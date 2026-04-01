સુરત: સચિનમાં કાળ બની ગ્રીલ! અઢી વર્ષની માસૂમ બાળકી બીજા માળેથી પટકાતા કરુણ મોત
ગ્રીલના બે સળિયા વચ્ચે રાખવામાં આવેલી વધુ પડતી જગ્યા (ગેપ) માસૂમ માટે કાળ સાબિત થઈ છે.
Published : April 1, 2026 at 7:08 PM IST
સુરત: સુરતના સચિન વિસ્તારમાં એક અત્યંત કરુણ અને વાલીઓની આંખ ઉઘાડનારી ઘટના સામે આવી છે. અહીંના પાલી ગામમાં આવેલી ન્યુ કૈલાશ નગરમાં રહેતા એક પરિવારની માત્ર અઢી વર્ષની માસૂમ બાળકી એશવીનું બીજા માળેથી નીચે પટકાતા મોત નિપજ્યું છે. ગ્રીલના બે સળિયા વચ્ચે રાખવામાં આવેલી વધુ પડતી જગ્યા (ગેપ) માસૂમ માટે કાળ સાબિત થઈ છે.
સચિન GIDC નજીક રહેતા અને મૂળ ઉત્તર પ્રદેશના વતની એવા અરુણભાઈ ચૌહાણ (વ્યવસાયે ઇલેક્ટ્રિશિયન) છેલ્લા 20 વર્ષથી સુરતમાં સ્થાયી થયા છે. સવારે આશરે 9:00 વાગ્યે તેમની અઢી વર્ષની પુત્રી એશવી ઘરના બીજા માળે ટેરેસ પર રમી રહી હતી. ટેરેસની સુરક્ષા માટે લગાવવામાં આવેલી લોખંડની ગ્રીલમાં બે સળિયા વચ્ચે આશરે 10 ઇંચ જેટલી મોટી જગ્યા હતી. રમતા-રમતા એશવી આ ગેપમાંથી સંતુલન ગુમાવી સીધી જમીન પર પટકાઈ હતી.
બાળકી નીચે પડતા જ થયેલા જોરદાર અવાજને કારણે આસપાસના લોકો દોડી આવ્યા હતા. પડોશમાં રહેતા વિકાસભાઈએ તુરંત 108 એમ્બ્યુલન્સ બોલાવી એશવીને સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડી હતી. માથા અને મોઢાના ભાગે ગંભીર ઇજાઓ થવાને કારણે તબીબોની ભારે જહેમત છતાં બપોરે 2:00 વાગ્યાની આસપાસ માસૂમે અંતિમ શ્વાસ લીધા હતા. વહાલસોયી દીકરીના મોતથી ચૌહાણ પરિવાર અને સમગ્ર મહોલ્લો હિબકે ચડ્યો છે.
આ ઘટનાએ બહુમાળી મકાનોમાં રહેતા લોકો માટે સુરક્ષાના ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે. નિષ્ણાંતોના મતે, બાલ્કની કે ટેરેસની ગ્રીલમાં સળિયા વચ્ચેનું અંતર 4 ઇંચથી વધુ ન હોવું જોઈએ. એશવીના કિસ્સામાં આ અંતર 10 ઇંચ હોવાથી તે કાળ બનીને આવ્યું હતું.
