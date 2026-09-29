સુરત સાયબર ક્રાઇમ સેલને મોટી સફળતા: 3 વર્ષથી નાસતો ફરતો સાયબર ફ્રોડનો વોન્ટેડ આરોપી મુંબઇ એરપોર્ટથી ઝડપાયો
છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી વોન્ટેડ અને નાસતા ફરતા મુખ્ય આરોપી મોહમ્મદ સાદીક તંબુવાલાને મુંબઇ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પરથી ઝડપી પાડવામાં સફળતા મેળવી છે.
Published : September 29, 2026 at 4:00 PM IST
સુરત: સુરત શહેર સાયબર ક્રાઇમ સેલ પોલીસે સાયબર ફ્રોડના એક મોટો રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે. છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી વોન્ટેડ અને નાસતા ફરતા મુખ્ય આરોપી મોહમ્મદ સાદીક તંબુવાલાને મુંબઇ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પરથી ઝડપી પાડવામાં સફળતા મેળવી છે. આ કેસમાં અગાઉ પોલીસે અન્ય બે આરોપીઓની ધરપકડ કરી હતી.
ટેલિગ્રામ ટાસ્ક સ્કીમ દ્વારા થઇ હતી ઠગાઇ
સુરત સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશનના DCP બિશાખા જૈનના જણાવ્યા અનુસાર, મુખ્ય વોન્ટેડ આરોપીએ ફરિયાદીને ટેલિગ્રામ એપ્લિકેશન પર અલગ-અલગ ટાસ્ક પૂર્ણ કરવાના બહાને ઊંચા વળતરની લાલચ આપી હતી. આ પ્રલોભનમાં ફસાઈને ફરિયાદીએ જુદા-જુદા ખાતામાં કુલ ₹54.45 લાખ ટ્રાન્સફર કર્યા હતા, ત્યારબાદ ઠગ ટોળકી સંપર્ક વિહોણી બની ગઈ હતી.
દુબઈમાં બેઠેલા માફિયાઓને ભાડે આપ્યું હતું બેંક ખાતું
પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે, પકડાયેલા આરોપી મોહમદ સાદીક તંબુવાલાએ પોતાનું બેંક ખાતું દુબઈમાં બેઠેલા સાયબર માફિયાઓને ₹50,000ના ભાડે આપ્યું હતું. આ ખાતામાં સાયબર ફ્રોડના રૂપિયા 5 લાખ જમા થયા હતા. આશ્ચર્યજનક બાબત એ છે કે આ આરોપી દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલા બેંક ખાતામાં માત્ર બે દિવસના ટૂંકા ગાળામાં જ ₹5.17 કરોડથી વધુના શંકાસ્પદ વ્યવહારો થયા હોવાનું સામે આવ્યું છે. નેશનલ સાયબર ક્રાઇમ રિપોર્ટિંગ પોર્ટલ (NCCRP) પર તપાસ કરતા આ એક જ બેંક ખાતા સામે દેશભરમાં અલગ-અલગ જગ્યાએ કુલ 49 ફરિયાદો દાખલ હોવાનું ખૂલ્યું છે.
આયાત-નિકાસ પોર્ટલના નામે પણ આચર્યુ હતું ચીટીંગ
પોલીસની પૂછપરછમાં એવું પણ બહાર આવ્યું છે કે આરોપી માત્ર સાયબર ફ્રોડ જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર દેશમાં ઈમ્પોર્ટ-એક્સપોર્ટ ડ્યુટીના નામે ચાલતા ચીટીંગના ગુનામાં પણ સંડોવાયેલો હતો. ગવર્મેન્ટ ઓફ ઈન્ડિયાના 'Icegate' પોર્ટલ પર નોંધાયેલી આયાત-નિકાસ ફર્મ દ્વારા માલ એક્સપોર્ટ કરવા પર મળતા રીબેટની લાલચ આપીને આ આરોપી દુબઈ બેઠેલા શખ્સો સાથે મળીને વેપારીઓ સાથે છેતરપિંડી આચરતો હતો. આ કેસમાં પણ ફરિયાદીને ₹54 લાખનું રીબેટ અપાવવાના બહાને પાસપોર્ટ, લોગિન આઈડી અને ક્રેડેન્શિયલ્સ મેળવીને છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી.
આરોપી ગુનાને અંજામ આપીને 2023થી દુબઈ નાસી છૂટ્યો હતો અને ત્યાં જ રહેતો હતો. તાજેતરમાં તે પરત ભારત આવતા જ સુરત સાયબર ક્રાઇમ સેલની ટીમે બાતમીના આધારે તેને મુંબઈ એરપોર્ટ પરથી ઝડપી પાડ્યો છે. હાલ પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરી આગળની કાયદેસરની તજવીજ હાથ ધરી છે.
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