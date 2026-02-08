ETV Bharat / state

સુરત સાયબર ક્રાઈમે 'ડિજિટલ એરેસ્ટ' કરી વૃદ્ધને લૂંટતી ગેંગનો વધુ એક સાગરીત ઝડપાયો

રૂ. 22 લાખ પડાવતી ગેંગના વધુ એક સાગરીત જીગ્નેશ સુનિલકુમાર શાહને સુરત સાયબર ક્રાઈમ સેલે અમદાવાદથી દબોચી લીધો છે.

'ડિજિટલ એરેસ્ટ' કરી વૃદ્ધને લૂંટતી ગેંગનો વધુ એક સાગરીત ઝડપાયો
'ડિજિટલ એરેસ્ટ' કરી વૃદ્ધને લૂંટતી ગેંગનો વધુ એક સાગરીત ઝડપાયો (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 8, 2026 at 9:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત : આજના આધુનિક યુગમાં ટેકનોલોજીની સાથે સાયબર ગુનેગારો પણ સ્માર્ટ બન્યા છે. સુરતના એક વયોવૃદ્ધ નાગરિકને CBI ઓફિસરના નામે ડરાવી, એક અઠવાડિયા સુધી 'ડિજિટલ એરેસ્ટ' રાખી રૂ. 22 લાખ પડાવતી ગેંગના વધુ એક સાગરીત જીગ્નેશ સુનિલકુમાર શાહને સુરત સાયબર ક્રાઈમ સેલે અમદાવાદથી દબોચી લીધો છે.

એપ્રિલ 2025માં ઠગબાજોએ એક વૃદ્ધને વીડિયો કોલ કરી જણાવ્યું હતું કે, "નરેશ ગોયલ મની લોન્ડરિંગ કેસમાં તમારા આધાર કાર્ડનો ઉપયોગ થયો છે." ધરપકડનો ડર બતાવી વૃદ્ધને સતત એક અઠવાડિયા સુધી વીડિયો કોલ પર 'નજરકેદ' (ડિજિટલ એરેસ્ટ) રાખવામાં આવ્યા હતા. આ માનસિક ત્રાસ હેઠળ વૃદ્ધે પોતાની જિંદગીની જમાપુંજી સમાન રૂ. 22.06 લાખ આરોપીઓના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરી દીધા હતા.

'ડિજિટલ એરેસ્ટ' કરી વૃદ્ધને લૂંટતી ગેંગનો વધુ એક સાગરીત ઝડપાયો (ETV Bharat Gujarat)

પકડાયેલ આરોપી અમદવાદનો રહેવાસી જીગ્નેશ સુનિલકુમાર શાહ જે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરતો હતો. જીગ્નેશ આ ગેંગ માટે 'બેંક એકાઉન્ટ પ્રોવાઈડર' તરીકે કામ કરતો હતો. તે કમિશનની લાલચે સાયબર ફ્રોડના પૈસા મેળવવા માટે ભાડે અથવા ડમી બેંક એકાઉન્ટની વ્યવસ્થા કરી આપતો હતો.

"કોઈપણ સરકારી એજન્સી ક્યારેય વીડિયો કોલ પર કોઈની ધરપકડ કરતી નથી કે પૈસાની માંગણી કરતી નથી. 'ડિજિટલ એરેસ્ટ' એ માત્ર ઠગાઈ કરવાની રીત છે, આવો કોઈ કાયદેસરનો શબ્દ નથી." - બિશાખા જૈન, DCP, સાયબર ક્રાઈમ, સુરત

આ કેસમાં અગાઉ અમદાવાદના કૃણાલસિંહ સિસોદિયાની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. જેની પૂછપરછમાં જીગ્નેશનું નામ ખુલ્યું હતું. સુરત સાયબર ક્રાઈમ સેલે ટેકનિકલ સર્વેલન્સના આધારે જીગ્નેશને ઝડપી પાડ્યો છે.

'ડિજિટલ એરેસ્ટ' કરી વૃદ્ધને લૂંટતી ગેંગનો વધુ એક સાગરીત ઝડપાયો
'ડિજિટલ એરેસ્ટ' કરી વૃદ્ધને લૂંટતી ગેંગનો વધુ એક સાગરીત ઝડપાયો (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસે અપીલ કરી છે કે જો કોઈ અજાણ્યો વ્યક્તિ પોલીસ કે એજન્સીના નામે વીડિયો કોલ કરે તો ગભરાવાને બદલે તાત્કાલિક સાયબર હેલ્પલાઈન 1930 પર સંપર્ક કરવો. હાલમાં પોલીસ જીગ્નેશની વધુ પૂછપરછ કરી રહી છે, જેમાં અન્ય મોટા ખુલાસા થવાની શક્યતા છે.

આ પણ વાંચો...

  1. મહેસાણાના નિવૃત્ત સરકારી અધિકારી થયા 'ડિજિટલ એરેસ્ટ', સાયબર ગઠીયાઓએ 76 લાખ ટ્રાન્સફર કરવા કર્યુ દબાણ
  2. સાયબર ફ્રોડનો ટ્રેન્ડ બદલાયો, હવે OTP નહીં AIથી અવાજ બનાવીને ખાલી થઈ રહ્યા છે બેંક એકાઉન્ટ

TAGGED:

SURAT CYBER ​​CRIME
SURAT ​​CRIME
SURAT POLICE
SURAT NEWS
DIGITAL ARREST ROBBING OLD MAN

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.