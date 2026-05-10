સુરતનો ડ્રગ માફિયા શિવા ઝાલા પોલીસની પકડમાં, SOGએ ગુપ્ત ઓપરેશન પાર પાડ્યું

ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પોતાને ‘દુનિયાનો રાજા’ ગણાવતો શિવા પોલીસ પકડમાં આવતા જ ધ્રૂજવા લાગ્યો હતો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 10, 2026 at 5:30 PM IST

સુરત : સોશિયલ મીડિયા પર હથિયારો અને ગુનાખોરીનું ગૌરવગાન કરતી રીલ્સ બનાવી યુવા પેઢીને ગેરમાર્ગે દોરતા તત્વો સામે સુરત પોલીસે લાલ આંખ કરી છે. સુરતનો કુખ્યાત ડ્રગ માફિયા શિવા ઝાલા ઉર્ફે શિવરાજસિંહ ઝાલા જેલમાંથી બહાર આવતાની સાથે જ ફરી 'ભાઈગીરી' બતાવવા જતા સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ (SOG) ના સકંજામાં આવ્યો છે. ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પોતાને ‘દુનિયાનો રાજા’ ગણાવતો શિવા પોલીસ પકડમાં આવતા જ ધ્રૂજવા લાગ્યો હતો અને હાથ જોડી માફી માંગતો જોવા મળ્યો હતો.

હાઈટેક નેટવર્ક અને 'કોડવર્ડ'ની માયાજાળ

ભાઠેના વિસ્તારમાં સક્રિય શિવા ઝાલાએ પોલીસથી બચવા માટે પોતાનું ઘર કોઈ કિલ્લા જેવું બનાવી દીધું હતું. તેણે ઘરની આસપાસ 25 જેટલા હાઈ-ડેફિનેશન CCTV કેમેરા લગાવ્યા હતા, જેનું મોનિટરિંગ તે 55 ઈંચના LED ટીવી પર કરતો હતો. પોલીસની પકડથી દૂર રહેવા તે વોકી-ટોકીનો ઉપયોગ કરતો અને ડ્રગ્સ માટે ‘કપડું’ તથા પોલીસ માટે ‘કાટી’ જેવા કોડવર્ડ વાપરતો હતો. અંદાજે 1.5 લાખની દૈનિક કમાણી ધરાવતો આ માફિયા ગરીબોને મદદ કરી ‘મસીહા’ હોવાનો ઢોંગ કરતો હતો, જેથી કોઈ તેની બાતમી પોલીસને ન આપે.

કાપડ વેપારી પાસેથી ખંડણી અને મીડિયાને ધમકી

શિવા ઝાલા અને તેના ભાઈ રામ ઝાલા સામે સલાબતપુરા પોલીસ સ્ટેશનમાં ખંડણીનો ગુનો પણ નોંધાયો છે. ગત ફેબ્રુઆરીમાં એક કાપડ વેપારીને છરી બતાવી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી કુલ 1.20 લાખ રૂપિયા પડાવી લીધા હતા. હદ તો ત્યારે થઈ જ્યારે તેની ધરપકડ બાદ વીડિયો બનાવી રહેલા મીડિયા કર્મીઓને પણ તેણે ઉદ્ધત રીતે ધમકી આપતા કહ્યું કે, “તમારા બધાના નંબર આપતા જજો.” અગાઉ બે-ત્રણ વાર માફી માંગી ચૂકેલો આ ગુનેગાર સુધરવાનું નામ લઈ રહ્યો નથી.

જેલમાં પણ આતંક અને ટ્રાન્સફરની તૈયારી

શિવા માત્ર બહાર જ નહીં, પણ જેલની અંદર પણ માથાભારે સાબિત થયો છે. સુરત સબ જેલમાં અન્ય કેદીઓ સાથે મારામારી અને વકીલને ધમકી આપવા જેવા કૃત્યોને કારણે જેલ પ્રશાસન હવે તેને સુરતથી અન્ય જેલમાં ખસેડવા માટે કોર્ટમાં રિપોર્ટ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે.

SOGનું ગુપ્ત ઓપરેશન

શિવાના નેટવર્કને તોડવા માટે SOG એ ફિલ્મી ઢબે ઓપરેશન પાર પાડ્યું હતું. SOG ડીસીપી રાજદીપ સિંહ નકુમ એ જણાવ્યું હતું કે, "સરકારી ગાડીઓને બદલે 20 ખાનગી બાઈક પર સામાન્ય નાગરિકોના વેશમાં ત્રાટકેલી પોલીસે તેને 111 ગ્રામ MD ડ્રગ્સ, 16 લાખની રોકડ અને બે પિસ્તોલ સાથે દબોચી લીધો હતો. હાલમાં આ ડ્રગ માફિયા જેલના સળિયા પાછળ છે અને સુરત પોલીસે ગુનાખોરીનું પ્રદર્શન કરતા તત્વોને કડક સંદેશ આપ્યો છે."

સંપાદકની પસંદ

