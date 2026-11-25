સિંગર ઇસ્માઇલ દરબારના માતાના મૃત્યુ કેસમાં 17 વર્ષે ચુકાદો: તબીબી બેદરકારી બદલ સુરતના ડોક્ટરને બે વર્ષની સજા, નર્સ ટ્રાયલ દરમિયાન ફરાર
2009માં સિંગરના માતાને તાવ અને અન્ય બીમારીને લીધે સુરતની ગિરીશ ગ્રુપ ઓફ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે દાખલ કરાયા હતા
Published : November 25, 2026 at 9:13 PM IST
સુરત: બોલિવૂડના જાણીતા સંગીતકાર ઇસ્માઇલ દરબારના માતા જૈતુનબીબી દરબારના વર્ષ 2009માં થયેલા મૃત્યુના કેસમાં 17 વર્ષ લાંબી કાનૂની લડત બાદ મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો આવ્યો છે. સુરતની ગિરીશ ગ્રુપ ઓફ હોસ્પિટલ (GGH) ખાતે સારવાર દરમિયાન થયેલી તબીબી બેદરકારીના કેસમાં ડો. પરેશ ભજીયાવાલાને કોર્ટે કસૂરવાર ઠેરવી બે વર્ષની સજા ફટકારી છે. જોકે, ચુકાદા બાદ આરોપી ડોક્ટરને જામીન પણ મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે.
વર્ષ 2009માં જૈતુનબીબીને તાવ અને અન્ય બીમારીની ફરિયાદના પગલે સુરતની ગિરીશ ગ્રુપ ઓફ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. સારવાર દરમિયાન પીઠમાં દુખાવો થતાં હોસ્પિટલ સ્ટાફ દ્વારા તેમના પીઠના ભાગે ગરમ પાણીની હીટ બેગ મૂકવામાં આવી હતી. પરંતુ હોસ્પિટલ સ્ટાફ અને તબીબોની બેદરકારીના કારણે ગરમ પાણીની બેગ આખી રાત તેમના શરીરની નીચે જ રહી ગઈ હતી.
આ બેદરકારીના કારણે જૈતુનબીબીના પીઠના ભાગે ગંભીર દાઝવાની ઈજા થઈ હતી. તેમની પીઠમાં મોટું ઘા પડતાં તબિયત સતત લથડતી ગઈ હતી અને તેઓ ફરી પથારીમાંથી ઊભા થઈ શક્યા નહોતા. અંતે 11 ફેબ્રુઆરી, 2009ના રોજ સારવાર દરમિયાન તેમનું મૃત્યુ થયું હતું.
16થી વધુ સાક્ષીઓની જુબાની બાદ ચુકાદો
આ કેસમાં ફરિયાદ પક્ષના વકીલ કેતન રેશમવાલાએ કોર્ટમાં ધારદાર દલીલો રજૂ કરી હતી. કેસની તપાસ અને ટ્રાયલ દરમિયાન ફરિયાદ પક્ષ દ્વારા 16થી વધુ સાક્ષીઓની જુબાની લેવામાં આવી હતી. જેમાં ઇસ્માઇલ દરબારના પરિવારજનો, સારવાર સાથે સંકળાયેલા નિષ્ણાત તબીબો, અન્ય સારવાર આપનારા ડોક્ટરો, પોસ્ટમોર્ટમ કરનાર તબીબ સહિતના સાક્ષીઓનો સમાવેશ થાય છે.
વકીલ કેતન રેશમવાલાના જણાવ્યા અનુસાર, શરૂઆતમાં ડોક્ટર, નર્સ અને હોસ્પિટલના જવાબદાર તબીબો સામે ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. જોકે, તપાસ બાદ ડો. પરેશ ભજીયાવાલા અને નર્સ ચંચુબેન સામે ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી હતી. લાંબી કાનૂની પ્રક્રિયા બાદ ડોક્ટરની તબીબી બેદરકારી સાબિત થતાં કોર્ટે તેમને કસૂરવાર ઠેરવ્યા હતા.
નર્સ જામીન પર છૂટ્યા બાદ ફરાર
આ કેસમાં ડો. પરેશ ભજીયાવાલા અને નર્સ ચંચુબેન એમ બે આરોપીઓ સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. બંનેની ધરપકડ બાદ કેસની ટ્રાયલ શરૂ થઈ હતી. જોકે, ટ્રાયલ દરમિયાન જામીન પર મુક્ત થયેલા નર્સ ચંચુબેન ફરાર થઈ ગયા હતા અને હાલ તેઓ ભાગેડુ જાહેર થયેલા હોવાનું જણાવાયું છે. બીજી તરફ, ડો. પરેશ ભજીયાવાલા સામે ચાલી રહેલી ટ્રાયલમાં તબીબી બેદરકારી સાબિત થતાં કોર્ટે બે વર્ષની સજા ફટકારી છે. જોકે, આરોપીને જામીન પણ મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે.
વર્ષ 2009માં બનેલી આ ઘટનામાં 17 વર્ષ બાદ આવેલા ચુકાદાએ તબીબી બેદરકારીના ગંભીર પરિણામો અને દર્દીઓની સારવારમાં જવાબદારી અંગે ફરી એકવાર ચર્ચા જગાવી છે. લાંબી કાનૂની લડત બાદ આવેલા આ ચુકાદાને બેદરકાર તબીબી વ્યવસ્થા સામે મહત્વપૂર્ણ દાખલા તરીકે જોવામાં આવી રહ્યો છે.
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