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સુરતમાં મેઘરાજાનું રૌદ્ર સ્વરૂપ: લિંબાયતના કમરુનગર આવાસમાં ખાડીપૂરથી તારાજી, 500થી વધુ વાહનો પાણીમાં ગરકાવ

સુરતમાં ભારે વરસાદને લીધે પરિસ્થિતિ ફરી એકવાર વિકટ બની છે

સુરતમાં ભારે વરસાદને લીધે પરિસ્થિતિ ફરી એકવાર વિકટ બની છે
સુરતમાં ભારે વરસાદને લીધે પરિસ્થિતિ ફરી એકવાર વિકટ બની છે (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 24, 2026 at 8:51 PM IST

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સુરત: સુરત શહેરમાં મેઘરાજાની ઘમાસાણ બેટિંગ અને ઉપરવાસમાં પડેલા ભારે વરસાદને કારણે ખાડીઓમાં સર્જાયેલી પૂરની પરિસ્થિતિએ શહેરમાં હાહાકાર મચાવી દીધો છે. ખાસ કરીને લિંબાયત વિસ્તારમાં ખાડીપૂરે ભારે તારાજી સર્જી છે, જેના કારણે લિંબાયતના કમરુનગર આવાસમાંથી સામે આવેલા ડ્રોન વીડિયોએ સમગ્ર સુરત શહેરને હચમચાવીને મૂકી દીધું છે.
ડ્રોન કેમેરામાં કેદ થયેલા દ્રશ્યો સ્પષ્ટ દર્શાવે છે કે ચારેય તરફ માત્ર પાણીનું જ સામ્રાજ્ય ફેલાયેલું છે, અને આખો વિસ્તાર જાણે જળમગ્ન થઈ ગયો છે. આ પૂરના પાણીમાં ૫૦૦થી વધુ બાઇક, કાર અને અન્ય વાહનો ગરકાવ થઈ જવાથી સ્થાનિકોને લાખો રૂપિયાનું આર્થિક નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો છે.

ઇમારતો નીચે ગળાડૂબ પાણી અને કેદ થયેલા લોકો

કમરુનગર આવાસની મોટી-મોટી ઇમારતોની નીચે ગળાડૂબ પાણી ભરાઈ જવાના કારણે આવાસમાં રહેતા હજારો લોકો માટે ઘરમાંથી બહાર નીકળવું અશક્ય બની ગયું છે. લોકો પોતાના જ ઘરોમાં કેદ થવા મજબૂર બન્યા છે. ઘરની બહાર નીકળવા માટે ગળાડૂબ પાણીમાંથી પસાર થવું પડે તેમ હોવાથી સ્થાનિકો અત્યારે ભારે ભય અને મુશ્કેલીના ઓથાર હેઠળ જીવી રહ્યા છે. પીવાના શુદ્ધ પાણીથી લઈને ખાવા-પીવાની પ્રાથમિક સામગ્રી મેળવવા માટે પણ પૂરપીડિતોને ભારે વલખાં મારવા પડી રહ્યા છે.

500થી વધુ વાહનો પાણીમાં ગરકાવ (ETV Bharat Gujarat)

વાહનો પાણીમાં ડૂબતાં મધ્યમ વર્ગની કમર ભાંગી

કમરુનગર સોસાયટીની બાજુમાં આવેલા ગોડાઉનમાં અને આસપાસ પાર્ક કરાયેલી ૫૦૦થી વધુ બાઇક, રિક્ષાઓ અને કાર પાણીમાં ડૂબી ગઈ છે. વાહનોના એન્જિન અને સાયલેન્સરમાં પાણી ઘૂસી જતાં ભારે નુકસાન થયું છે. કેટલાક સ્થળોએ તો પાણીના ભારે પ્રવાહમાં હલકાં વાહનો તરતા પણ નજરે પડ્યા હતા. અચાનક ત્રાટકેલી આ કુદરતી આફતે સામાન્ય અને મધ્યમ વર્ગના પરિવારોની કમર ભાંગી નાખી છે.

તંત્ર અને સેવાભાવી સંસ્થાઓની રાહત કામગીરી

પરિસ્થિતિ અત્યંત ગંભીર બનતા વહીવટી તંત્ર પણ દોડતું થયું છે. લિંબાયત વિસ્તારમાં ફસાયેલા લોકોની મદદ માટે અને અવરજવર માટે ફાયર બ્રિગેડની ટીમો તૈનાત કરવામાં આવી છે. ફાયર વિભાગની બોટ દ્વારા સગર્ભા મહિલાઓ, વૃદ્ધો અને નાના બાળકોને રેસ્ક્યુ કરીને સલામત સ્થળે ખસેડવાની કામગીરી યુદ્ધના ધોરણે ચાલી રહી છે. આ ઉપરાંત, સ્થાનિક સેવાભાવી સંસ્થાઓ અને તંત્ર દ્વારા પૂરપીડિતો સુધી ફૂડ પેકેટ અને પીવાનું પાણી પહોંચાડવાના સઘન પ્રયાસો શરૂ કરવામાં આવ્યા છે.

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SURAT FLOOD
SURAT RAIN
GUJARAT MONSOON
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