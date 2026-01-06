ETV Bharat / state

'છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ પાટીદાર હતા', સુરતમાં આયોજીત પાટીદારોના કાર્યક્રમમાં બોલ્યા સી.આર.પાટીલ

સુરતમાં આયોજીત પાટીદારોના કાર્યક્રમમાં સંબોધન કરતા સી.આર.પાટીલે કહ્યું હતું કે, છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ પણ પાટીદાર હતા, તેમના આ નિવેદનથી ચર્ચા જાગી છે.

સી.આર.પાટીલનું નિવેદન
સી.આર.પાટીલનું નિવેદન (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 6, 2026 at 6:09 PM IST

સુરત: કેન્દ્રીય જળશક્તિ મંત્રી સી.આર.પાટીલે સુરતમાં આયોજીત પાટીદારોના કાર્યક્રમમાં સંબોધન કરતા કહ્યું હતું કે, છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ પણ પાટીદાર હતા. તેમના આ નિવેદનથી ચર્ચા જાગી છે.

સુરતમાં સમસ્ત લેઉઆ પાટીદાર સમિતિ દ્વારા આયોજીત એક કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેલા ભાજપ સાંસદ અને કેન્દ્રીય જળશક્તિ મંત્રી સી.આર.પાટીલે છત્રપતિ શિવાજી મહારાજને લઈને એક નિવેદન આપ્યું હતું.

સુરતમાં આયોજીત પાટીદારોના કાર્યક્રમમાં સી.આર.પાટીલનું છત્રપતિ શિવાજી પર નિવેદન (Etv Bharat Gujarat)

મંચ પરથી સંબોધન કરતા કેન્દ્રીય જળશક્તિ મંત્રી સી.આર.પાટીલે કહ્યું કે, આપ સૌ કોઈને જાણીને આનંદ થશે કે, 'છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ પણ પાટીદાર હતા'

પાટીદારોની પ્રંશસા કરતા પાટીલે કહ્યું હતું કે, “એક પાટીદાર કેવો હોય તે આપણને સરદાર પટેલ પાસેથી શીખવાનું છે. પાટીદાર કેવી રીતે દેશને એક કરી શકે એ સરદાર પટેલે દર્શાવ્યું છે.” પછી તેમણે અન્ય ઉદાહરણ આપતાં કહ્યું હતું કે 'છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ પણ પાટીદાર હતા'.

TAGGED:

CR PATIL STATEMENT
UNION JAL SHAKTI MINISTER CR PATIL
CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ
CR PATIL VISIT TO SURAT
CR PATIL ON SHIVAJI MAHARAJ

