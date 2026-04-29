સુરત: બારડોલીમાં દોઢ વર્ષનું બાળક ઘરમાં પુરાઈ ગયું, ફાયર બ્રિગેડનું દિલધડક રેસ્ક્યૂ
સદનસીબે, સમયસૂચકતા અને ફાયર વિભાગની કામગીરીને કારણે બાળકનો આબાદ બચાવ થયો છે.
Published : April 29, 2026 at 1:55 PM IST
સુરત : જિલ્લાના બારડોલી નજીક આવેલા અસ્તાન ગામમાં આજે સવારે એક ચોંકાવનારી ઘટના બની હતી. અહીંના ધનલક્ષ્મી કોમ્પ્લેક્સમાં રહેતા એક પરિવારનું દોઢ વર્ષનું માસૂમ બાળક અચાનક ઘરમાં પુરાઈ ગયું હતું. સદનસીબે, સમયસૂચકતા અને ફાયર વિભાગની કામગીરીને કારણે બાળકનો આબાદ બચાવ થયો છે.
બારડોલીના અસ્તાન ગામમાં સુગર ફેક્ટરી પાસે આવેલા ધનલક્ષ્મી કોમ્પ્લેક્સના ફ્લેટ નંબર 302માં આજે સવારે અંદાજે 08:30 વાગ્યે આ બનાવ બન્યો હતો. ચિરાગકુમાર પટેલનો દોઢ વર્ષનો પુત્ર શ્લોક ઘરમાં રમી રહ્યો હતો ત્યારે અચાનક દરવાજાને અંદરથી કડું લાગી જતાં તે લોક થઈ ગયો હતો.
નાનું બાળક અંદર એકલું હોવાથી અને ઘર લોક થઈ જવાથી પરિવારજનો ગભરાઈ ગયા હતા. તાત્કાલિક અસરથી આ બાબતે જયદીપભાઈ નામના વ્યક્તિએ મદદ માટે જાણ કરી હતી.
ફાયર ઓફિસર P.B ગઢવી એ જણાવ્યું હતું કે, "બાળક ઘરમાં ફસાયું હોવાની માહિતી મળતા જ અમારી ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર દોડી ગઈ હતી. ઘરને નુકશાન ના થાય એ રીતે અંદર પ્રવેશી બાળકનું રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું છે. સમયસર અમારી ટીમ પહોંચતા બાળકને પણ કઈ નુકશાન થયું નથી"
આ ઘટનાની જાણ થતાં જ રેસ્ક્યૂ ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. ફ્લેટ ત્રીજા માળે હોવાથી દરવાજો તોડવાને બદલે અથવા અન્ય જોખમ લેવાને બદલે ફાયર કર્મીઓએ સાવચેતીપૂર્વક બાળકની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને કામગીરી હાથ ધરી હતી. ટીમ દ્વારા સફળતાપૂર્વક ઘરનો દરવાજો ખોલી માસૂમ શ્લોકને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યો હતો.
બાળક હેમખેમ બહાર આવતા પરિવારજનોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો. આ ઘટનામાં કોઈ પણ પ્રકારનું નુકસાન થયું નથી અને બાળક સંપૂર્ણ સ્વસ્થ છે. વહેલી સવારે બનેલી આ ઘટનાએ કોમ્પ્લેક્સના રહીશોમાં પણ ઉત્તેજના જગાવી હતી, પરંતુ અંતે સુખદ અંત આવતા સૌએ ફાયર વિભાગ અને મદદ કરનારા લોકોનો આભાર માન્યો હતો.
