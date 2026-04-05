સુરત: સાયબર ક્રાઇમનું રૂ. 47.74 કરોડનું આંતરરાષ્ટ્રીય કૌભાંડ ઝડપાયું, B.Sc. પાસ યુવાન સહિતની ગેંગનો પર્દાફાશ
આરોપી ભાવેશ શિંદે 'કેશ કલેક્ટર' તરીકે કરતો હતો કામ, વિવિધ ATMમાંથી રકમ ઉપાડી મુખ્ય સૂત્રધારને પહોંચાડતો.
Published : April 5, 2026 at 6:30 PM IST
સુરત: શહેર સાયબર ક્રાઇમ સેલે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે છેતરપિંડી આચરતી એક હાઇપ્રોફાઇલ ગેંગનો પર્દાફાશ કરીને સનસનાટી મચાવી દીધી છે. સામાન્ય લોકોને કમિશનની લાલચ આપી તેમના નામે બેંક એકાઉન્ટ ખોલાવી, તે ખાતાઓમાં કરોડો રૂપિયાનું ટ્રાન્જેક્શન કરતી આ ગેંગનો ભાંડો ફૂટ્યો છે.
B.Sc. પાસ યુવાનની ધરપકડ
પોલીસે આ મામલે ડિંડોલી વિસ્તારમાંથી 22 વર્ષીય B.Sc. પાસ યુવાન ભાવેશ મનોજભાઈ શિંદેની ધરપકડ કરી છે. આરોપી ભાવેશ આ સમગ્ર કૌભાંડમાં 'કેશ કલેક્ટર' તરીકે મહત્ત્વની કડી હતો. જ્યારે પણ ફ્રોડના નાણાં ખાતામાં જમા થતાં, ત્યારે અલગ-અલગ લોકો ATM દ્વારા તે રકમ ઉપાડી લેતા. ભાવેશ આ તમામ રકમ એકત્રિત કરી મુખ્ય સૂત્રધાર હરીશ ચૌધરી સુધી પહોંચાડવાનું કામ કરતો હતો.
આ રીતે કામ કરતી હતી ગેંગ
પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે ફરાર આરોપી હરીશ ચૌધરી અને તેના સાગરીતો ભોળા લોકોને પૈસાની લાલચ આપી તેમના સેવિંગ અને કરંટ એકાઉન્ટ ખોલાવતા હતા. એકાઉન્ટ ખુલતાની સાથે જ તેની ઇન્સ્ટન્ટ કિટ્સ અને સીમકાર્ડ મેળવી લેવામાં આવતા. આ તમામ સામગ્રી સીધી દુબઈ મોકલવામાં આવતી હતી. દુબઈમાં બેઠેલા સાયબર ગુનેગારો ત્યાંથી ઓનલાઇન છેતરપિંડી આચરી નાણાં આ ભારતીય ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરતા હતા.
મુખ્ય આરોપીના ઘરેથી મોટો જથ્થો જપ્ત
DCP બિશાખા જૈને વિગતો આપતાં જણાવ્યું કે બાતમીના આધારે ડિંડોલીના કૈલાસ પેલેસમાં ભાવેશના ઘરે દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ મુખ્ય આરોપી હરીશ ચૌધરીના ઘરે પણ તપાસ કરતાં ત્યાંથી રૂ. 18.50 લાખની રોકડ, 9 મોબાઈલ ફોન, કેશ કાઉન્ટિંગ મશીન અને 40 જેટલા સીમકાર્ડ મળી આવ્યા છે.
દેશભરમાં 56 ફરિયાદો, 35 બેંક એકાઉન્ટનો ઉપયોગ
નેશનલ સાયબર ક્રાઇમ રિપોર્ટિંગ પોર્ટલ (NCCRP) પર તપાસ કરતાં માલૂમ પડ્યું છે કે આ ગેંગ દ્વારા વપરાતા 35 બેંક ખાતાઓ વિરુદ્ધ દેશભરના અલગ-અલગ રાજ્યોમાંથી કુલ 56 ફરિયાદો નોંધાયેલી છે.
47.74 કરોડનું ટ્રાન્જેક્શન, આંકડો વધવાની શક્યતા
પ્રાથમિક તપાસમાં અત્યાર સુધી રૂપિયા 47,74,00,000 ના ટ્રાન્જેક્શન થયા હોવાનું સામે આવ્યું છે. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ આ આંકડો હજુ વધવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે અને વધુ ફરિયાદો પણ નોંધાઈ શકે છે.
બે મુખ્ય સૂત્રધારો હજુ ફરાર
આ કેસમાં હજુ હરીશ ચૌધરી અને ઋષિકેશ ચૌધરી પોલીસ પકડથી દૂર છે. આ બંને શખ્સો અગાઉ 4 વર્ષ પહેલાં ED (એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ) દ્વારા નોંધાયેલા એક મોટા ગેમિંગ કૌભાંડમાં પણ સંડોવાયેલા હતા.
આગળની તપાસ ચાલુ
હાલમાં સાયબર ક્રાઇમની અલગ-અલગ ટીમો આ આંતરરાષ્ટ્રીય સિન્ડિકેટના મુખ્ય સૂત્રધારોને પકડવા માટે તપાસ તેજ કરી રહી છે. પોલીસને આ કૌભાંડમાં હજુ વધુ લોકોના સંડોવણીની શક્યતા દેખાઈ રહી છે. સુરત પોલીસ દ્વારા નાગરિકોને અપીલ કરવામાં આવી છે કે તેઓ કોઈ અજાણી વ્યક્તિને પોતાના નામે બેંક એકાઉન્ટ ખોલાવા ન દે અને આવી કોઈ લાલચમાં ન આવે.
