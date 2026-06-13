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સુરત: નરાધમે અસ્થિર મગજની સગીરા પર આચર્યુ દુષ્કર્મ, પોલીસે કરી ધરપકડ

આ નરાધમની ઓળખ 30 વર્ષીય યુવક તરીકે થઈ છે, જે પોતે એક પુત્રનો પિતા છે.

પ્રતિકાત્મક તસ્વીર
પ્રતિકાત્મક તસ્વીર (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 13, 2026 at 10:48 AM IST

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સુરત : જિલ્લાના બારડોલી ગ્રામ્ય પોલીસ મથકની હદમાં એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. અહીં એક પરિવારમાં રહેતી સગીરા, જે માનસિક રીતે અસ્થિર છે. જે પોતાના પરિવાર સાથે રાતે ઘરમાં સુતી હતી તે જ સમયે અંધારાનો લાભ લઈને 30 વર્ષીય એક નરાધમ તે સગીરાના ધરમાં ચૂપચાપ જઈને તેની પર દુષ્કર્મ આચર્યુ.

શું છે સમગ્ર મામલો?

બારડોલી ગ્રામ્ય પોલીસ મથકની હદમાં એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. અહીં એક પરિવારમાં રહેતી સગીરા, જે માનસિક રીતે અસ્થિર છે, તે રાત્રિના અંધારાનો લાભ લઈને 30 વર્ષીય નરાધમ દબાતા પગે સગીરાના ઘરમાં ઘૂસ્યો. સગીરાના પિતા પણ અસ્થિર મગજના હોવાથી, આ હેવાને પરિસ્થિતિનો ગંદો લાભ ઉઠાવી સગીરા સાથે દુષ્કર્મ આચર્યું.

નરાધમે અસ્થિર મગજની સગીરા પર આચર્યુ દુષ્કર્મ (ETV Bharat Gujarat)

પરિવારની લાચારી અને ઘટનાનો ખુલાસો

સવારે આ સગીરા અર્ધ નગ્ન હાલતમાં મળી આવતા ધરના ચોંકી ઉઠ્યા હતા. આ આઘાતજનક દ્રશ્ય જોઈને તાત્કાલિક તેની બાજુમાં જ રહેતી મોટી બહેનને જાણ કરવામાં આવી. જ્યારે મોટી બહેને પોતાની અસ્થિર મગજની બહેનને પૂછપરછ કરી, ત્યારે જે સત્ય બહાર આવ્યું તેણે સમગ્ર વિસ્તારને હચમચાવી દીધો. પોતાના ગામના જ એક નરાધમે આ દુષ્કર્મ આચર્યું હોવાનું સામે આવ્યું. આ નરાધમની ઓળખ 30 વર્ષીય યુવક તરીકે થઈ છે, જે પોતે એક પુત્રનો પિતા છે.

પોલીસે કરી ધરપકડ
પોલીસે કરી ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસની ત્વરિત કાર્યવાહી

આ ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને બારડોલી ગ્રામ્ય પોલીસ તાત્કાલિક એક્શન મોડમાં આવી ગઈ હતી. પીઆઈ પી. એન. જાડેજા એ જણાવ્યું હતું કે, "અમારી ટીમે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો અને ગણતરીની કલાકોમાં જ આ હવસખોર યુવકને દબોચી લીધો હતો. હાલમાં આરોપી જેલના સળિયા પાછળ છે."

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અસ્થિર મગજની સગીરા પર દુષ્કર્મ
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