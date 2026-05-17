સુરત: બગુમરા ગામમાંથી અર્ધનગ્ન હાલતમાં યુવતીનો મૃતદેહ મળ્યો, પોલીસ લાગી તપાસમાં
યુવતીનો શંકાસ્પદ હાલતમાં મૃતદેહ મળતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ભારે ચકચાર મચી ગઈ છે.
Published : May 17, 2026 at 8:05 PM IST
સુરત : જિલ્લાના પલસાણા તાલુકાના બગુમરા ગામમાંથી એક ચોંકાવનારી અને રહસ્યમય ઘટના સામે આવી છે. જ્યાં મહાદેવ વિલા મકાનમાંથી એક યુવતીનો શંકાસ્પદ હાલતમાં મૃતદેહ મળતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ભારે ચકચાર મચી ગઈ છે. યુવતીનો મૃતદેહ અને ગંભીર હાલતમાં મળી આવ્યો હતો. જ્યારે યુવતી સાથે રહેતો શિવમ નામનો યુવક ઘટના બાદથી ફરાર હોવાનું સામે આવ્યું છે. મૃતદેહ પાસેથી આપત્તિજનક સામગ્રી પણ મળી આવતા અનેક સવાલો ઊભા થયા છે. હાલ પલસાણા પોલીસ અને એલસીબીની ટીમે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો છે.
સુરત જિલ્લાના બગુમરા ગામ સ્થિત મહાદેવ વિલાના એક મકાનમાંથી યુવતીનો શંકાસ્પદ હાલતમાં મૃતદેહ મળી આવતા પોલીસ તંત્ર દોડતું થયું હતું. આ ઘટનાની જાણ થતા સ્થાનિક લોકો મોટી સંખ્યામાં એકત્રિત થઈ ગયા હતા. માહિતી મુજબ આ 22 વર્ષીય યુવતી છેલ્લા કેટલાક સમયથી શિવમ નામના યુવક સાથે રહેતી હોવાનું સામે આવ્યું છે. જોકે ઘટના બાદથી શિવમ ફરાર થઈ જતાં સમગ્ર મામલો વધુ રહસ્યમય બન્યો છે.
પલસાણા પોલીસ મથકના પીઆઇ બી.ડી ઝીલરીયાએ જણાવ્યું હતું કે, "સવારે 9 વાગ્યે મહાદેવ પેલેસના ફ્લેટ નંબર 506માં આત્મહત્યા અંગેનો મેસેજ મળ્યો હતો. મૃતક યુવતી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. હાલ મૃતદેહને પીએમ (પોસ્ટમોર્ટમ) અર્થે ખસેડવામાં આવ્યો છે. પીએમ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ મોતનું સાચું કારણ અને ચોક્કસ હકીકત જાણી શકાશે. હાલ આ મામલે સઘન તપાસ ચાલુ છે."
પોલીસને મળેલી પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, યુવતીનો મૃતદેહ અર્ધનગ્ન અને ગંભીર હાલતમાં મળી આવ્યો હતો. મૃતદેહની આસપાસથી કેટલીક આપત્તિજનક સામગ્રી પણ મળી આવતા યુવતી સાથે કોઈ અજુગતું થયું હોવાની તેમજ હત્યાની પ્રબળ આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. આ ઘટનાની જાણ થતા પલસાણા પોલીસ ઉપરાંત એલસીબીની ટીમ પણ તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી અને મકાનને કોર્ડન કરીને તપાસ હાથ ધરી હતી. પોલીસે આસપાસના લોકોના નિવેદનો લેવાની સાથે ટેક્નિકલ સર્વેલન્સના આધારે ફરાર યુવકની શોધખોળ શરૂ કરી છે.
હાલ પોલીસે યુવતીના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે ખસેડ્યો છે. જોકે યુવતીનું મોત કેવી રીતે થયું અને પાછળનું સાચું કારણ શું છે તે પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ સ્પષ્ટ થશે. હાલમાં સમગ્ર મામલે પલસાણા તેમજ LCB પોલીસ ટીમે વધુ તપાસ હાથધરી હતી.
આ પણ વાંચો...