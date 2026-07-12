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સુરત: કીમમાં ગરબા ટીચરે સગીરાને પ્રેમજાળમાં ફસાવી, 5 મહિનાથી ફરાર આરોપીની પોલીસે કરી ધરપકડ

છેલ્લા 5 મહિનાથી નાસતા ફરતા આરોપી દેવેશ ઉર્ફે દેવસર પાંડેની પોલીસે કરી ધરપકડ કરી છે.

કીમમાં ગરબા ટીચરે સગીરાને પ્રેમજાળમાં ફસાવી, પોલીસે કરી ધરપકડ
કીમમાં ગરબા ટીચરે સગીરાને પ્રેમજાળમાં ફસાવી, પોલીસે કરી ધરપકડ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 12, 2026 at 5:52 PM IST

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સુરત : જિલ્લાના કીમ વિસ્તારમાંથી એક અત્યંત ચોંકાવનારી અને વાલીઓને વિચારતા કરી દે તેવી ઘટના સામે આવી છે. દીકરીઓને ગરબા અને ડાન્સ શીખવવાના બહાને ચાલતા ક્લાસિસમાં એક નરાધમ શિક્ષકે સગીરાને પોતાની પ્રેમજાળમાં ફસાવી હોવાની ઘટના પ્રકાશમાં આવતા ચકચાર મચી ગઈ છે.

કીમ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા પોક્સોના એક ગંભીર ગુનામાં છેલ્લા 5 મહિનાથી નાસતા ફરતા આરોપી દેવેશ ઉર્ફે દેવસર પાંડેને આખરે કીમ પોલીસે ઝડપી પાડ્યો છે. દેવેશ પાંડે ગરબા ક્લાસિસ ચલાવતો હતો, જ્યાં સગીર વયની દીકરીઓ ગરબા શીખવા આવતી હતી. આ ડાન્સ ટીચરે સગીરાને વિશ્વાસમાં લઈ, તેને પ્રેમજાળમાં ફસાવી લગ્નની લાલચ આપી હતી.

પોલીસે કરી ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)

આરોપી એટલો ભેજાબાજ નીકળ્યો કે તેણે પોતાના મિત્ર સંજીતકુમાર યાદવની મદદથી સગીરાની ખોટી જન્મતારીખનો બોગસ દાખલો બનાવડાવ્યો અને તેને પુખ્ત વયની સાબિત કરી કોર્ટ મેરેજ કરી લીધા હતા. ખાસ વાત એ છે કે, આરોપી પોતે પહેલેથી જ પરણિત હોવા છતાં આ હકીકત છુપાવીને સગીરાના જીવન સાથે રમત રમી હતી.

પોલીસે આરોપીની કરી ધરપકડ
પોલીસે આરોપીની કરી ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)

કીમ પોલીસ મથકના પીઆઇએ જણાવ્યું હતું કે, સગીરાના પરિવારે પાંચ મહિના પહેલા કીમ પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી, જેના આધારે પોલીસે ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને બાતમીના આધારે આરોપીને દબોચી લીધો છે. બન્નેની હાલ પોલીસે કડક પૂછપરછ હાથ ધરી છે.

વાલીઓ માટે આ એક મોટો બોધપાઠ છે. આપણે આપણી દીકરીઓને શોખ પૂરા કરવા માટે ક્લાસિસમાં મોકલીએ છીએ, પરંતુ શું આપણે જે-તે સંચાલક કે શિક્ષકના ભૂતકાળ અને તેમના સ્વભાવ વિશે જાણીએ છીએ? ગરબા કે ડાન્સ ક્લાસના નામે ચાલતી આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ પર વાલીઓએ સતત નજર રાખવી જરૂરી છે.

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TAGGED:

SURAT POLICE
KEEM POLICE STATION
SURA CRIME
ટીચરે સગીરાને પ્રેમજાળમાં ફસાવી
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