામ કરીએ છીએ, તેથી અઠવાડિયામાં એક દિવસ રવિવારની છુટ્ટી મળવી જ જોઈએ. સુરતમાં એમ્બ્રોઇડરીનું મોટું કામ છે અને હજારો કારીગરો કામ કરે છે, ત્યારે જો કારીગરો માંગ કરતા હોય તો તેમને રવિવારની રજા મળવી આવશ્યક છે.

રવિવારની રજાની માંગ સાથે 3 GIDCમાં મશીનો બંધ (Etv Bharat Gujarat)

"હડતાળ પર ઉતરેલા કારીગરોએ સ્પષ્ટ ચીમકી ઉચ્ચારી છે કે, જ્યાં સુધી એસોસિએશન કે કારખાનેદારો દ્વારા રવિવારની સાપ્તાહિક રજા બાબતે કોઈ સત્તાવાર લેખિત નિર્ણય લેવામાં નહીં આવે, ત્યાં સુધી તેઓ કામ પરત નહીં ફરે. આ વ્યાપક હડતાળના કારણે સુરતના ટેક્સટાઇલ અને એમ્બ્રોઇડરી ઉત્પાદન પર સીધી અને માઠી અસર પડવાની પૂરી શક્યતા છે.

સુરતમાં એમ્બ્રોઇડરી કારીગરોનું ઉગ્ર આંદોલન, રવિવારની રજાની માંગ સાથે 3 GIDCમાં મશીનો બંધ (Etv Bharat Gujarat)

કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ કે તોડફોડ ન થાય તે માટે સુરત શહેર પોલીસનો મોટો કાફલો સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં તહેનાત કરી દેવામાં આવ્યો છે.

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