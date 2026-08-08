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સુરત: જિલ્લા વકીલ મંડળનો બે દિવસીય હડતાળ, હાઈકોર્ટના નવા પરિપત્ર સામે વકીલોમાં ભારે રોષ

નિયમો અનુસાર હવેથી દરેક અરજી, પ્લીડિંગ, એફિડેવિટ, મેમોરેન્ડમ ઓફ અપીલ અને સામાન્ય મુદત અરજી પણ ફરજિયાતપણે કમ્પ્યુટરાઈઝડ ટાઈપિંગ કરીને જ રજૂ કરવાની રહેશે.

સુરત: જિલ્લા વકીલ મંડળનો બે દિવસીય હડતાળ, હાઈકોર્ટના નવા પરિપત્ર સામે વકીલોમાં ભારે રોષ
સુરત: જિલ્લા વકીલ મંડળનો બે દિવસીય હડતાળ, હાઈકોર્ટના નવા પરિપત્ર સામે વકીલોમાં ભારે રોષ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 8, 2026 at 8:49 AM IST

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સુરત: સુરત જિલ્લા વકીલ મંડળ દ્વારા ગુજરાત હાઈકોર્ટના વિવાદાસ્પદ પરિપત્રના વિરોધમાં તાજેતરમાં 7 અને 8 ઓગસ્ટે બે દિવસ સુધી કોર્ટના તમામ કામકાજથી અળગા રહેવાની મહત્વની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. હાઈકોર્ટ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા પરિપત્ર ક્રમાંક 2002/2006ના નિયમો સામે વકીલો અને પક્ષકારોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.

આ નવા નિયમો અનુસાર હવેથી દરેક અરજી, પ્લીડિંગ, એફિડેવિટ, મેમોરેન્ડમ ઓફ અપીલ અને સામાન્ય મુદત અરજી પણ ફરજિયાતપણે કમ્પ્યુટરાઈઝડ ટાઈપિંગ કરીને જ રજૂ કરવાની રહેશે. આ ઉપરાંત કોર્ટ કાર્યવાહી માટે 75 જીએસએમ (GSM)ના એ-4 સાઈઝના પેપરનો ઉપયોગ ફરજિયાત કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં આગળ-પાછળ પ્રિન્ટ અને ચોક્કસ ભાષાના જ ટાઈપિંગ ફોન્ટનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે.

સુરત: જિલ્લા વકીલ મંડળનો બે દિવસીય હડતાળ, હાઈકોર્ટના નવા પરિપત્ર સામે વકીલોમાં ભારે રોષ (ETV Bharat Gujarat)

વકીલ મંડળના મતે આ કડક નીતિ-નિયમોથી વકીલો અને સામાન્ય પક્ષકારો પર બિનજરૂરી આર્થિક તેમજ વ્યવહારુ બોજ વધશે. ખાસ કરીને સામાન્ય મુદત અરજી જેવી બાબતો પણ હાથથી લખવાને બદલે ટાઈપ કરાવવી વ્યવહારિક રીતે ખૂબ જ અઘરી અને ખર્ચાળ સાબિત થશે.

સુરત ખાતે બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતના સભ્યો અને વકીલ મંડળની મળેલી અગત્યની મીટિંગમાં આ મુદ્દે સખત વિરોધ દર્શાવવામાં આવ્યો હતો. આ મામલે બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતના સભ્ય એડવોકેટ ઝકી શેખે જણાવ્યું હતું કે આ પરિપત્રથી સમગ્ર ગુજરાતના 1.25 લાખથી વધારે વકીલો અસરગ્રસ્ત થયા છે અને આખા રાજ્યમાં વિરોધનો સૂર ઉઠ્યો છે. જ્યાં સુધી વકીલોને આ બાબતે કોઈ રાહત નહીં મળે ત્યાં સુધી આ આંદોલન જારી રહેશે. આ પરિપત્ર રદ કરવા માટે બાર કાઉન્સિલના તમામ 23 સભ્યો અને વિવિધ વકીલ મંડળો દ્વારા ગુજરાત હાઈકોર્ટના રજિસ્ટ્રાર જનરલ સમક્ષ લેખિતમાં રજૂઆતો પણ કરવામાં આવી છે.

વકીલોના આ બે દિવસીય બહિષ્કારના કારણે સુરત શહેરના 30થી 40 કોર્ટરૂમોનું કામકાજ સંપૂર્ણપણે ખોરવાઈ ગયું છે. સરેરાશ એક કોર્ટમાં દિવસ દરમિયાન 200 જેટલા કેસો લિસ્ટેડ હોય છે, જેના કારણે રોજિંદા હજારો કેસોની સુનાવણી પર તેની સીધી અસર પડી છે. વકીલ મંડળનું માનવું છે કે બે દિવસ કામ અટકવાથી ભલે મુશ્કેલી થઈ હોય, પરંતુ જો આ પરિપત્ર રદ નહીં થાય તો લાંબા ગાળે વકીલો અને પક્ષકારોને તેનાથી પણ મોટું નુકસાન વેઠવું પડશે.

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