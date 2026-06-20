સુરત: કામરેજમાં પોલીસનું સઘન કોમ્બિંગ, ભાડા કરાર વગર રહેતા ભાડુઆતોના મકાન માલિકો સામે કાર્યવાહી
આ ઓપરેશન દરમિયાન પોલીસની કડક કાર્યવાહીથી વિસ્તારના અસામાજિક તત્વોમાં ફફડાટ ફેલાઈ ગયો હતો.
Published : June 20, 2026 at 11:05 AM IST
સુરત : કામરેજ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં વધતા જતા અસામાજિક તત્વોના ત્રાસ અને ગુનાખોરી પર લગામ લગાવવા માટે કામરેજ પોલીસે રાત્રિના સમયે શેખપુર ગામે આવેલી હરિદર્શન સોસાયટીમાં સઘન કોમ્બિંગ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. આ ઓપરેશન દરમિયાન પોલીસની કડક કાર્યવાહીથી વિસ્તારના અસામાજિક તત્વોમાં ફફડાટ ફેલાઈ ગયો હતો.
પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર આર.બી. ગોજિયાના જણાવ્યા અનુસાર, હરિદર્શન સોસાયટીમાં આશરે 1400 જેટલા પરિવારો વસવાટ કરે છે. પોલીસની તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું હતું કે, મોટી સંખ્યામાં ભાડુઆતો કોઈપણ પ્રકારના કાયદેસરના ભાડા કરાર વગર અને પોલીસ વેરિફિકેશન કરાવ્યા વગર રહેતા હતા. આ ગંભીર બેદરકારી બદલ પોલીસે નિયમનું ઉલ્લંઘન કરનાર મકાન માલિકો વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી છે, જે અંતર્ગત અત્યાર સુધીમાં 150 જેટલા ગુનાઓ દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.
કામરેજ પીઆઈ આર.બી. ગોજિયાએ જણાવ્યું હતું કે, "જે લોકો હજુ પણ કાયદેસરના ભાડા કરાર વગર રહે છે અથવા ગેરકાયદેસર હથિયારો ધરાવે છે, તેઓએ તાત્કાલિક તે જમા કરાવી દેવા. જો સ્વૈચ્છિક રીતે હથિયારો જમા કરાવવામાં નહીં આવે, તો જિલ્લા કલેક્ટરના જાહેરનામાના ભંગ બદલ પોલીસ દ્વારા કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે અને ગુનો દાખલ કરવામાં આવશે."
પોલીસે આ વિસ્તારના રહીશો સાથે બેઠક યોજી હતી, જેમાં તેમને પોતાના ઘરમાં રાખેલા પ્રાણઘાતક હથિયારો જેવા કે છરી, લાકડી, કોયતા, તલવાર અને ભાલા સ્વેચ્છાએ પોલીસને જમા કરાવી દેવા સૂચના આપવામાં આવી હતી. પોલીસની અપીલને પગલે સકારાત્મક પ્રતિસાદ મળ્યો છે અને 15 જેટલા લોકોએ સ્વેચ્છાએ પોતાના ઘરમાંથી મળી આવેલા ધારદાર અને પ્રાણઘાતક હથિયારો પોલીસને સુપરત કર્યા છે.
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