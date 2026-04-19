ચૂંટણી પૂર્વે સુરત જિલ્લા પોલીસ એક્શન મોડમાં: 19 દિવસમાં 1.60 કરોડનો ગાંજો અને લાખોનો દારૂ ઝડપાયો

ગત થોડા દિગસોમાં સુરત પોલીસ દ્વારા નાશાકારક પદાર્થો અને તેની હેરફેર સાથે સંકળાયેલા લોકો સામે કડક વલણ અપનાવ્યું છે, જેમાં તેને મોટી સફળતા મળી છે

સાંકેતિક તસવીર
સાંકેતિક તસવીર (ETV Bharat)
Published : April 19, 2026 at 10:53 PM IST

સુરત: સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીના માહોલ વચ્ચે સુરત જિલ્લામાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ જાળવી રાખવા માટે પોલીસ તંત્ર સજ્જ બન્યું છે. સુરત જિલ્લા પોલીસ વડા રાજેશ ગઢિયાના માર્ગદર્શન હેઠળ છેલ્લા 19 દિવસથી સમગ્ર જિલ્લામાં સઘન ચેકિંગ અને પ્રોહિબિશનની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. ગત થોડા દિગસોમાં પોલીસ દ્વારા નાશાકારક પદાર્થો અને તેની હેરફેર સાથે સંકળાયેલા લોકો સામે કડક વલણ અપનાવ્યું છે, જેમાં પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે.

જિલ્લા પોલીસ વડા રાજેશ ગઢિયાએ વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે, નશાના કારોબાર વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહી કરતા છેલ્લા પખવાડિયામાં કુલ 1.60 કરોડની કિંમતનો ગાંજો ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત, જિલ્લાના વિવિધ વિસ્તારોમાંથી 36,673 નંગ વિદેશી દારૂની બોટલો પણ કબજે કરવામાં આવી છે. દેશી દારૂના વેચાણ અને ઉત્પાદન પર લગામ કસતા પોલીસે 888 જેટલા કેસ નોંધી અંદાજે 7.23 લાખ લિટર દેશી દારૂ કબજે કર્યો છે.

ચૂંટણી દરમિયાન કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે પોલીસે 6,413 જેટલા અસામાજિક તત્વો વિરુદ્ધ અટકાયતી પગલાં લીધા છે. સુરક્ષાના ભાગરૂપે જિલ્લામાં કુલ 438 લાયસન્સ ધરાવતા હથિયારો પણ પોલીસ દ્વારા જમા લેવામાં આવ્યા છે.

જિલ્લાની સરહદો અને મુખ્ય માર્ગો પર પોલીસ દ્વારા સતત વોચ રાખવામાં આવી રહી છે. અત્યાર સુધીમાં 8775 જેટલા શંકાસ્પદ વાહનોનું ઝીણવટભર્યું ચેકિંગ કરવામાં આવ્યું છે. જિલ્લા પોલીસ વડાએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, આગામી દિવસોમાં પણ આ ઝુંબેશ વધુ તેજ બનાવવામાં આવશે જેથી શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં ચૂંટણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ શકે.

