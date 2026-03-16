સુરત: સ્કૂલ ફંક્શનમાં ડાન્સ બાબતે થયેલી તકરાર લોહિયાળ બની, ધો. 10ના વિદ્યાર્થી પર ચપ્પુથી હુમલો

હુમલાને કારણે ઈજાગ્રસ્ત વિદ્યાર્થી તેની બોર્ડની પરીક્ષા આપી શક્યો નથી, જેના કારણે તેનું શૈક્ષણિક વર્ષ બગડવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 16, 2026 at 4:32 PM IST

સુરત: શહેરના પાંડેસરા વિસ્તારમાં આવેલી ગેલેક્સી આર્મી ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલમાં એન્યુઅલ ડેના સેલિબ્રેશન દરમિયાન થયેલી સામાન્ય બોલાચાલીએ હિંસક સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. ડાન્સ કરવા જેવી સામાન્ય બાબતે થયેલા ઝઘડામાં ચાર સગીરોએ ધોરણ 10ના એક વિદ્યાર્થી પર ચપ્પુ વડે જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો. આ હુમલાને કારણે ઈજાગ્રસ્ત વિદ્યાર્થી તેની બોર્ડની પરીક્ષા આપી શક્યો નથી, જેના કારણે તેનું શૈક્ષણિક વર્ષ બગડવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે.

મળતી વિગતો મુજબ, સ્કૂલમાં ફંક્શન દરમિયાન નાચતી વખતે ભોગ બનનાર વિદ્યાર્થીનો તેના સાથી વિદ્યાર્થી સાથે ઝઘડો થયો હતો. કાર્યક્રમ પૂરો થયા બાદ જ્યારે વિદ્યાર્થી સ્કૂલની બહાર નીકળ્યો ત્યારે અન્ય ચાર સગીરોએ તેને રસ્તામાં રોક્યો હતો. હુમલાખોરોએ “તુ અંદર બહુત દમ દિખા રહા થા, ચલ અબ બતા કોન કિસપે કિતના ભારી હૈ” તેમ કહી તેની સાથે ઉગ્ર બોલાચાલી કરી હતી. આ દરમિયાન એક સગીરે ઓનલાઇન મંગાવેલું ચપ્પુ કાઢી વિદ્યાર્થી પર હુમલો કરી દીધો હતો.

એસીપી વી.આર. મલ્હોત્રાએ આ ઘટના અંગે માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, "14 માર્ચના રોજ બનેલી આ ઘટનામાં ચાર પૈકી બે સગીરો તે જ સ્કૂલમાં ભણે છે, જ્યારે અન્ય બે પાંડેસરાની બીજી સ્કૂલના છે. હુમલો કરનાર મુખ્ય સગીરે 6 મહિના પહેલા ઓનલાઇન ચપ્પુ મંગાવ્યું હતું. તેણે ધોરણ 9 પછી અભ્યાસ છોડી દીધો છે. પોતાના મિત્રની માથાકૂટમાં તે ફોન કરવાથી ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો અને હુમલો કર્યો હતો."

હુમલામાં ગંભીર રીતે ઘાયલ થયેલા વિદ્યાર્થીને તાત્કાલિક સુરત સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો છે. ઈજાના કારણે તે ચાલુ વર્ષે ધોરણ 10ની બોર્ડની પરીક્ષાનું પેપર આપી શક્યો નથી.

બીજી તરફ, પાંડેસરા પોલીસે ભોગ બનનારના પિતાની ફરિયાદના આધારે ગુનો નોંધી ચારેય સગીરોને ડિટેઇન કર્યા છે. પોલીસ હવે આ સગીરોને જુવેનાઇલ જસ્ટિસ બોર્ડ સમક્ષ રજૂ કરવાની અને શાળામાં વધુ કોઈ પ્રત્યાઘાત ન પડે તે માટે તકેદારી રાખવાની તજવીજ હાથ ધરી છે.

