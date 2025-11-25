સુરત: લગ્ન પ્રસંગમાંથી ઘરે પરત ફરી રહેલા વૃદ્ધ દંપતીનું ટેન્કરની ટક્કરે મોત
એક જ અકસ્માતમાં પરિવારના બે વડીલો છીનવાઈ જતાં ડુંગરાણી પરિવારમાં શોકનો માહોલ છવાઈ ગયો છે.
સુરત: આઉટર રિંગ રોડ ફરી એકવાર લોહીના ડાઘાથી ખરડાયો છે. લગ્ન પ્રસંગમાંથી ઘરે પરત ફરી રહેલા એક વૃદ્ધ દંપતી માટે રસ્તા પરથી પસાર થતું વિશાળ ટેન્કર કાળ બનીને આવ્યું હતું. વરિયાવથી વેદાંત સર્કલ તરફ જઈ રહેલા બાઇક પર સવાર 60 વર્ષીય પતિ અને 58 વર્ષીય પત્ની ટેન્કરના પાછળના ટાયર નીચે કચળાઈ જતાં બંનેનું ઘટનાસ્થળે જ કરુણ મૃત્યુ થયું હતું. એક જ અકસ્માતમાં પરિવારના બે વડીલો છીનવાઈ જતાં ડુંગરાણી પરિવારમાં શોકનો માહોલ છવાઈ ગયો છે.
અમરોલી પાસે બની ઘટના, ટેન્કર નજીક આવતા કાબુ ગુમાવ્યો
મૃતક દંપતીની ઓળખ ભૂપતભાઈ લાલજીભાઈ ડુંગરાણી અને તેમના પત્ની ઉષાબેન ડુંગરાણી તરીકે થઈ છે. મૂળ ભાવનગર જિલ્લાના માન વિલાસ ગામના વતની ભૂપતભાઈ હાલ સુરતના સરથાણા જકાતનાકા વિસ્તારમાં ઋષિકેશ એપાર્ટમેન્ટમાં પરિવાર સાથે રહેતા હતા. અમરોલી ખાતે સંબંધીના લગ્ન પ્રસંગમાં હાજરી આપીને બાઇક પરત ઘરે જઈ રહ્યા હતા.
વેદાંત સર્કલ નજીક આઉટર રિંગ રોડ પરથી પસાર થતી વખતે બાજુમાંથી એક વિશાળકાય ટેન્કર પસાર થયું. અચાનક ટેન્કર નજીક આવતા ભૂપતભાઈએ બાઇકના સ્ટીયરિંગ પરથી કાબુ ગુમાવી દીધો હતો. કાબુ છૂટતા જ બાઇક સીધું ટેન્કરના પાછળના વ્હીલ (ટાયર) માં ઘૂસી ગયું.
માથામાં ગંભીર ઈજા, પતિ-પત્નીનું સ્થળ પર જ મોત
ભૂપતભાઈ અને ઉષાબેન રોડ પર પટકાતા માથાના ભાગે ગંભીર ઈજાઓ થઈ હતી. અકસ્માત એટલો ભયાનક હતો કે, ઉષાબેનનું ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું, જ્યારે ભૂપતભાઈના થોડા શ્વાસ ચાલી રહ્યા હતા. તાત્કાલિક રાહદારીઓએ 108ને બોલાવી હતી, પરંતુ 108 ના તબીબે ભૂપતભાઈને પણ મૃત જાહેર કર્યા હતા.
સમાચાર મળતા જ મૃતક દંપતીનો પુત્ર ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો. પરિવારે ક્ષણવારમાં જ ઘરના છત્રસમાન વડીલોને ગુમાવતા સર્જાયેલા આ કરુણ દ્રશ્યથી લોકોની આંખો ભીની થઈ ગઈ હતી.
હાલમાં, આ મામલે અમરોલી પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચી ટેન્કર ચાલક વિરુદ્ધ ગુનો નોંધીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. આ માર્ગ અકસ્માતે ફરી એકવાર રિંગ રોડ પર વધતા જતા ભારે વાહનોના જોખમ પર સવાલ ઉભો કર્યો છે.
