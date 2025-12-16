ETV Bharat / state

ભરવાડ સમાજે નક્કી કરી 'શુભ પ્રસંગો પર લેતી-દેતીની 'મર્યાદા', હવે માત્ર આટલું જ સોનું આપી શકાશે...

સોનાના ભાવ આસમાને પહોંચતા ભરવાડ સમાજે લગ્નમાં દાગીનાની લેતીદેતી કાપ મુકાવવા અંગે એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. જાણો વિસ્તારથી..

ભરવાડ સમાજની પહેલ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 16, 2025 at 1:35 PM IST

1 Min Read
સુરત: રાજ્યમાં ભરવાડ સમાજ પોતાની સમૃદ્ધ સંસ્કૃતિ અને સોનાના પરંપરાગત આભૂષણો માટે જાણીતો છે. જોકે, વર્તમાન સમયમાં સોનાના સતત વધતા ભાવોએ સામાન્ય અને મધ્યમ વર્ગના પરિવારો માટે લગ્ન પ્રસંગોમાં આર્થિક ભારણ વધાર્યું છે. આ પરિસ્થિતિને ધ્યાને રાખીને, ભરવાડ સમાજના અગ્રણીઓ અને સંતો-મહંતો દ્વારા સમાજમાં કુરિવાજો દૂર કરવા અને આર્થિક બોજ ઘટાડવા માટે એક મહત્વની પહેલ કરવામાં આવી છે.

સોનાના વધતા ભાવ સામે સામાજિક પરિવર્તનનો પવન

હાલની પરંપરા મુજબ ભરવાડ સમાજમાં પુત્રવધૂને લગ્ન સમયે 10 થી 35 તોલા જેટલું સોનું આપવાનો રિવાજ છે. સોનાના ભાવ હવે સામાન્ય માણસની પહોંચ બહાર જઈ રહ્યા હોવાથી, સમાજના અગ્રણી વિજયભાઈ ભરવાડ અને અન્ય આગેવાનોએ આ લેતીદેતી પર મર્યાદા લાવવા માટે કમર કસી છે.

ભરવાડ સમાજે લગ્નમાં દાગીનાની લેતીદેતી કાપ મુકાવવા અંગે એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો (Etv Bharat Gujarat)

સમાજના અગ્રણીઓની પહેલ

આગામી દિવસોમાં યોજાનારી તાલુકા અને જિલ્લા કક્ષાની બેઠકોમાં કેટલાંક મહત્વના મુદ્દાઓ પર મહોર મારવામાં આવી શકે છે, જેમ કે, લગ્ન કે સગાઈમાં જાહેરમાં વધુમાં વધુ 4 તોલા જ સોનું આપવાની મર્યાદા નક્કી કરાશે. ખર્ચાળ મામેરા પ્રથા બંધ કરી સાદગી અપનાવાશે, પ્રસંગોમાં રોકડની મોટી લેતીદેતીના બદલે બંધ કવરમાં જ યથાશક્તિ આર્થિક મદદ કરવી, સમાજમાંથી દીકરીના પૈસા લેવાની પ્રથા સંપૂર્ણપણે બંધ કરવી અને આ નિર્ણયો માત્ર કાગળ પર ન રહેતા તેનું પાલન થાય તે માટે ઠાકર મંદિરના ગાદીપતિઓ અને સંતોના માર્ગદર્શન હેઠળ કડક નિયમો બનાવવામાં આવશે.

આ અંગે ગુજરાત ભરવાડ સમાજ અગ્રણી વિજય ભરવાડે જણાવ્યું હતું કે, "સમય સાથે પરિવર્તન લાવવું જરૂરી છે. દિન-પ્રતિદિન વધતા સોનાના ભાવને કારણે સામાન્ય પરિવારો દેવા હેઠળ ન દબાય તે માટે અમે આ નિર્ણય લઈ રહ્યા છીએ. આગામી બેઠકોમાં તમામ સ્તરે ચર્ચા કરી કુરિવાજોને તિલાંજલિ અપાશે."

ભરવાડ સમાજની આ પહેલ અન્ય સમાજો માટે પણ પ્રેરણારૂપ બની રહેશે. જો આ ફેરફારોનો અમલ થશે, તો લગ્ન જેવા પવિત્ર પ્રસંગો આર્થિક ચિંતાને બદલે ખરા અર્થમાં આનંદનો ઉત્સવ બની રહેશે.

