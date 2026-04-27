સુરત: પી.પી.સવાણી યુનિવર્સિટીમાં આંધ્રપ્રદેશના વિદ્યાર્થીએ જીવન ટૂંકાવ્યું, પોલીસે શરુ કરી તપાસ

પી.પી.સવાણી યુનિવર્સિટીમાં આંધ્રપ્રદેશના વિદ્યાર્થીએ જીવન ટૂંકાવ્યું
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 27, 2026 at 3:33 PM IST

સુરત : જિલ્લાના માંગરોળ તાલુકાના ધામરોડ ગામની સીમમાં આવેલી પ્રતિષ્ઠિત પી.પી. સવાણી યુનિવર્સિટીના કેમ્પસમાં રવિવારે વહેલી સવારે એક હૃદયદ્રાવક ઘટના ઘટી હતી. યુનિવર્સિટીની હોસ્ટેલમાં રહીને અભ્યાસ કરતા 19 વર્ષીય પરપ્રાંતીય વિદ્યાર્થીએ જીવન ટૂંકાવી લેતા શૈક્ષણિક આલમમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે.

મળતી માહિતી મુજબ, મૂળ આંધ્રપ્રદેશના અનંતપુર જિલ્લાના પુટલુરુ તાલુકાના કોટાપલ્લી ગામનો વતની પેન્ડલા પવનકુમાર રામાનાઇડુ (ઉં.વ. 19) પી.પી. સવાણી યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ કરતો હતો. તે યુનિવર્સિટી કેમ્પસમાં જ આવેલી 'ડી-ટાઈપ' બોયઝ હોસ્ટેલના રૂમ નંબર 206માં રહેતો હતો. વહેલી સવારે આશરે 6:32 વાગે જ્યારે અન્ય વિદ્યાર્થીઓ નિદ્રાધીન હતા અથવા દિનચર્યા શરૂ કરી રહ્યા હતા, ત્યારે પવનકુમારે આપઘાત કરી લીધો હતો.

વિદ્યાર્થીઓના આપઘાતની ઘટનાની જાણ થતા જ હોસ્ટેલનો સ્ટાફ અને અન્ય વિદ્યાર્થીઓ દોડી આવ્યા હતા, પરંતુ લોહીલુહાણ હાલતમાં પવનકુમારનું ઘટનાસ્થળે જ કમકમાટીભર્યું મોત નીપજ્યું હતું.

આ ઘટના અંગે હોસ્ટેલના રેક્ટર તરુણકુમાર સાહબ સિંગ જાટ દ્વારા તાત્કાલિક કોસંબા પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી. પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચી મૃતદેહનો કબજો મેળવી પોસ્ટમોર્ટમ માટેની તજવીજ હાથ ધરી હતી. કોસંબા પોલીસે આ મામલે અકસ્માત મોત (અ.મોત નંબર 36/2026) હેઠળ ગુનો નોંધી આગળની તપાસ શરૂ કરી છે.

આશાસ્પદ વિદ્યાર્થીએ કયા કારણોસર આ અંતિમ પગલું ભર્યું તે હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી. પ્રાથમિક તપાસમાં કોઈ સુસાઈડ નોટ મળી આવી છે કે કેમ તે અંગે પોલીસે મૌન સેવ્યું છે. હાલ પોલીસે વિદ્યાર્થીના પરિવારજનોને આંધ્રપ્રદેશમાં જાણ કરી છે. પરિવારના સભ્યો આવ્યા બાદ અને તેના મિત્રોની પૂછપરછ બાદ જ આ આત્મહત્યા પાછળનું સાચું કારણ બહાર આવી શકે તેમ છે.

આત્મહત્યા એ કોઈ સમસ્યાનો ઉકેલ નથી: આત્મહત્યા એ કોઈ સમસ્યાનો ઉકેલ નથી. જો તમે પરેશાન છો અને આવા વિચારો આવે છે, તો કોઈ મિત્ર, સંબંધી અથવા તમારા નજીકના કોઈ વ્યક્તિ સાથે વાત કરો. તેમને તમારી માનસિક સ્થિતિ વિશે જણાવો અને મદદ માટે પૂછો. જો આનાથી સમસ્યાનો ઉકેલ ન આવે, તો તાત્કાલિક આપેલા નંબર પર સંપર્ક કરો.

સ્નેહા ફાઉન્ડેશન હેલ્પલાઇન નંબર: 04424640050 (24x7 ઉપલબ્ધ)

જીવન આસ્થા હેલ્પલાઇન નંબર: 18002333330

ટેલિમાનસ હેલ્પલાઇન નંબર: 1800914416

iCall, TISS ટાટા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સોશિયલ સાયન્સિસ: 9152987821

ઇમેઇલ: icall@tiss.edu

ફેસબુક: iCALL સાયકોસોશિયલ હેલ્પલાઇન

X: @iCALLhelpline

NIMH હેલ્પલાઇન: 988"

