સુરતમાં ટેસ્ટીંગમાં ધરાશાયી થયેલી 21 કરોડની પાણીની ટાંકી મામલે મોટી કાર્યવાહી, 2 અધિકારીઓ સસ્પેન્ડ

કોન્ટ્રાક્ટર તેમજ અધિકારીઓ સામે ગુનો નોંધાયો છે. પોલીસ જવાબદારો ધરપકડ કરી ઘટના સ્થળે પંચનામું હાથ ધરાયું છે.

21 કરોડના ખર્ચ બનેલ પાણીની ટાંકી ટેસ્ટીંગ દરમિયાન ધરાશાયી
Published : January 21, 2026 at 8:59 PM IST

સુરત: અરેઠના તડકેશ્વરમાં પાણીની ટાંકી તૂટી પડવા મામલે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ થયો છે. ઘટના સ્થળેથી મટીરીયલના સેમ્પલો તેમજ FSL તેમજ ગાંધીનગર વિજિલન્સ ટીમ દ્વારા લેવામાં આવ્યા. કોન્ટ્રાક્ટર તેમજ અધિકારીઓ સામે ગુનો નોંધાયો છે. પોલીસ જવાબદારો ધરપકડ કરી ઘટના સ્થળે પંચનામું હાથ ધરાયું છે.

સુરત જિલ્લાના અરેઠ તાલુકાના તડકેશ્વર ગામના 21 કરોડના 'નલ સે જલ ગાય પગલાં પાણી પુરવઠા યોજના' અંતર્ગત પ્રોજેકટ નિર્માણ પામી રહ્યો હતો. જે અંતર્ગત અંદર વોટર સમ્પ તેમજ જમીન 15 મીટર ઉંચાઈ પર એક 11 લાખ લીટર ક્ષમતાની પાણીની ટાંકી નિર્માણ પામી હતી. જે ટાંકીમાં ટેસ્ટિંગના ભાગરૂપે 9 લાખ લીટર પાણી ભરવામાં આવ્યું હતું.

રાજેશ ગઢિયા, એસ.પી સુરત ગ્રામ્ય (ETV Bharat Gujarat)

ટેસ્ટિંગ દરમ્યાન ગત 19 તારીખના રોજ ટાંકી તૂટી પડી હતી. વિપક્ષ અને લોકોએ તંત્ર અને સરકાર સામે ફિટકાર લગાવી કામગીરી માં મોટા પ્રમાણમાં ભ્રષ્ટાચાર થયો હોવાનું આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો હતો. જે બાદ તપાસનો ધમધમાટ શરૂ થયો હતો. જોકે સરકાર દ્વારા તાત્કાલિક ધોરણે 2 અધિકારીઓને સસ્પેન્ડ કર્યા હતા. જય ચૌધરી અને રજનીકાંત ચૌધરીને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા હતા.

2 અધિકારીઓ સસ્પેન્ડ
આ ઘટના બાદ તપાસ તેજ કરાઈ હતી. ગાંધીનગર રિસર્ચ ટીમ, વિજિલન્સ ટીમ, એફ.એસ.એલ ટીમ દ્વારા સેમ્પલો લેવામાં આવ્યા હતા. સ્થળ પરથી રેતી, કપચી, સિમેન્ટ, લોખંડ સહિતના મટીરીયલ તેમજ ટાંકી અંદર ડ્રિલ લેવામાં આવેલ નમૂનાઓને પૃથક્કરણ માટે મોકલવામાં આવ્યા છે. ઘટના સ્થળે ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત પણ ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે. પોલીસ દ્વારા સરકારી પંચોને સાથે રાખીને ઘટના સ્થળનું પંચનામું કરવામાં આવ્યું છે. અધિકારીઓ તેમજ કોન્ટ્રાક્ટર, સુપર વાઇઝર, સહિતના લોકો સામે ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો.

ઘટના સ્થળે પંચનામું હાથ ધરાયું
ઘટના સ્થળે પંચનામું હાથ ધરાયું
પોલીસ દ્વારા પ્રોજેકટના જ્યંતી સુપર કન્સ્ટ્રક્શનના માલીક જ્યંતી પટેલ, જોઈન્ટ ભાગીદાર બાબુ લાલ અંબાલાલ પટેલ, સર્ટિફિકેટ ચકાસણી કરતી પી.એસ.સી માર્સ બાબુ ભાઈ પટેલ, કન્સ્ટ્રક્શન કર્મચારી ધવલ પટેલ, જસ્મિન પટેલ, સ્ટાફ સુપર વિઝન કર્મચારી જીગર ભાઈ પટેલ, અંકિત ગરાસિયા કાર્યપાલક ઈજનેરની ધરપકડ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. જ્યારે કાર્યપાલક ઈજનેર જય ચૌધરી હાલ ફરાર થઇ ચુક્યો છે. પોલીસ દ્વારા કડકમાં કડક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

