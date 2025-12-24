ETV Bharat / state

સુરતની તરસાડી નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર પર સત્તાના દુરુપયોગનો આરોપ, પ્રાદેશિક કમિશનરે કરી તપાસ

પ્રાદેશિક કમિશનર દ્વારા કરવામાં આવેલી તપાસમાં ગંભીર બેદરકારીઓ બહાર આવી હતી. દુરુપયોગ કરવા બદલ શો કોઝ નોટિસ ફટકારી છે.

તરસાડી નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર પર સત્તાના દુરુપયોગનો આરોપ
તરસાડી નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર પર સત્તાના દુરુપયોગનો આરોપ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 24, 2025 at 1:39 PM IST

1 Min Read
સુરત :જિલ્લાના માંગરોળ તાલુકાની તરસાડી નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસરે સત્તાની ઉપરવટ જઈને સરકારી ગ્રાંટનો દુરુપયોગ કરવાની સાથે નાણાકીય ગેરવહીવટ પણ કર્યો હોવાની ફરિયાદ ઉઠી છે, તે અંગે પ્રાદેશિક કમિશનર દ્વારા કરવામાં આવેલી તપાસમાં ગંભીર બેદરકારીઓ બહાર આવી હતી. આ કારણોસર ચીફ ઓફિસરને સત્તાના દુરુપયોગ કરવા બદલ શો કોઝ નોટિસ ફટકારી છે.

ચીફ ઓફિસરે સત્તાનો દુરુપયોગ કરતા મળી નોટિસ

પ્રાદેશિક કમિશનર દ્વારા કરવામાં આવેલી તપાસમાં એવી હકીકત બહાર આવી હતી કે ચીફ ઓફિસરે પોતાની સત્તામાં કામ આવતા નહીં હોવા છતાં તે કામ આપી દેવામાં આવ્યા હતા, સાથે સાથે તે કામની ચુકવણી પણ કરી દેવામાં આવી હતી. કેટલાક એવા પણ કામો કરવામાં આવ્યા હતા, જે કાગળ પર રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા, તેના વર્કઓર્ડર પણ આપી દેવામાં આવ્યા હતા.

તરસાડી નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર પર સત્તાના દુરુપયોગનો આરોપ (ETV Bharat Gujarat)

જ્યારે સ્થળ તપાસ કરતા આવું કોઇ કામ કરવામાં આવ્યું નહીં હોવાનુ તપાસમાં બહાર આવ્યું હતું. સાત લાખના ખર્ચે ટોઇલેટ બનાવવામાં આવ્યા હતા, તેમાં પાણીની સુવિધા ઊભી કરવામાં આવી નહોતી. જ્યારે નળ પણ લગાડવામાં આવ્યા નહીં હોવાનું જણાયું હતું. સ્વચ્છ ભારત મિશન હેઠળ માત્ર 10 ટકા જ કામ કરવામાં આવ્યું હોવા છતાં કોન્ટ્રાક્ટરને 100 ટકા નાણાં ચૂકવી દેવામાં આવ્યા હતા.

નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસરે સત્તાનો કર્યો દુરુપયોગ
નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસરે સત્તાનો કર્યો દુરુપયોગ (ETV Bharat Gujarat)

બે કરોડના ખર્ચે સોલર પ્લાન્ટ લગાડવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તેની પૂરતી જાળવણી કરવામાં આવતી નહીં હોવાના કારણે પ્લાન્ટ પર ધૂળના થર જામી ગયા હતા. આવા તમામ મુદ્દાઓને ધ્યાને રાખીને પ્રાદેશિક કમિશનર દ્વારા ચીફ ઓફિસરને નાટિસ ફટકારીને આગામી ત્રણ દિવસમાં ખુલાસો કરવા માટે અલ્ટિમેટમ આપ્યું છે.

નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસરે સત્તાનો કર્યો દુરુપયોગ
નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસરે સત્તાનો કર્યો દુરુપયોગ (ETV Bharat Gujarat)
નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસરે સત્તાનો કર્યો દુરુપયોગ
નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસરે સત્તાનો કર્યો દુરુપયોગ (ETV Bharat Gujarat)

15 વર્ષથી એક જ કન્સલ્ટન્ટ થકી કરાવાતી કામગીરી

છેલ્લા 15 વર્ષથી એક જ કન્સલ્ટન્ટ પાસે કામગીરી કરાવવામાં આવતી હોવાનું પણ તપાસમાં બહાર આવ્યું હતું. તેમાં પણ પ્લાનિંગ, ટેકનિકલ સહિત તમામ બાબતો તેની પાસે જ કરાવવામાં આવતી હતી. જ્યારે પીએમસી તો નિમણૂક વિના જ સમગ્ર ગોરખધંધો કરવામાં આવતો હોવાનો પણ આરોપ લાગ્યો છે.

