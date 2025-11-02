ડોક્ટર રાજસ્થાનમાંથી બેઠા-બેઠા સુરતના બંગલોમાં ઘુસેલા ચોરને પકડાવી દીધા, ચોરીને પ્લાન નિષ્ફળ કરી નાખ્યો
ડોક્ટર પરિવાર સાથે દીવાળી વેકેશન માણવા રાજસ્થાન ગયા હતા. અડાજણ સ્થિત તેમના બગલામાં લગભગ સવા ચાર વાગ્યાની આસપાસ બે ચોર ઘૂસ્યા હતા.
સુરત: અડાજણ વિસ્તારમાં ડૉ. રાજેશ ત્રિવેદીના બંધ બંગલામાં થયેલી ઘરફોડ ચોરી કોઈ સામાન્ય ઘટના નહોતી, પરંતુ એક હાઈ-ટેક CCTV એલર્ટ, આયોજનબદ્ધ ગુનાહિત પ્લાનિંગ અને પોલીસની નજર સામે જ ફિલ્મી સ્ટાઇલ ભાગી છૂટવાના નાટકીય વળાંકોનું સંયોજન હતું. જોકે, સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચે આખરે આ 'સિક્સ-મેન' નેપાળી ગેંગના ત્રણ મુખ્ય આરોપીઓને ઝડપી પાડી ચોરીના આખા ષડયંત્રનો પર્દાફાશ કર્યો છે.
CCTV એલર્ટ: ચોરીનો પ્લાન થયો ફેલ
ડૉ. રાજેશ ત્રિવેદી પરિવાર સાથે દીવાળી વેકેશન માણવા રાજસ્થાન ગયા હતા. અડાજણ સ્થિત તેમના રણછોડ પાર્ક, બંગલા નં. 02 માં લગભગ સવા ચાર વાગ્યાની આસપાસ બે ચોર ઘૂસ્યા. પરંતુ, આધુનિક ટેક્નોલોજીએ ચોરોનો પ્લાન નિષ્ફળ બનાવ્યો. ચોર ઘરમાં ઘૂસતાની સાથે જ ડૉ. ત્રિવેદીના મોબાઈલમાં ઘરની અંદરના કેમેરાનું CCTV એલાર્મ વાગ્યું.
રાજસ્થાનથી જ મોબાઈલમાં ચેક કરતા બે અજાણ્યા વ્યક્તિઓની હાજરી જોતા ડૉક્ટરે એક પણ સેકન્ડ બગાડ્યા વિના તુરંત પાડોશીઓ, સંબંધી મિત્રો અને તાત્કાલિક પોલીસ કંટ્રોલ રૂમને કોલ કરીને એલર્ટ કર્યા હતા. ડૉક્ટરનો કોલ મળતા જ પડોશીઓ, સંબંધીઓ અને થોડીવારમાં જ પોલીસની પી.સી.આર. વાન સાયરન વગાડતી ઘટનાસ્થળે ધસી ગઈ. પરિણામે, ચોરોએ તેમનો પ્લાન અધૂરો છોડવો પડ્યો અને માત્ર રોકડા રૂ. 3000ની ચોરી કરી શક્યા.
પોલીસની નજર સામે જ 'ધક્કો મારી' ભાગ્યા
પોલીસ અને સંબંધીઓની હાજરી છતાં, ચોરી કરીને ભાગવાનો પ્રયાસ કરતા સમયે નાટકીય દ્રશ્યો સર્જાયા. જ્યારે સંબંધીઓ અને પોલીસ બંગલા પાસે પહોંચી, ત્યારે બંગલામાં ઘૂસેલા બે તસ્કરોએ ડૉક્ટરના સાળાને ધક્કો માર્યો. પોલીસની પી.સી.આર. વાન હાજર હોવા છતાં, બંને તસ્કરો પોલીસની નજર સામે જ ડૉક્ટરના સાળાને ધક્કો મારીને ફિલ્મી સ્ટાઇલમાં ત્યાંથી ભાગી છૂટ્યા હતા, જેના કારણે આ ઘટના આખા વિસ્તારમાં ચર્ચાનો વિષય બની હતી.બાતમીના આધારે આ ગુનામાં સંડોવાયેલા મુખ્ય ત્રણ આરોપીઓને અમરોલી પાલનપુર ઉગત કેનાલ રોડ પરથી ઝડપી પાડ્યા.
પૂછપરછમાં પકડાયેલા આરોપીઓએ કબૂલ્યું કે આ ચોરીનો પ્લાન કુલ છ લોકોએ મળીને બનાવ્યો હતો. ઝડપાયેલા ત્રણેય આરોપીઓ બંગલાની બહાર રોડ ઉપર નજર રાખવા (વોચ કરવા) નું કામ કરતા હતા, જ્યારે અન્ય બે નેપાળી સહઆરોપીઓ ઘરમાં પ્રવેશ્યા હતા. પોલીસે ચોરી કરીને ભાગેલા આ શખ્સો પાસેથી રૂ. 40,000ની કિંમતના ત્રણ મોબાઈલ ફોન કબ્જે કર્યા છે. ફરાર અન્ય ત્રણ નેપાળી સહઆરોપીઓને પકડવા માટે તપાસ ચાલુ છે.
