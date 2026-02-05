ETV Bharat / state

સુરતમાં સનસનાટીભર્યા હત્યાકાંડનો ભેદ ઉકેલાયો, સગીરની હત્યા કરી માથું કાપી કૂવામાં ફેંકી દીધું!

આ હત્યાનું રહસ્ય ત્યારે ખુલ્યું જ્યારે આરોપી સગીરો વચ્ચે અંદરોઅંદર વિવાદ થયો અને એક સગીરે આખી ઘટનાની જાણ મૃતકના ભાઈને કરી દીધી.

Published : February 5, 2026 at 1:31 PM IST

સુરત : જિલ્લાના પુણા વિસ્તારમાં 3 વર્ષ પહેલાં આચરવામાં આવેલા એક સનસનાટીભર્યા હત્યાકાંડનો ભેદ ઉકેલાતા સમગ્ર શહેરમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. સામાન્ય રીતે ફિલ્મોમાં જોવા મળતી ક્રૂરતા વાસ્તવિક જીવનમાં સગીરોએ આચરી હોવાનું સામે આવ્યું છે. ત્રણ વર્ષ પહેલાં થયેલી આ હત્યાનું રહસ્ય ત્યારે ખુલ્યું જ્યારે આરોપી સગીરો વચ્ચે અંદરોઅંદર વિવાદ થયો અને એક સગીરે આખી ઘટનાની જાણ મૃતકના ભાઈને કરી દીધી.

પોલીસ તપાસમાં જે કેફિયત સામે આવી છે, તે રુંવાડા ઉભા કરી દે તેવી છે. પકડાયેલા સગીરોએ કબૂલાત કરી છે કે, ત્રણ વર્ષ પહેલાં પૈસાની તકરારમાં તેઓએ વિવેક નામના સગીરની હત્યા કરી હતી અને લાશને પુણાની ખુલ્લી જગ્યામાં દફનાવી દીધી હતી. જોકે, પકડાઈ જવાના ડરથી દિવસ બાદ ફરી લાશને જમીનમાંથી બહાર કાઢી હતી. પુરાવા નાશ કરવા માટે લાશનું માથું કાપી નજીકના એક કૂવામાં ફેંકી દીધું હતું અને ધડને અન્યત્ર ખસેડ્યું હતું.

પોલીસનું મેગા સર્ચ ઓપરેશનૉ

આ ચોંકાવનારા ખુલાસા બાદ ડીસીપી આલોક કુમારના માર્ગદર્શન હેઠળ પુણા પોલીસે પુણા કેનાલ રોડ પર સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કર્યું છે. 5 થી 6 જેસીબીની મદદથી 15,000 સ્ક્વેર ફૂટની જગ્યામાં 10 ફૂટ ઊંડે સુધી ખોદકામ કરવામાં આવ્યું. 7 દિવસની મહેનત બાદ પણ અવશેષો ન મળતા હવે GPR (Ground Penetrating Radar) ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે, જેથી જમીનની અંદર દટાયેલા માનવ હાડપિંજર કે અવશેષો શોધી શકાય.

મૃતક વિવેક રખડુ સ્વભાવનો હોવાથી તેના પરિવારે ગુમ થયાની ફરિયાદ નોંધાવી નહોતી, પરંતુ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર આવેલા એક મેસેજ અને ત્યારબાદ એક સગીર સાથેની મુલાકાતે આખા ગુના પરથી પડદો ઉઠાવ્યો છે. હાલ પોલીસ CDR અને અન્ય ટેકનિકલ પુરાવાઓ પણ એકત્ર કરી રહી છે. પોલીસનું માનવું છે કે જ્યાં સુધી મૃતદેહના અવશેષો ન મળે ત્યાં સુધી કેસ મજબૂત બનાવવો મુશ્કેલ છે, તેથી કૂવા અને દફનાવેલી જગ્યાએ ઝીણવટભરી તપાસ ચાલુ છે.

સંપાદકની પસંદ

