દક્ષિણ ગુજરાતમાં વાહન ચોરીનો તરખાટ મચાવનાર રીઢા ગુનેગાર 'સોયેબ બોબડા'ને સુરત જિલ્લા LCBએ દબોચી લીધો
વાહન ચોરીનો લાંબો ઈતિહાસ ધરાવતા સોયેબ બોબડાને સુરત જિલ્લા LCB અને પેરોલ ફર્લો સ્ક્વૉડે બાતમીના આધારે ઝડપી પાડ્યો
Published : April 23, 2026 at 7:08 PM IST
સુરત: દક્ષિણ ગુજરાતના વિવિધ જિલ્લાઓમાં વાહન ચોરી કરી પોલીસને દોડતી કરનાર રીઢા આરોપી સોયેબ ઉર્ફે સોયેબ બોબડાને સુરત જિલ્લા એલ.સી.બી. અને પેરોલ ફર્લો સ્ક્વૉડે બાતમીના આધારે ઝડપી પાડ્યો છે. આરોપી પાસેથી ચોરીની 4 રિક્ષા અને 3 મોટરસાયકલ મળી કુલ 7 વાહનો રિકવર કરવામાં આવ્યા છે, જેનાથી વાહન ચોરીના કુલ 7 ગુનાઓનો ભેદ ઉકેલાયો છે.
બાતમીના આધારે ઝડપાયો
સુરત ગ્રામ્ય પોલીસ અધિક્ષક રાજેશ ગઢિયાની સૂચના અને LCBના PI આર.બી. ભટોળ તથા પેરોલ ફર્લો સ્ક્વૉડના PI એન.જી. પાંચાણીના માર્ગદર્શન હેઠળ પોલીસની ટીમો કાર્યરત હતી. આ દરમિયાન ASI રાજદીપ મનસુખભાઈ, નાગજી કરશનભાઈ, ભરતસિંહ જોરૂભા અને સ્મિતકુમારને સંયુક્ત બાતમી મળી હતી કે, અગાઉ વાહન ચોરીમાં પકડાયેલ આરોપી સોયેબ ઉર્ફે સોયેબ બોબડો (રહે. બારડોલી) ચોરીના વાહનો વેચવા માટે મુંબઈ-અમદાવાદ નેશનલ હાઈવે નં-48 પર આવનાર છે.
આશરે 3 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત
પોલીસે વોચ ગોઠવી આરોપીને 4 મોટરસાયકલ અને 1 રિક્ષા સાથે ઝડપી પાડ્યો હતો. તેની કડક પૂછપરછ દરમિયાન કામરેજ વિસ્તારમાં છુપાવેલી અન્ય રિક્ષાઓ પણ મળી આવી હતી. રિકવર કરવામાં આવેલ મુદ્દામાલની કિંમત 2,95,460 રૂપિયા આંકવામાં આવી છે. પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, આરોપીએ પાલોદ (સુરત ગ્રામ્ય), નવસારી ટાઉન, બિલીમોરા, વલસાડ અને પાલેજ પોલીસ સ્ટેશનની હદમાંથી વાહનોની ચોરી કરી હતી. આ તમામ ગુનાઓ ભારતીય ન્યાય સંહિતા 2023ની કલમ 303(2) મુજબ નોંધાયેલા છે.
અગાઉ 22 ગુનામાં સંલિપ્ત
પકડાયેલ આરોપી સોયેબ બોબડો રીઢો ગુનેગાર છે. તેની વિરુદ્ધ અગાઉ બારડોલી, ઓલપાડ, કીમ, કામરેજ, ચીખલી, ભરૂચ, કરજણ, કોસંબા અને કડોદરા પોલીસ સ્ટેશનમાં વાહન ચોરીના 22 જેટલા ગુનાઓ નોંધાઈ ચૂક્યા છે. હાલ પોલીસે તમામ મુદ્દામાલ કબજે કરી આરોપી વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
