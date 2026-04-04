સુરત: કામરેજમાં કારમાંથી ચોરી કરી ગઠીયો ફરાર, પોલીસ ફરીયાદ નોંધાઈ
તસ્કરોને પોલીસનો કોઈ ખોફ ન રહ્યો હોય તેમ ધોળા દિવસે ચોરીની ઘટનાઓને અંજામ આપી રહ્યા છે.
Published : April 4, 2026 at 8:53 PM IST
સુરત : જિલ્લાના કામરેજ વિસ્તારમાં જાણે તસ્કરોને પોલીસનો કોઈ ખોફ ન રહ્યો હોય તેમ ધોળા દિવસે ચોરીની ઘટનાઓને અંજામ આપી રહ્યા છે. કામરેજમાં આવેલા કર્મેશ્વર શોપિંગ સેન્ટર પાસે પાર્ક કરેલી એક કારને નિશાન બનાવી અજાણ્યા તસ્કરે માત્ર 5 જ મિનિટમાં કારનો કાચ તોડી અંદર રાખેલી રૂપિયા 1 લાખની રોકડ ભરેલી બેગની ચોરી કરી પલાયન થઈ જતાં સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી ગઈ છે.
મળતી માહિતી મુજબ, ભોગ બનનાર વ્યક્તિ પોતાની કાર કર્મેશ્વર શોપિંગ સેન્ટરની બહાર પાર્ક કરી કોઈ કામ અર્થે ગયા હતા. આ તકનો લાભ લઈ એક અજાણ્યો ગઠિયો ત્યાં આવી ચઢ્યો હતો. આજુબાજુ કોઈ જોઈ રહ્યું નથી તેની ખાતરી કરી, ગઠિયાએ પથ્થર વડે કારનો કાચ તોડી નાખ્યો હતો અને અંદર મુકેલી 1 લાખની રોકડ ભરેલી બેગ ઝાપટીને પળવારમાં ગાયબ થઈ ગયો હતો.
કામરેજ પોલીસ મથકના પીઆઈ આર.બી ગોજિયા એ જણાવ્યું હતું કે, "ઉપરોક્ત બાબતની ફરિયાદ મળી છે. જે ફરિયાદ તેમજ CCTV ફૂટેજના આધારે હાલ ટીમ કામ કરી રહી છે."
આ સમગ્ર ઘટના શોપિંગ સેન્ટરના CCTV કેમેરામાં કેદ થઈ ગઈ છે. જેમાં જોઈ શકાય છે કે કઈ રીતે તસ્કર કાર પાસે આવે છે અને માત્ર પાંચ મિનિટમાં ચોરી કરીને ભાગી છૂટે છે. કાર માલિક જ્યારે પરત ફર્યા ત્યારે કાચ તૂટેલી હાલતમાં જોઈ ચોંકી ઉઠ્યા હતા. તપાસ કરતા અંદરથી બેગ ગાયબ જણાતા તેમણે તુરંત કામરેજ પોલીસને જાણ કરી હતી.
આ બનાવની જાણ થતાં જ કામરેજ પોલીસનો કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો. પોલીસે CCTV ફૂટેજ કબજે કરી તસ્કરની ઓળખ મેળવવાના પ્રયાસો હાથ ધર્યા છે. જોકે, ધોળા દિવસે જાહેર રોડ પર બનેલી આ ઘટનાને પગલે સ્થાનિક વેપારીઓ અને રહીશોમાં સુરક્ષા અંગે ચિંતાનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.
