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સુરત અને તાપીમાં મેઘરાજાની જમાવટ: વિરા નદી બે કાંઠે વહેતા ગોળધા ડેમ ઓવરફ્લો, ગરમા ડુંગરી ફળિયાનો સંપર્ક પ્રભાવિત

માંડવી તાલુકામાં ઉપરવાસમાં પડેલા ભારે વરસાદના પગલે જળબંબાકાર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે.

વિરા નદી બે કાંઠે વહેતા ગોળધા ડેમ ઓવરફ્લો
વિરા નદી બે કાંઠે વહેતા ગોળધા ડેમ ઓવરફ્લો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 22, 2026 at 2:10 PM IST

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સુરત : હવામાન વિભાગની આગામી 48 કલાકમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી વચ્ચે સુરત જિલ્લામાં મેઘરાજાએ મન મૂકીને વરસ્યા છે. જિલ્લામાં સાર્વત્રિક વરસાદને કારણે નદી, નાળા અને ચેકડેમો પાણીથી છલકાઈ ગયા છે. ખાસ કરીને સુરત જિલ્લાના માંડવી તાલુકામાં ઉપરવાસમાં પડેલા ભારે વરસાદના પગલે જળબંબાકાર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે.

માંડવી તાલુકાના ગ્રામ્ય પંથકમાં આવેલા પ્રખ્યાત ગોળધા ડેમ (ચેકડેમ) ઓવરફ્લો થવાના અદભુત દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે, તો બીજી બાજુ વિરા નદી બે કાંઠે વહેતી થવાથી સ્થાનિક રહીશોને અવર જ્વર માં મોટી મુશ્કેલીનો સામનો કરવાનો વારો આવ્યો છે.

વિરા નદી બે કાંઠે વહેતા ગોળધા ડેમ ઓવરફ્લો (ETV Bharat Gujarat)

સુરત જિલ્લા કંટ્રોલ રૂમ દ્વારા જાહેર કરાયેલા આંકડાઓ પર નજર કરીએ તો, જિલ્લાના અનેક તાલુકાઓમાં મેઘરાજાએ મજબૂત બેટિંગ કરી છે. માંડવી તાલુકામાં પણ સારો એવો વરસાદ નોંધાયો છે, જેના કારણે સ્થાનિક જળસ્ત્રોતોમાં પાણીની આવક અચાનક વધી ગઈ છે અને ડેમો ઓવરફ્લો થવાની સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે.

  • પલસાણામાં 94 મિ.મી
  • મહુવામાં 76 મિ.મી
  • ઉમરપાડામાં 50 મિ.મી
  • બારડોલીમાં 36 મિ.મી
  • કામરેજમાં 21 મિ.મી

માંડવી તાલુકાના ગોળધા ગામે આવેલો ગોળધા ડેમ ઓવરફ્લો થતા આસપાસનો નજારો ખૂબ જ રમણીય અને આકર્ષક બન્યો છે. ડેમની ઉપરથી વહેતા પાણીના ધોધ અને હરિયાળીના કારણે કુદરતી સૌંદર્ય સોળે કળાએ ખીલી ઉઠ્યું છે. આ નજારો નિહાળવા માટે આસપાસના લોકો પણ ઉમટી રહ્યા છે. ડેમ છલકાતા સ્થાનિક યુવાનો અને માછીમારો ઉત્સાહમાં આવી ગયા છે અને ડેમની આસપાસ માછીમારી કરતા નજરે પડ્યા છે. આમ તો આ ડેમ દર ચોમાસામાં ઓવરફ્લો થાય છે, પરંતુ આ ડેમ ઉનાળાની સિઝનમાં માંડવી તાલુકાના ખેડૂતો માટે જીવાદોરી સમાન અને આશીર્વાદરૂપ સાબિત થાય છે, કારણ કે ઉનાળામાં ખેતી માટે સિંચાઈનું પાણી મળી રહે છે.

સુરતમાં ધોધમાર વરસાદ
સુરતમાં ધોધમાર વરસાદ (ETV Bharat Gujarat)

એક તરફ ડેમ ઓવરફ્લો થવાથી નજારો સુંદર દેખાય છે, તો બીજી તરફ ગ્રામજનો માટે મુશ્કેલીઓ વધી છે. ગોળધા ગામ વિરા નદીના બંને કિનારે વહેંચાયેલું છે અને ગામનું 'ગરમા ડુંગરી' ફળિયું નદીના સામે કિનારે આવેલું છે. સામાન્ય દિવસોમાં ગરમા ડુંગરી ફળિયાના લોકો સરળતાથી પગપાળા મુખ્ય ગામમાં આવી-જઈ શકે છે.

