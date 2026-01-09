સુરતના માંગરોળમાં સ્કૂલની બસની બ્રેક ફેલ થતા સર્જાયો અકસ્માત, 30થી વધુ વિદ્યાર્થીઓનો આબાદ બચાવ
સદનસીબે આ ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી, પરંતુ બસમાં સવાર 30થી વધુ માસૂમ વિદ્યાર્થીઓના જીવ તાળવે ચોંટ્યા હતી.
Published : January 9, 2026 at 8:27 PM IST
સુરત : જિલ્લાના માંગરોળ તાલુકાના મોટી નરોલી ગામ પાસે એક મોટી દુર્ઘટના બની, ઓલપાડના કીમ નજીક આવેલી ધન્વંતરી સ્કૂલની બસની બ્રેક અચાનક ફેલ થઈ જતાં બસ રિવર્સમાં આવી કુંડી સાથે અથડાઈ હતી. સદનસીબે આ ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી, પરંતુ બસમાં સવાર 30થી વધુ માસુમ વિદ્યાર્થીઓના જીવ તાળવે ચોંટ્યા હતી.
મળતી માહિતી મુજબ, ધન્વંતરી સ્કૂલની બસ વિદ્યાર્થીઓને લઈને જઈ રહી હતી. જ્યારે બસ ગ્રામીણ રસ્તા પરથી નેશનલ હાઈવે-48 પર ચડી રહી હતી, ત્યારે અચાનક મિકેનિકલ ખામી સર્જાતા બ્રેક લાગી ન હતી. ઢાળ હોવાથી બસ રિવર્સ આવવા લાગી હતી. ચાલકે બસ પરથી કાબૂ ગુમાવ્યો હતો અને બસ રસ્તાની સાઈડમાં આવેલી એક કુંડી સાથે જોરદાર ધડાકાભેર અથડાઈને ઉભી રહી ગઈ હતી.
ગ્રામજનોએ બચાવ કામગીરી કરી
અકસ્માત સર્જાતા જ બસમાં સવાર બાળકોની ચીચીયારીઓ સાંભળી આસપાસના ગ્રામજનો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા. લોકોના ટોળા ઉમટી પડતા અને ગ્રામજનો ગુસ્સે ભરાશે તેવા ડરથી બસનો ચાલક સ્થળ પર જ બસ મૂકીને ફરાર થઈ ગયો હતો. ગ્રામજનોએ સમયસૂચકતા વાપરી તમામ બાળકોને સુરક્ષિત રીતે બસમાંથી બહાર કાઢ્યા હતા અને અન્ય વાહન દ્વારા તેમને શાળાએ પહોંચાડ્યા હતા.
ધન્વંતરી કોલેજના કેમ્પસ ડિરેક્ટર ધર્મેશ પટેલ એ જણાવ્યું હતું કે "અમારી શાળાની બસ શાળાના વિદ્યાર્થીઓને નિત્યક્રમ મુજબ લેવા જઈ રહી હતી, તે દરમિયાન કોઈક કારણોસર બસની બ્રેક લાગી ના હતી અને બસ અથડાઈ હતી. કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી." - આર. આર સરવૈયા, Dysp સુરત ગ્રામ્ય
પોલીસે તપાસ હાથ ધરી
આ ઘટનાના સમાચાર વાયુવેગે પ્રસરી જતા વાલીઓમાં ભારે ચિંતાનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. મોટી સંખ્યામાં વાલીઓ શાળાએ અને ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા. જોકે,તમામ વિદ્યાર્થીઓ સુરક્ષિત હોવાનું જાણવા મળતા સૌએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો. સમગ્ર મામલે કોસંબા પોલીસને જાણ કરવામાં આવતા પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચી આગળની તપાસ હાથ ધરી છે.
