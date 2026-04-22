સુરત: કામરેજમાં પુરપાટ ઝડપે જતી બાઈક થાંભલે અથડાતા કરુણ અકસ્માત, એક યુવાનનું મોત

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 22, 2026 at 3:01 PM IST

સુરત : જિલ્લાના કામરેજ તાલુકાના નવી પારડી ગામે ગોવર્ધન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પાસે એક ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો. પુરપાટ ઝડપે જતી મોટરસાયકલ વીજળીના થાંભલા સાથે અથડાતા બાઈક પર પાછળ બેસેલા 29 વર્ષીય લાલજીભાઈ જવાહિરલાલ કોલનું ગંભીર ઇજાના કારણે મોત નીપજ્યું છે. આ સમગ્ર ઘટના નજીકમાં લાગેલા સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ છે.

વતન જવાની તૈયારીમાં જ કાળ ભેટી ગયો

મળતી માહિતી મુજબ, મૂળ ઉત્તર પ્રદેશના મિર્ઝાપુર જિલ્લાના પરસીયાકલા ગામના વતની અને હાલ નવી પારડીની તિશ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં કામ કરતા રામજીત અમુતલાલ કોલ (ઉ.વ. 20) પોતાના વતન જવાના હતા. વતન જવા માટેનો સામાન લેવા માટે તેઓ તેમના મિત્ર શ્યામસુંદર શિવનાથ કોલની મોટરસાયકલ પર સાથી મિત્ર લાલજીભાઈ કોલ સાથે લિડીયત ગામે ગયા હતા.

જ્યારે ત્રણેય મિત્રો સામાન લઈને નવી પારડી ગોવર્ધન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ રોડ પરથી પસાર થઈ રહ્યા હતા, ત્યારે બાઈક ચાલક શ્યામસંદરે મોટરસાયકલ ગફલતભરી રીતે અને પુરપાટ ઝડપે હંકારતા સંતુલન ગુમાવ્યું હતું. બેકાબૂ બાઈક રોડ પરના થાંભલા સાથે જોરદાર અથડાઈ હતી.

અકસ્માત એટલો ભયાનક હતો કે બાઈક પર સવાર ત્રણેય મિત્રો રોડ પર પટકાયા હતા. જેમાં વચ્ચે બેસેલા લાલજીભાઈ કોલને માથાના પાછળના ભાગે ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી હતી. રાહદારીઓએ તાત્કાલિક 108 એમ્બ્યુલન્સને જાણ કરતા ઇજાગ્રસ્ત લાલજીભાઈને કામરેજ સી.એચ.સી. (CHC) ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં ફરજ પરના તબીબોએ તેમને મૃત જાહેર કર્યા હતા. સદનસીબે અન્ય બે મિત્રોનો આબાદ બચાવ થયો છે.

મિત્રના મોત મામલે રામજીત કોલે બાઈક ચાલક શ્યામસુંદર શિવનાથ કોલ વિરુદ્ધ કામરેજ પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવી છે. પોલીસે ગુનો નોંધી સીસીટીવી ફૂટેજ કબજે કરી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. વતન જવાની ખુશી માતમમાં ફેરવાતા શ્રમિક પરિવારમાં ભારે શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે.

