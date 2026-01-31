સુરતના મોર આમલી ગામમાં દિપડાનો આતંક, ગલૂડિયાનો શિકાર કરી દીપડો રફુચક્કર થયો
આ ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ કે માનવ પર હુમલો થયો નથી, પરંતુ દીપડાની હાજરીએ સ્થાનિકોની ઊંઘ ઉડાવી દીધી છે.
Published : January 31, 2026 at 4:06 PM IST
સુરત : જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વન્યજીવોના રહેણાંક વિસ્તારમાં પ્રવેશની ઘટનાઓ સતત વધી રહી છે. તાજેતરમાં માંગરોળ તાલુકાના મોર આમલી ગામે દીપડાએ દબાતા પગે આવી માસૂમ ગલૂડિયાનો શિકાર કરતા સમગ્ર પંથકમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે. આ સમગ્ર ઘટના ગામના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ છે, જે જોઈને સ્થાનિકોમાં ફાળ પડી છે.
મળતી માહિતી અનુસાર, મોર આમલી ગામે મોડી રાત્રે જ્યારે ગ્રામજનો નિદ્રાધીન હતા, ત્યારે નજીકના જંગલ વિસ્તારમાંથી એક કદાવર દીપડો શિકારની શોધમાં ગામમાં ઘૂસી આવ્યો હતો.
સીસીટીવી ફૂટેજમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે કે, દીપડો અત્યંત સાવચેતીપૂર્વક દબાતા પગે ઘરના ઓટલા સુધી પહોંચે છે, ત્યાં નિરાંતે સૂતેલા ગલૂડિયાને ગળાના ભાગેથી પકડી, પળવારમાં જ અંધારામાં ઓજલ થઈ જાય છે. સદનસીબે, આ ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ કે માનવ પર હુમલો થયો નથી, પરંતુ દીપડાની હાજરીએ સ્થાનિકોની ઊંઘ ઉડાવી દીધી છે.
ગ્રામજનોમાં ફફડાટ અને વન વિભાગ સામે માંગ
આ ઘટનાને પગલે સવારથી જ ગામમાં ભયનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. ખેતીકામ માટે સીમમાં જતાં ખેડૂતો અને શ્રમિકો પણ હવે બહાર નીકળતા ડરી રહ્યા છે. મોર આમલી ગામના આગેવાનો અને રહીશોએ વન વિભાગને આ અંગે જાણ કરી છે અને માંગ કરી છે કે, દીપડો માનવ વસ્તી પર હુમલો કરે તે પહેલા વન વિભાગની ટીમ તાકીદે ઘટનાસ્થળની મુલાકાત લે અને આદમખોર બની રહેલા દીપડાને પકડવા માટે પાંજરું ગોઠવે.
સુરત જિલ્લામાં છેલ્લા કેટલાય સમયથી દીપડાઓના આંટાફેરા વધ્યા છે. વન વિભાગ દ્વારા અગાઉ પણ અનેક દીપડાઓને પાંજરે પૂરવામાં આવ્યા છે, પરંતુ માંગરોળ તાલુકાના જંગલ સરહદી ગામોમાં હજુ પણ જોખમ યથાવત છે, ત્યારે તંત્ર ક્યારે જાગશે તે જોવું રહ્યું.
આ પણ વાંચો...