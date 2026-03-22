સુરત: ધોરણ પારડીમાં નકલી નોટના રેકેટ બાદ વેપારીઓ ગ્રામલોકોને શંકાથી જુઓ છે, 500ની નોટ આપે તો વિગતો ડાયરીમાં નોંધે છે
આશ્રમની કાળી કરતૂતોના કારણે વર્ષો જૂની ગરિમા ધરાવતું ધોરણ પારડી ગામ આજે નકલી નોટના કેન્દ્ર તરીકે ઓળખાવા લાગ્યું છે.
Published : March 22, 2026 at 7:36 PM IST
સુરત : અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા પકડાયેલા કરોડોના નકલી ચલણી નોટના રેકેટમાં પારડી સ્થિત 'સત્યમ યોગ આશ્રમ' અને યોગગુરુ પ્રદીપ મહારાજનું નામ ખુલતા જ સમગ્ર પંથકમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. આશ્રમની કાળી કરતૂતોના કારણે વર્ષો જૂની ગરિમા ધરાવતું ધોરણ પારડી ગામ આજે નકલી નોટના કેન્દ્ર તરીકે ઓળખાવા લાગ્યું છે, જેના કારણે સ્થાનિક ગ્રામજનોમાં વહીવટી તંત્ર અને આશ્રમ સંચાલકો સામે પ્રચંડ રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.
આ કાંડ બાદ નિર્દોષ ગ્રામજનોની હાલત અત્યંત કફોડી બની છે. સ્થાનિકોના જણાવ્યા અનુસાર, જ્યારે તેઓ ખરીદી માટે કઠોર, કામરેજ કે કીમ જેવા નજીકના વિસ્તારોમાં જાય છે, ત્યારે વેપારીઓ તેમને શંકાની નજરે જુએ છે. સ્થિતિ એટલી હદે વણસી છે કે જો ગામનો કોઈ વ્યક્તિ 500ની નોટ આપે, તો વેપારીઓ ડાયરીમાં નોટનો નંબર, આપનારનું નામ અને મોબાઈલ નંબરની વિગતો નોંધ્યા બાદ જ વ્યવહાર કરે છે. આ અપમાનજનક વ્યવહારથી ગ્રામજનો માનસિક રીતે પીસાઈ રહ્યા છે.
ગ્રામજનોએ ગંભીર આક્ષેપ કરતા જણાવ્યું હતું કે, આ આશ્રમમાં મોડી રાત સુધી શંકાસ્પદ રીતે મહિલાઓની અવરજવર રહેતી હતી. અગાઉ જ્યારે પણ ગ્રામજનોએ આ ગેરકાયદે પ્રવૃત્તિઓ સામે અવાજ ઉઠાવવાનો પ્રયાસ કર્યો, ત્યારે આશ્રમ સાથે જોડાયેલી મહિલાઓ દ્વારા ગ્રામજનોને ફોન કરીને 'માનહાનિનો કેસ' કરવાની ધમકીઓ આપી અવાજ દબાવી દેવામાં આવતો હતો.
નકલી નોટોના કાળા કારોબારના કેન્દ્ર સમાન આ આશ્રમને તાત્કાલિક જમીનદોસ્ત કરવામાં આવે. આશ્રમની જમીન ગ્રામ પંચાયત હસ્તક કરી તેનો ઉપયોગ શાળા, દવાખાનું કે અન્ય જાહેર હિતના કામો માટે કરવામાં આવે. સ્થાનિક ધારાસભ્ય પ્રફુલભાઈ પાનસેરિયા અને ગૃહ રાજ્ય મંત્રી હર્ષ સંઘવી આ મામલે દાખલો બેસે તેવી કડક કાર્યવાહી કરે તેવી ગ્રામજનોની પ્રબળ માંગ છે.
