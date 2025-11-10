ETV Bharat / state

સુરતમાં 'ડિલિવરી બોય' જ બન્યા ચોર! એમેઝોન પાર્સલમાંથી રુ.2.32 લાખના મોબાઇલ-ટેબ્લેટ ચોરતા 4 આરોપી ઝડપાયા

પોલીસે આ ગુનામાં સંડોવાયેલા 4 આરોપીઓની ધરપકડ કરીને કુલ રુ.2,92,000નો મુદ્દામાલ કબ્જે કર્યો છે.

સુરતમાં 'ડિલિવરી બોય' જ બન્યા ચોર
સુરતમાં 'ડિલિવરી બોય' જ બન્યા ચોર (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 10, 2025 at 8:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત : શહેરમાં ડિલિવરી બોય જ બન્યા ચોર, એમેઝોન પાર્સલમાંથી રુ.2.32 લાખના મોબાઇલ-ટેબ્લેટ ચોરતા 4 આરોપી ઝડપાયા છે. પોલીસે આ ગુનામાં સંડોવાયેલા 4 આરોપીઓની ધરપકડ કરીને કુલ રુ.2,92,000નો મુદ્દામાલ કબ્જે કર્યો છે.

'વિશ્વાસનો ભંગ': કુરિયર કંપનીના 3 કર્મચારીઓ જ માસ્ટરમાઇન્ડ સાથે સામેલ

સુરત શહેરની અઠવાલાઇન્સ પોલીસે કુરિયર સર્વિસના પાર્સલમાંથી કિંમતી મોબાઇલ ફોન અને ટેબ્લેટની ચોરીના એક હાઈ-પ્રોફાઇલ ગુનાનો ભેદ ઉકેલી નાખ્યો છે. આ ચોરીમાં કુરિયર કંપનીમાં કામ કરતા 3 ડિલિવરી બોય તેમના માસ્ટરમાઇન્ડ સાથે સંડોવાયેલા હોવાનું બહાર આવતાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. પોલીસે આ ગુનામાં સંડોવાયેલા 4 આરોપીઓની ધરપકડ કરીને કુલ રુ.2,92,000નો મુદ્દામાલ કબ્જે કર્યો છે.

14 કિંમતી વસ્તુઓની ચોરીની ફરિયાદ

આ કેસની ફરિયાદ નાનપુરા ખાતે મોબાઇલ હેન્ડસેટનો ધંધો કરતા રાજેશ બ્રીજ બિહારી અગ્રવાલે નોંધાવી હતી. તેમણે 17 એપ્રિલ, 2025 થી 31 મે 2025 દરમિયાન એમેઝોન કુરિયર મારફતે કુલ 109 મોબાઇલ ફોન અને ટેબ્લેટના પાર્સલ મોકલ્યા હતા. જેમાંથી 14 કિંમતી વસ્તુઓવાળા પાર્સલ એમેઝોન સેન્ટર સુધી પહોંચ્યા જ નહોતા.

સુરતમાં 'ડિલિવરી બોય' જ બન્યા ચોર (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસ તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે, ચોરીનો મુખ્ય સૂત્રધાર 49 વર્ષીય મોહમ્મદ અલ્તાફ ગુલામ હુસેન શેખ હતો. જેણે કુરિયર કંપનીના ડિલિવરી બોય ભૌતિક કાશીનાથ મિસ્ત્રી (ઉં.વ. 20), આયુષ રણજીતભાઇ પટેલ (ઉં.વ. 20) અને સલમાન સુલેમાન શેખ (ઉં.વ. 23)ને પોતાની સાથે સામેલ કર્યા હતા.

ચોરીની મોડસ ઓપરેન્ડી: પાર્સલ ખોલીને ફરી પેક કરી દેતા

આરોપીઓએ ચોરીને અંજામ આપવા માટે તેમની નોકરીનો દુરુપયોગ કર્યો હતો. ડિલિવરી ચેઇનમાં હોવાને કારણે તેમને કિંમતી વસ્તુઓવાળા પાર્સલોની જાણકારી રહેતી હતી.

પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, માલનું એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે વહન થતું હોય, ત્યારે આરોપીઓ વેરહાઉસ કે વાહનોમાં પાર્સલોને નિશાન બનાવતા. તેઓ ખૂબ કાળજીપૂર્વક પાર્સલ ખોલીને અંદરથી મોબાઇલ ફોન કે ટેબ્લેટ કાઢી લેતા હતા. ફોન કાઢ્યા પછી, તેઓ ખાલી પાર્સલને ફરીથી એવી રીતે પેક કરી દેતા હતા કે સામાન્ય તપાસમાં કોઈને ચોરી થયાનો ખ્યાલ ન આવે, અથવા તો પાર્સલને જાણીજોઈને ગાયબ કરી દેતા.

બાતમીના આધારે ઝડપાયો માસ્ટરમાઇન્ડ

પોલીસને અંગત બાતમી મળી કે માસ્ટરમાઇન્ડ મોહમ્મદ અલ્તાફ શેખ નાનપુરા વિસ્તારમાં ચોરીના મોબાઇલ સાથે ઊભો છે. પોલીસે તાત્કાલિક દરોડો પાડી તેને ઝડપી લીધો હતો. તેની પાસેથી રુ.1,01,000ની કિંમતના 5 મોબાઇલ ફોન અને 60,000ની કિંમતનો છોટા હાથી ટેમ્પો મળી આવ્યો હતો.

અલ્તાફની પૂછપરછના આધારે પોલીસે તેના અન્ય ત્રણ સાગરિતોને પણ ઝડપી પાડ્યા હતા અને તેમની પાસેથી બાકીનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો હતો. પોલીસે કુલ રુ.2,32,000ની કિંમતના 11 ઇલેક્ટ્રોનિક્સ આઇટમ્સ અને વાહન સહિત કુલ રુ.2,92,000નો મુદ્દામાલ કબ્જે કરીને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ સફળતા બદલ અઠવાલાઇન્સ પોલીસની કામગીરીની પ્રશંસા થઈ રહી છે.

આ પણ વાંચો...

  1. લખનઉ ડિલિવરી બોય હત્યા કેસ: અન્ય જગ્યાએ બોલાવી ચાર્જરના વાયર વડે ગળું દબાવી લાશ સાથે 5 કલાક વિતાવ્યા - DELIVERY BOY MURDER CASE
  2. Viral Video : હૈદરાબાદમાં ફૂડ પહોંચાડવા માટે ઝોમેટો બોયની ઘોડેસવારી, વિડીયો વાયરલ

TAGGED:

SURAT DELIVERY BOY THIEF
SURAT CRIME
SURAT POLICE
SURAT
SURAT DELIVERY BOY THIEF

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

દિયોદરની આ મહિલા આત્મનિર્ભર બનીને હવે 10 મહિલાઓને આપે છે રોજગારી, પોતે ઊભું કર્યું 'જય હનુમાન' સખી મંડળ

હિંમતનગરમાં ધ બિગબુલ ફેમિલી પેઢીની પોન્જી સ્કીમ ખુલ્લી પડી, 6 વ્યક્તિ સામે નોંધાઈ ફરિયાદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.