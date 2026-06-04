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સુરત: ઓલપાડના કંથારીયા ફાર્મમાં જુગારધામ પર પોલીસનો દરોડો, 6 ઝડપાયા

ઓલપાડ પોલીસને મળેલી ખાનગી બાતમીના આધારે સર્વેલન્સ સ્ટાફના જગદીશભાઈ ઠાકોરભાઈ અને પ્રિયંકભાઈ નટવરભાઈએ સ્થળ પર દરોડો પાડ્યો હતો.

ઓલપાડના કંથારીયા ફાર્મમાં જુગારધામ પર પોલીસનો દરોડો
ઓલપાડના કંથારીયા ફાર્મમાં જુગારધામ પર પોલીસનો દરોડો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 4, 2026 at 5:10 PM IST

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સુરત : જિલ્લાના ઓલપાડ વિસ્તારમાં પોલીસે બાતમીના આધારે એક મોટા જુગારધામ પર રેડ પાડી છે. ઓલપાડના અસનાદ ગામની સીમમાં આવેલા કંથારીયા ફાર્મમાં બહારથી માણસો બોલાવી પૈસા વડે ગંજીપાનાનો જુગાર રમાડવામાં આવતો હતો. ઓલપાડ પોલીસને મળેલી ખાનગી બાતમીના આધારે સર્વેલન્સ સ્ટાફના જગદીશભાઈ ઠાકોરભાઈ અને પ્રિયંકભાઈ નટવરભાઈએ સ્થળ પર દરોડો પાડ્યો હતો. આ કાર્યવાહી દરમિયાન જુગાર રમતા 6 આરોપીઓને પોલીસે રંગે હાથે ઝડપી લીધા હતા.

ઓલપાડના કંથારીયા ફાર્મમાં જુગારધામ પર પોલીસનો દરોડો (ETV Bharat Gujarat)

ઝડપાયેલા આરોપીઓ

  1. ઓમાન ઈસ્માઈલ બાવની (સુરત)
  2. મિતેશભાઈ મુકેશભાઈ પટેલ (મોટી ફરોદગામ, તા. બારડોલી)
  3. મોહમદ યાસર ફતબુદ્દીન (સુરત)
  4. મોહમદ સાજીદ અબ્દુલ રજાક મોતીયાણી (સુરત)
  5. લક્ષ્મણભાઈ મનોજભાઈ આર્યા (સુરત)
  6. રમણભાઈ ભીખાભાઈ પરમાર (મોટી ફરોદગામ, તા. બારડોલી)

વોન્ટેડ આરોપીઓ

ઘટના સ્થળેથી મુખ્ય સૂત્રધાર નવનીતભાઈ ઉર્ફે નવલભાઈ કંથારીયા, રાજેશભાઈ કંથારીયા અને ભાવેશ ઉર્ફે મગર તલાવડી સહિતના અન્ય વ્યક્તિઓ પોલીસની રેડ પડતા ફરાર થઈ ગયા હતા. જેમને પકડવા માટે પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે.

ઓલપાડ પોલીસે મથકના PI સી. આર જાદવ એ જણાવ્યું હતું કે, "પોલીસે દરોડા દરમિયાન રોકડા રૂપિયા, મોબાઇલ ફોન, કાર, મોપેડ, ગંજીપાના અને અન્ય સાધનો મળી કુલ 4,86,70,400/- રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ મામલે ઓલપાડ પોલીસ સ્ટાફ દ્વારા તપાસ ચલાવવામાં આવી રહી છે." ઓલપાડ પોલીસની કડક કાર્યવાહીને લઈને સુરત જિલ્લામાં જુગારની પ્રવતિઓ સાથે જોડાયેલા ઇસમોમાં ભારે ફફડાટ ફેલાયો છે, ઘણા ભૂગર્ભમાં ઉતરી ગયા છે.

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TAGGED:

OLPAD POLICE
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કંથારીયા ફાર્મમાં જુગારધામ
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