સુરતના કુડસદ ગામે લોકોએ જનતા રેડ કેમ કરી, ગ્રામજનોએ આંદોલનની ચીમકી આપી
ગ્રામજનોએ સ્પષ્ટ ચીમકી આપી છે કે જો હજુ પણ તંત્ર દ્વારા કોઈ નક્કર અને કડક કાર્યવાહી નહીં થાય, તો આંદોલન વધુ ઉગ્ર બનાવવામાં આવશે.
Published : February 2, 2026 at 5:09 PM IST
સુરત : ઓલપાડ તાલુકાના કુડસદ ગામેથી પસાર થતી ઘોડા ખાડીમાં પીપોદરા અને કન્યાસી GIDC વિસ્તારમાંથી બેફામ રીતે કેમિકલયુક્ત અને ઝેરી પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે. છતાં જવાબદાર તંત્ર આંખે પાટા બાંધીને બેઠું હોવાના આક્ષેપ સાથે ગ્રામજનો આગેવાનોને સાથે રાખીને 2 દિવસથી જનતા રેડ કરી ગટર બ્લોક કરી રહ્યાં છે.
GPCBને વારંવાર લેખિત અને મૌખિક રજૂઆત કરાઈ, પરંતુ પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડની નિષ્ક્રિયતા અને ઉદ્યોગકારોને બચાવવાની નીતિ સામે ગ્રામજનો રોષે ભરાયા છે. કુડસદ ગ્રામ પંચાયતના સત્તાધીશો અને મોટી સંખ્યામાં ગ્રામજનો રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા હતા. પીપોદરા અને કન્યાસી GIDCમાંથી આવતું કેમિકલયુક્ત પાણી અંડરગ્રાઉન્ડ ગટરલાઈન મારફતે ખાડીમાં ઠાલવાતું હોવાનું સામે આવતા ગ્રામજનોએ જાતે જાતે જ GSB ભરીને ગટરલાઈન સંપૂર્ણ રીતે બ્લોક કરી નાખી.
"આ બાબતે ફરિયાદ મળી છે. અમારી ટીમ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. જે પણ જવાબદાર હશે તેવો વિરુદ્ધ કાર્યવાહી થશે." - અરુણ પટેલ, સુરત જિલ્લા GPCB અધિકારી
શનિવાર અને રવિવાર, આમ બે દિવસ સતત જનતા રેડ કરી ગટરને બ્લોક કરવામાં આવી રહી છે. પ્રથમ દિવસે GSB ભરી ગટર બ્લોક કરી તો બીજા દિવસે સીમેન્ટ કોન્ક્રીટ ભરી પાકાપાયે બંધ કરી છે. ગ્રામજનોએ સ્પષ્ટ ચીમકી આપી છે કે જો હજુ પણ તંત્ર દ્વારા કોઈ નક્કર અને કડક કાર્યવાહી નહીં થાય, તો આંદોલન વધુ ઉગ્ર બનાવવામાં આવશે.
આ પણ વાંચો...