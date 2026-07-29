સુરતમાં 72 કલાકમાં પાણીમાં ડૂબી જવાની 4 દુર્ઘટનાઓ, બાળક સહિત ચારના કરુણ મોત
ઓલપાડ, માંડવી અને અંબિકા પંથકમાં બનેલી આ ઘટનાઓએ તંત્રની કામગીરી અને સુરક્ષા સામે ગંભીર સવાલો ઊભા કર્યા છે.
Published : July 29, 2026 at 8:24 AM IST
સુરત : જિલ્લામાં છેલ્લા 72 કલાક દરમિયાન પાણીમાં ડૂબી જવાની અલગ-અલગ દુર્ઘટનાઓ સામે આવી છે, જેમાં ચાર નિર્દોષ લોકોનાં કરુણ મોત નિપજતાં સમગ્ર પંથકમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે. ઓલપાડ, માંડવી અને અંબિકા પંથકમાં બનેલી આ ઘટનાઓએ તંત્રની કામગીરી અને સુરક્ષા સામે ગંભીર સવાલો ઊભા કર્યા છે.
ભોરિયા ગામે ઓલન નદીમાં યુવક ડૂબ્યો
અંબિકા તાલુકાના ભોરિયા ગામ પાસેથી પસાર થતી ઓલન નદીમાં ઘનશ્યામ પટેલ (ભોરિયા ગામ) નામના યુવકનું પાણીમાં ડૂબી જવાથી મોત નીપજ્યું હતું. યુવક નદીમાં ડૂબી ગયાની જાણ થતાં જ બારડોલી ફાયર વિભાગની ટીમ અને સ્થાનિક તરવૈયાઓ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા.
બારડોલી તાલુકાના ફાયર ઓફિસર ઋષિ સોનીએ જણાવ્યું હતું કે, નદીમાં યુવક તણાઈ ગયાની માહિતી મળતા જ અમારી ટીમે લાંબી કલાકોની ભારે જહેમત અને શોધખોળ બાદ યુવકનો મૃતદેહ બહાર કાઢ્યો હતો. અંબિકા પોલીસે મૃતદેહનો કબજો મેળવી પી.એમ. કરાવવાની તજવીજ હાથ ધરી અકસ્માત મોતનો ગુનો નોંધ્યો છે.
2. ઓલપાડના કણાદ ગામે ગટરના ખાડામાં 6 વર્ષના બાળકની જિંદગી હોમાઈ
ઓલપાડ તાલુકાના કણાદ ગામ ખાતે બની હતી. અહીં ગટર લાઇન માટે ખુલ્લો ખાડો ખોદવામાં આવ્યો હતો. આ ખાડામાં ભરાયેલા વરસાદી પાણીમાં રમી રહેલો 6 વર્ષનો એક માસૂમ બાળક અચાનક પડી ગયો હતો. પાણીની ઊંડાઈનો અંદાજ ન હોવાને કારણે ડૂબી જવાથી બાળકનું કરુણ મોત નીપજ્યું હતું. આ ઘટનાને પગલે સ્થાનિક ગ્રામજનોમાં વહીવટી તંત્ર અને કોન્ટ્રાક્ટર સામે ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.
3. ઓલપાડની સેના ખાડીમાં વીજ વિભાગના સિનિયર ક્લાર્ક તણાયા
ઓલપાડની સેના ખાડી વિસ્તારમાં સર્જાઈ હતી. વીજ વિભાગમાં ફરજ બજાવતા સિનિયર ક્લાર્ક પોતાની સાયકલ લઈને ખાડી ક્રોસ કરી રહ્યા હતા. તે દરમિયાન પાણીના ધસમસતા અને તેજ પ્રવાહમાં તેઓ અચાનક સંતુલન ગુમાવી બેઠા હતા અને ખાડીના ઊંડા પાણીમાં તણાઈને ગરકાવ થઈ ગયા હતા. બનાવની જાણ થતાં વાવ એસડીઆરએફ (SDRF) ની ટીમ તાત્કાલિક કામે લાગી હતી અને લાંબી શોધખોળ બાદ તેઓનો મૃતદેહ બહાર કાઢી પરિવારને સુપરત કરવામાં આવ્યો હતો.
4. માંડવીના કોલખડી ગામે માછલી પકડવા ગયેલા યુવકનું ડૂબી જવાથી મોત
માંડવી તાલુકાના કોલખડી ગામ નજીક બની હતી. માંડવીના દેવગઢ ગામનો રહેવાસી મુકેશ ગોવાજી ચૌધરી નામનો યુવક કોલખડી ગામ પાસેથી પસાર થતી ખાડીમાં માછલી પકડવા માટે ગયો હતો. માછલી પકડતી વેળાએ અચાનક પગ લપસવાથી કે ઊંડા પાણીમાં ઉતરી જવાથી તે ડૂબી ગયો હતો. માહિતી મળતા જ માંડવી ફાયર બ્રિગેડની ટીમ સ્થળે પહોંચી હતી અને ભારે જહેમત બાદ મુકેશ ચૌધરીનો મૃતદેહ બહાર કાઢ્યો હતો.
આ તમામ દુર્ઘટનાઓ અંગે સ્થાનિક પોલીસ મથકો દ્વારા અકસ્માત મોતના ગુના નોંધીને કાયદેસરની આગળની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. સળંગ 72 કલાકમાં ચારેય ઘટનાઓમાં યુવાન અને માસૂમ જીવ ગુમાવતા પરિવારજનોમાં આક્રંદ છવાઈ ગયો છે.
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