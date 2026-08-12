સુરત સાયબર ક્રાઇમને મોટી સફળતા, PNB Oneના નામે બોગસ APK ફાઇલ મોકલી ફ્રોડ કરતી જામતારા ગેંગ ઝડપાઇ
બેંકિંગ એપ્લિકેશનના નામે બોગસ APK ફાઇલો બનાવીને દેશભરના નાગરિકોના ખાતા ખાલી કરતી કુખ્યાત જામતારા ગેંગના ચાર મુખ્ય ગુનેગારો બિહારથી ઝડપાયા છે.
Published : August 12, 2026 at 2:14 PM IST
સુરત: સુરત સાયબર ક્રાઇમને મોટી સફળતા મળી છે. બેંકિંગ એપ્લિકેશનના નામે બોગસ APK ફાઇલો બનાવીને દેશભરના નાગરિકોના ખાતા ખાલી કરતી કુખ્યાત જામતારા ગેંગના ચાર મુખ્ય ગુનેગારો બિહારથી ઝડપાયા છે. સુરત પોલીસની ટીમે ફિલ્મી ઢબે આ ઓપરેશન પાર પાડી પટણાથી ગેંગને ઝડપી પાડી હતી.
કેવી રીતે થયો ખુલાસો?
બનાવની વિગત જોઇએ તો, સુરતના એક વ્યક્તિ સાથે 5 લાખ રૂપિયાની છેતરપિંડીની ફરિયાદ નોંધાઇ હતી. 15થી 18 મે દરમિયાન પંજાબ નેશનલ બેંકના નામે PNB One.APK નામની બનાવટી ફાઇલ ફરિયાદીના મોબાઇલમાં મોકલવામાં આવી હતી. આ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરતા જ ફોનનો સંપૂર્ણ એક્સેસ ઠગોના હાથમાં જતો રહ્યો હતો અને ફરિયાદીની જાણ બહાર ખાતામાંથી 5 લાખ રૂપિયા સેરવાઇ ગયા હતા.
2456 કિમી પ્રવાસ ખેડી આરોપીઓને દબોચ્યા
સુરત સાયબર ક્રાઇમની ટીમે આ કેસમાં ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને તપાસ શરૂ કરી ત્યારે તેના તાર ઝારખંડના કુખ્યાત જામતારા અને દેવધર પટ્ટા સુધી લંબાયા હતા. સુરત પોલીસની ટીમ ઝારખંડથી ટ્રેન અને રોડ માર્ગે આરોપીઓનો સતત પીછો કરતી હતી. ચારેય આરોપીઓ પટણાની એક હોટલમાં રોકાયા હોવાની ચોક્કસ બાતમી મળતા જ સુરત પોલીસે વેશપલટો કરીને મધરાતે હોટલ પર દરોડો પાડ્યો હતો અને ચારેય આરોપીઓને દબોચી લીધા હતા. આરોપીઓ સુધી પહોંચવા માટે સુરત પોલીસે કૂલ 2456 કિમીનો લાંબો પ્રવાસ ખેડ્યો હતો.
પોલીસ તપાસમાં આ ચોંકાવનારી ગેંગનું મોટું નેટવર્ક બહાર આવ્યું છે. આ ટોળકી બેંક, સરકારી યોજનાઓ, RTO ચલણ, કસ્ટમર સપોર્ટ અને હોસ્પિટલના નામે 336 જેટલી બોગસ APK ફાઇલો બનાવી હતી. આ વાયરસયુક્ત ફાઇલો વોટ્સએપ અને ટેલિગ્રામ દ્વારા દેશભરમાં મોકલી આશરે 31,174 મોબાઇલ ડિવાઇસમાં ઇન્સ્ટોલ કરાવવામાં આવી હતી જેમાંથી 5,613 નિર્દોષ નાગરિકોના મોબાઇલનો સંપૂર્ણ એક્સેસ મેળવીને કૂલ 1,06,643 ડેબિટ ટ્રાન્ઝેક્શન મારફતે 1,25,39,48,187 (અંદાજે 125.39 કરોડ)નું મસમોટું સાયબર ફ્રોડ આચરવામાં આવ્યું હોવાનું સામે આવ્યું છે.
સાયબર ફ્રોડ આચરતી ગેંગની મોડસ ઓપરેન્ડી
જકરુલ અંસારી (ઉર્ફે ચાંદ): APK ફાઇલનું ખરીદ-વેચાણ કરવું અને આ ગેંગનો માસ્ટરમાઈન્ડ (જેણે અત્યાર સુધી 1248 APK ફાઇલ ડેવલપ કરી છે).
રાજનકુમાર: બોગસ APK ફાઈલ બનાવવી.
આદિત્યરાજ ઉર્ફે અમન: APK ફાઇલમાં એડિટીંગ અને ડિઝાઈન ચેન્જ કરવી.
સમીર ઉર્ફે શક્તિમાન: યુઝર અને એડમિન એપના સોર્સ કોડ તૈયાર કરવા.
અગાઉ આ જ ગુનાની તપાસ દરમિયાન ઉત્તર પ્રદેશના કાસગંજથી 18 વર્ષીય રોહિત શાક્ય નામના માસ્ટરમાઇન્ડ કોડરની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, જેણે ધોરણ 11 સુધી અભ્યાસ કર્યો છે અને જામતારા ગેંગની માગ મુજબ 121 બોગસ APK ફાઈલો બનાવી આપી હતી.
આ ટોળકી જામતારાથી ઓપરેટ થતી હતી અને તેમની પદ્ધતિ અત્યંત ખતરનાક હતી. ગેંગની માગ મુજબ બે એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન બનાવવામાં આવી હતી. એક એપથી મોબાઈલ લોક કરવામાં આવતો અને બીજી એપથી ગેંગના સભ્યો મોબાઈલનો કંટ્રોલ મેળવતા હતા.
વોટ્સએપ અને ટેલિગ્રામ પર APK ફાઇલ મોકલવામાં આવતી
વોટ્સએપ અને ટેલિગ્રામ પર બોગસ APK ફાઈલ વાયરલ કરવામાં આવતી હતી. યુઝર જેવો લિંક પર ક્લિક કરે કે તરત જ એપ ઇન્સ્ટોલ થઈ જતી હતી અને યુઝરના મોબાઈલમાંથી કોન્ટેક્ટ અને બેંક ડિટેઇલ ચોરી લેવામાં આવતી હતી. બેંક ખાતામાંથી રકમ મ્યુચ્યુઅલ (ડમી) ખાતાઓમાં ટ્રાન્ઝેક્શન કરી કેશ ડિપોઝીટ મશીન (CDM) મારફત નાણાં ઉપાડી લેવામાં આવતા.
એડિશનલ CP (ક્રાઈમ બ્રાંચ) કરણરાજ વાઘેલાએ જણાવ્યું હતું કે, સુરત સાઈબર ક્રાઈમ ટીમ દ્વારા પકડાયેલા આ ચારેય આરોપીઓની સઘન પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવી છે. આંતરરાજ્ય નાણાકીય કડીઓ જોડવા અને આ ગુનામાં સંડોવાયેલા અન્યનાસતા-ફરતા આરોપીઓને ઝડપી પાડવા માટે આગળની તપાસ તીવ્ર બનાવવામાં આવી છે. સુરત પોલીસે નાગરિકોને સાવચેત રહેવા અપીલ કરી છે કે કોઈપણ અજાણી લિંક પર ક્લિક કરીને અનધિકૃત APK ફાઈલ મોબાઈલમાં ડાઉનલોડ ન કરવી, નહિતર બેંક ખાતું ખાલી થઈ શકે છે.
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