સુરત સાયબર ક્રાઇમને મોટી સફળતા: આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ચાલતા હવાલા રેકેટનો પર્દાફાશ, ₹22 કરોડથી વધુની છેતરપિંડીનો ખુલાસો
સુરત સ્મીમેરના પ્રોફેસરને ક્રિપ્ટોમાં ઊંચા વળતરની લાલચ આપનારા શખ્સ સુધી પહોંચતા જ સાયબર ક્રાઇમની ટીમને મળી સફળતા
Published : December 3, 2025 at 11:50 AM IST
સુરત: ક્રિપ્ટો કરન્સીમાં રોકાણ કરી ઊંચા વળતરની લાલચ આપી સ્મીમેરના પ્રોફેસરને લાખોનો ચૂનો ચોપડનાર શખ્સને સુરત સાયબર ક્રાઇમની ટીમે ઝડપી પાડ્યો છે.સ્મીમેર હોસ્પિટલના આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર પાસેથી ₹21.45 લાખની છેતરપિંડી કરનાર એક આરોપીને રાજસ્થાનથી ઝડપી તપાસ હાથ ધરવામાં આવતા આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ચાલતા હવાલા રેકેટનો પર્દાફાશ થયો છે.
સુરત સાયબર ક્રાઇમને મોટી સફળતા, આંતરરાષ્ટ્રીય હવાલા રેકેટનો પર્દાફાશ
બનાવની વિગત જોઇએ તો સુરતની સ્મીમેર હોસ્પિટલના આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસરને ક્રિપ્ટો કરન્સીમાં રોકાણ કરી ઊંચા વળતરની લાલચ આપવામાં આવી હતી. સુરત સાયબર ક્રાઇમની ટીમે તપાસ હાથ ધરતા રાજસ્થાનના જયપુરથી વિકાસ સદારામ બિશ્નોઇ (ઉ.વ.22)ની ધરપકડ કરી તેની તપાસ હાથ ધરી હતી. પોલીસ તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે આરોપી વિકાસ રાજસ્થાનમાં BAના ત્રીજા વર્ષમાં અભ્યાસ કરે છે અને છેલ્લા દોઢ વર્ષથી એક ખતરનાક ચાઇનીઝ ગેન્ગ સાથે મળીને આંતરરાજ્ય સાઇબર ફ્રોડનું નેટવર્ક ચલાવે છે.
પોલીસની તપાસમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ચાલતા હવાલા રેકેટનો પર્દાફાશ થયો છે. ચાઇનીઝ ગેન્ગ સાઇબર ચીટિંગ દ્વારા કમાયેલી કરોડોની રકમ USDT (ક્રિપ્ટો ટોકન) મારફતે ભારતમાં હવાલાથી મેળવતી હતી.આરોપી વિકાસ બિશ્નોઇ જેવા સ્થાનિક સાગરિતોને પૈસાની લાલચ આપીને ગેન્ગમાં જોડવામાં આવતા હતા.
હવાલાનો રૂટ: વિકાસ બિન્નોઈ અન્ય વોન્ટેડ આરોપીઓ સાથે મળીને બાયનાન્સ વોલેટમાંથી ₹94ના ભાવે P2P (પીઅર-ટુ-પીઅર) દ્વારા USDTની ખરીદી કરતો.ત્યારબાદ તે આ USDTને ચાઇનીઝ ગેંગની ખાસ એપ્સ – ટોપ પે અને એચકે પે (Top Pe & HK Pe) – મારફતે બજારભાવ કરતાં ઊંચા, એટલે કે ₹97ના ભાવે, વેચાણ કરી દેતો હતો.આ રીતે ઊંચા ભાવે વેચાણ કરીને મળેલું પેમેન્ટ તે સાઇબર ફ્રોડ દ્વારા મેળવેલી રકમ તરીકે પોતાના બેંક ખાતામાં જમા કરાવતો હતો. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, વિકાસ બિન્નોઈએ છેલ્લા 1 વર્ષમાં બાયનાન્સ વોલેટમાં ₹53 લાખના USDTની ખરીદી કરી છે, જે દર્શાવે છે કે તે મોટા પાયે આ નેટવર્ક ચલાવી રહ્યો હતો.
₹22 કરોડથી વધુની છેતરપિંડીનો ખુલાસો
આરોપીની ધરપકડ બાદ તેના મોબાઈલની તપાસમાં ચોંકાવનારા ખુલાસા થયા છે.વિકાસના મોબાઈલમાંથી એક-બે નહીં, પણ 16 બેન્ક ખાતાઓની વિગતો મળી આવી છે.આ ખાતાઓની વિગતોના આધારે નેશનલ સાઇબર ક્રાઇમ રિપોર્ટિંગ પોર્ટલ પર કુલ 63 ફરિયાદો નોંધાયેલી છે, જેમાં કુલ ₹22.45 કરોડની ચીટિંગ થયાનું બહાર આવ્યું છે.ચાઇનીઝ ગેંગના સાગરીતના ફોનમાંથી વધુ 48 UPI આઇડી પણ મળી આવ્યા છે.
સાયબર ક્રાઇમે આરોપીના 3 દિવસના રિમાન્ડ મેળવીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે, જેમાં આ ચાઇનીઝ ગેંગના અન્ય સભ્યો અને આ કૌભાંડના મૂળ સુધી પહોંચવાના પ્રયાસો કરવામાં આવશે.
ભાગીદાર 'સુરેશ'ની શોધખોળ: કેવી રીતે પકડાયો વિકાસ?
આ ગુનામાં વિકાસ બિન્નોઈ તેના સાથી સુરેશ સાથે મળીને કામ કરતો હતો. પ્રોફેસરની છેતરપિંડીના ₹21.45 લાખમાંથી ₹30 હજાર સુરેશના ખાતામાં જમા થયા હતા. સુરેશને પકડવા ગયેલી પોલીસને વિકાસનો નંબર મળ્યો, જેના આધારે વિકાસ પોલીસના હાથમાં આવ્યો, પરંતુ સુરેશ હાલ ફરાર થઈ ગયો છે. પોલીસ સુરેશને પકડવા માટે પણ ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.
આ પણ વાંચો:
સોમનાથ મહાદેવ મંદિરમાં NSG અને પોલીસ ટીમ ગોઠવાઈ, "આતંકવાદી હુમલા"ની મોકડ્રીલ યોજાઈ
અમદાવાદ રેલવે મંડળે કરી અધધ કમાણી, નવેમ્બર 2025માં રેકોર્ડ રૂ. 800 કરોડથી વધુની આવક મેળવી