પરંતુ, ચોમાસામાં ઉપરવાસના ભારે વરસાદને કારણે ગોળધા ડેમ ઓવરફ્લો થાય અને વિરા નદી બે કાંઠે રૌદ્ર સ્વરૂપે વહે ત્યારે સ્થાનિકો દ્વારા આવવા-જવા માટેનો હંગામી રસ્તો પાણીમાં ડૂબી જાય છે. રસ્તો પાણીમાં ગરકાવ થઈ જતાં ગરમા ડુંગરી ફળિયાના રહીશોનો સંપર્ક કપાઈ જાય છે.

સુરતમાં ધોધમાર વરસાદ
સુરતમાં ધોધમાર વરસાદ (ETV Bharat Gujarat)

રસ્તો બંધ થઈ જવાથી ગરમા ડુંગરી ફળિયાના લોકોને રોજિંદા કામકાજ કે આવશ્યક જરૂરિયાતો માટે ગામમાં પહોંચવા નાછૂટકે બે કિલોમીટર જેટલો લાંબો ચકરાવો ફરીને ફરીને આવવું પડી રહ્યું છે. સ્થાનિક સ્તરે આ સમસ્યાના કાયમી ઉકેલ માટે વહીવટી તંત્ર દ્વારા યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવામાં આવે તેવી ગ્રામજનો દ્વારા માંગ કરવામાં આવી રહી છે.

તાપી જિલ્લામાં મેઘમહેર: કાનપુરા ગામની સોસાયટીમાં ભરાયા પાણી

તાપી જિલ્લામાં સતત વરસી રહેલા ધોધમાર વરસાદની અસર હવે રહેણાંક વિસ્તારોમાં પણ જોવા મળી રહી છે. વ્યારા તાલુકાના મુસા ગામ સ્થિત ઓમ રેસીડેન્સીમાં છેલ્લા 24 કલાકથી પાણી ભરાતા સ્થાનિકો ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે. વરસાદી પાણીના કારણે સમગ્ર વિસ્તાર જળબંબાકાર બની ગયો છે અને લોકોને ઘરોમાં જ રહેવાની ફરજ પડી છે.

તાપી જિલ્લાના કાનપુરા ગામની સોસાયટીમાં ભરાયા પાણી (ETV Bharat Gujarat)

વ્યારા તાલુકાના મુસા ગામની ઓમ રેસીડેન્સીમાં ભારે વરસાદ બાદ વરસાદી પાણી ભરાઈ જતાં રહેવાસીઓ માટે દૈનિક જીવન મુશ્કેલ બની ગયું છે. સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ આસપાસની સોસાયટીઓના બિલ્ડરો દ્વારા કરવામાં આવેલા પુરાણના કારણે વરસાદી પાણીનો કુદરતી નિકાલ બંધ થઈ ગયો છે, જેના પરિણામે આખો વિસ્તાર પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયો છે.

તાપી જિલ્લાના કાનપુરા ગામની સોસાયટીમાં ભરાયા પાણી
તાપી જિલ્લાના કાનપુરા ગામની સોસાયટીમાં ભરાયા પાણી (ETV Bharat Gujarat)

પાણી ભરાવાને કારણે છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી બાળકો શાળાએ જઈ શકતા નથી. એટલું જ નહીં, અનેક લોકો પોતાના ધંધા કે નોકરી પર પણ પહોંચી શકતા ન હોવાથી આર્થિક અને માનસિક હાલાકીનો સામનો કરી રહ્યા છે. છેલ્લા 24 કલાકથી વિસ્તારમાં વીજ પુરવઠો પણ ખોરવાઈ જતાં લોકોની મુશ્કેલીઓમાં વધુ વધારો થયો છે.

તાપી જિલ્લાના કાનપુરા ગામની સોસાયટીમાં ભરાયા પાણી
તાપી જિલ્લાના કાનપુરા ગામની સોસાયટીમાં ભરાયા પાણી (ETV Bharat Gujarat)

સ્થાનિકોમાં સતત એક ભય પણ જોવા મળી રહ્યો છે કે જો વરસાદ આ જ રીતે ચાલુ રહેશે તો ભરાયેલું પાણી તેમના ઘરોમાં ઘૂસી શકે છે. રહેવાસીઓએ તંત્ર પાસે તાત્કાલિક પાણીના નિકાલની વ્યવસ્થા કરવા અને સમસ્યાનું કાયમી નિરાકરણ લાવવા માંગ કરી છે. હાલ સ્થાનિકો આશા રાખી રહ્યા છે કે વહેલી તકે તંત્ર દ્વારા યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે જેથી તેઓ ફરી સામાન્ય જીવન જીવી શકે.

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TAGGED:

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SURAT RAIN
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