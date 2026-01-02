બારડોલીમાં પોલીસના નામે રોફ જમાવતો શખ્સ ઝડપાયો, પોલીસે ભણાવ્યા પાઠ
આરોપી માત્ર ગાડી પર પ્લેટ લગાવીને ફરતો હતો એટલું જ નહીં, પણ તે પોતાની પાસે પોલીસ જેવી લાઠી પણ રાખતો હતો.
Published : January 2, 2026 at 1:53 PM IST
સુરત : જિલ્લામાં નકલી પોલીસ બનીને સામાન્ય જનતા પર રોફ જમાવતા તત્વો સામે પોલીસે લાલ આંખ કરી છે. બારડોલીના ઈસરોલી ગામની સીમમાં ત્રણવલ્લા બ્રિજ પરથી પોલીસે એક એવા શખ્સની ધરપકડ કરી છે. જે પોતાની ખાનગી બલેનો કારમાં પોલીસની પ્લેટ લગાવી નિર્દોષ લોકોને ડરાવતો હતો.
સમગ્ર ઘટના શું હતી?
મળતી માહીતી અનુસાર, બારડોલી ટાઉન પોલીસની ટીમ જ્યારે પેટ્રોલિંગમાં હતી, ત્યારે બાતમીના આધારે ઈસરોલી ગામના ત્રણવલ્લા બ્રિજ પાસેથી એક શંકાસ્પદ મારૂતિ સુઝુકી બલેનો કાર (નંબર GJ-19-BJ-5263) ઝડપાઈ હતી. આ કારના ડેશબોર્ડ પર ગેરકાયદેસર રીતે ‘POLICE’ લખેલી પ્લેટ લગાવવામાં આવી હતી.
પોલીસ તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું હતું કે, આરોપી ઈન્દ્રજીતસિંહ ખુમાનસિંહ રાજપુત કોઈ પણ સરકારી હોદ્દો ધરાવતો નથી, તેમ છતાં પોલીસ હોવાની ખોટી ઓળખ આપી રહ્યો હતો. લોકોને લાકડી બતાવી ધમકાવતો હતો. આરોપી માત્ર ગાડી પર પ્લેટ લગાવીને ફરતો હતો એટલું જ નહીં, પણ તે પોતાની પાસે પોલીસ જેવી લાઠી પણ રાખતો હતો.
પોલીસ તપાસમાં એ પણ સામે આવ્યું છે કે, તેણે શાકીરખાન નામના એક વ્યક્તિ સાથે બોલાચાલી કરી હતી. પોલીસ હોવાનો રોફ જમાવી ડરાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. લોકોમાં ભય પેદા કરી પોતે પોલીસ હોવાનું નાટક કરનાર આ શખ્સની કરતૂત આખરે પોલીસના ચોપડે ચડી છે.
પોલીસે કાયદાનું ભાન કરાવ્યું
બારડોલી ટાઉન પોલીસ મથકના PI વી. એ. દેસાઈ એ આ મામલે જણાવ્યું હતું કે, આરોપી ઇન્દ્રજીતસિંહ રાજપૂત વિરુદ્ધ પોલીસની ખોટી ઓળખ આપવા બદલ ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. જિલ્લામાં આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કરનારાઓ સામે પોલીસ સતત સતર્ક છે.
