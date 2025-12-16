ETV Bharat / state

'ઓ સાહેબ ભૂલ થઈ ગઈ, હવે નહીં ભાગુ', સુરતમાં ડબલ મર્ડરનો આરોપી પોલીસ સામે કેમ હાથ જોડવા લાગ્યો?

આરોપીએ અચાનક પથ્થરમારો કરી પોલીસની ગાડીનો કાચ તોડી નાખ્યો હતો અને ફરજ પરના પીએસઆઈની રિવોલ્વર છીનવવાની કોશિશ કરી હતી.

ભાગવા જતા મર્ડરના આરોપીને પગમાં ગોળી વાગી
ભાગવા જતા મર્ડરના આરોપીને પગમાં ગોળી વાગી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 16, 2025 at 10:21 PM IST

|

Updated : December 16, 2025 at 10:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: “ઓ સાહેબ ભૂલ થઈ ગઈ, હવે નહીં ભાગું.. છોડી દો મને..” આ આજીજીભર્યા શબ્દો કોઈ સામાન્ય માણસના નહીં, પણ સુરતના ગોડાદરા ડબલ મર્ડર કેસના ખૂંખાર આરોપી શિવા ટકલાના છે. છેલ્લા 16 દિવસથી પોલીસને થાપ આપી ફરાર રહેલા શિવા ટકલાને સુરત પોલીસે અમદાવાદથી દબોચી લીધો હતો, પરંતુ સુરત લાવતી વખતે તેણે પોલીસ પર હુમલો કરી ભાગવાનો પ્રયાસ કરતા પોલીસે સ્વબચાવમાં ફાયરિંગ કર્યું હતું. જમણા પગમાં ગોળી વાગતા શિવા ટકલો લોહીલુહાણ હાલતમાં જમીન પર ઢળી પડ્યો હતો.

ઉલ્ટીનું બહાનું કરી હુમલાનો પ્લાન
ડીસીપી આલોક કુમારના જણાવ્યા અનુસાર, ગોડાદરા પોલીસની ટીમ આરોપી શિવાને અમદાવાદથી પકડીને સુરત લાવી રહી હતી. ગાડી જ્યારે દેવધ ગામ નજીક ખાડી પાસેથી પસાર થઈ રહી હતી, ત્યારે શિવાએ સતત ઉલ્ટી થતી હોવાનું કહી ગાડી ઉભી રખાવી હતી. બે કોન્સ્ટેબલ તેને પકડીને નીચે ઉતાર્યો કે તરત જ તેણે અસલી મિજાજ બતાવ્યો હતો.

ભાગવા જતા મર્ડરના આરોપીને પગમાં ગોળી વાગી (ETV Bharat Gujarat)

PSIની રિવોલ્વર છીનવવાનો પ્રયાસ
આરોપીએ અચાનક પથ્થરમારો કરી પોલીસની ગાડીનો કાચ તોડી નાખ્યો હતો અને ફરજ પરના પીએસઆઈની રિવોલ્વર છીનવવાની કોશિશ કરી હતી. પીએસઆઈ સતર્ક હોવાથી ઝપાઝપી બાદ રિવોલ્વર બચાવી લીધી હતી. જોકે, શિવાએ ફરી પથ્થર ઉપાડી હુમલો કરવા જતા પીએસઆઈએ સ્વબચાવમાં બે રાઉન્ડ ફાયરિંગ કર્યું હતું, જેમાંથી એક ગોળી શિવાના જમણા પગે વાગી હતી.

ભાગવા જતા મર્ડરના આરોપીને પગમાં ગોળી વાગી
ભાગવા જતા મર્ડરના આરોપીને પગમાં ગોળી વાગી (ETV Bharat Gujarat)

ઓળખ છુપાવવા લૂક બદલ્યો, પણ પોલીસની નજરથી ન બચ્યો
નોંધનીય છે કે, પોલીસથી બચવા માટે શિવા ટકલાએ પોતાની જૂની ઓળખ પૂરી કરી નાખી હતી. તેણે માથા પર વાળ ઉગાડ્યા હતા અને દાઢી કરાવીને નવો જ લૂક ધારણ કર્યો હતો જેથી પોલીસ તેને ઓળખી ન શકે. તેમ છતાં સુરત પોલીસની સચોટ બાતમી અને વર્કઆઉટ સામે તેનું આ નાટક નિષ્ફળ રહ્યું હતું.

પોલીસથી બચવા આરોપીએ બનાવેલો લૂક
પોલીસથી બચવા આરોપીએ બનાવેલો લૂક (ETV Bharat Gujarat)

હોસ્પિટલમાં ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત

ઘાયલ શિવાને તાત્કાલિક 108 મારફતે સ્મીમેર હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો. જ્યાં પોલીસ તેને ઊંચકીને ઇમરજન્સી વોર્ડમાં લઈ ગઈ હતી. હાલ તબીબો તેની સારવાર કરી રહ્યા છે અને હોસ્પિટલ પરિસરમાં કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે. પોલીસ હવે શિવા ટકલાની વધુ પૂછપરછ કરશે કે આ 16 દિવસ દરમિયાન તેને કોણે આશરો આપ્યો હતો અને ડબલ મર્ડર પાછળના અન્ય કયા કારણો જવાબદાર છે.

આ પણ વાંચો:

  1. સુરેન્દ્રનગર: નાયબ મામલતદારની ટીમ પર હુમલા મામલે ભૂમાફિયાની મિલકત પર બુલડોઝર ફર્યું
  2. દાહોદ: ઘરમાં થતા કંકાસથી સગાભાઈએ ભાઈની કરી હત્યા, મૃતદેહને સળગાવી દીધો
Last Updated : December 16, 2025 at 10:28 PM IST

TAGGED:

SURAT NEWS
SURAT DOUBLE MURDER ACCUSED
SURAT POLICE ENCOUNTER
POLICE ENCOUNTER
SURAT POLICE ENCOUNTER

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.