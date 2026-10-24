સુરતમાં 410 કરોડના સાયબર ફ્રોડ નેટવર્કનો પર્દાફાશ: બે આરોપી ઝડપાયા, 96 બેંક ખાતાં અને 30 ડેબિટ કાર્ડની વિગતો મળી
શેર બજારમાં ઊંચા નફાની લાલચ આપી 410 કરોડની છેતરપિંડી, આંતરરાષ્ટ્રીય નેટવર્કનો પર્દાફાશ
Published : October 24, 2026 at 9:31 PM IST
સુરત: સુરત શહેર સાયબર ક્રાઇમ સેલે આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર ફ્રોડ ગેન્ગ સાથે સંકળાયેલા બે આરોપીને ઝડપી ઓનલાઇન છેતરપિંડીના મોટા નેટવર્કનો પર્દાફાશ કર્યો છે. પોલીસ તપાસમાં આરોપીઓ શેર ટ્રેડિંગમાં વધુ નફો મેળવવાની લાલચ આપી લોકોને બોગસ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરાવતા અને ત્યારબાદ અલગ અલગ બેંક ખાતાઓમાં નાણાં ટ્રાન્સફર કરાવી છેતરપિંડી આચરતા હતા. આ કેસની તપાસ દરમિયાન આશરે 410 કરોડની ઓનલાઇન છેતરપિંડી સાથે સંકળાયેલા નેટવર્કની વિગતો સામે આવી છે.
શેર ટ્રેડિંગમાં વધુ નફાની લાલચ આપવામાં આવતી
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આ કેસમાં ફરિયાદીને શેર ટ્રેડિંગ દ્વારા વધુ નફો મેળવવાની લાલચ આપવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ તેમને ‘HB Ultra’ અને ‘IISL Sec’ નામની બોગસ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરાવી તેમાં ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ બનાવવામાં આવ્યું હતું. આ બનાવટી એપ્લિકેશનના માધ્યમથી ફરિયાદી પાસેથી અલગ-અલગ બેંક ખાતાઓમાં કુલ રૂ.23,38,800 ટ્રાન્સફર કરાવવામાં આવ્યા હતા. જોકે, ત્યારબાદ ફરિયાદીને નાણાં ઉપાડવા દેવામાં આવ્યા ન હતા. આ મામલે સુરત સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ સ્ટેશનમાં ભારતીય ન્યાય સંહિતા-2023ની વિવિધ કલમો તથા ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી એક્ટની કલમ 66(ડી) હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો.
ગુનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને પોલીસ કમિશનર વાંગબાંગ જામીર, અધિક પોલીસ કમિશનર ક્રાઈમ ડો. કરનરાજ વાઘેલા અને નાયબ પોલીસ કમિશનર સાયબર સેલ વિશાખા જૈનના માર્ગદર્શન હેઠળ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર વાય.એસ. સિસોદિયા અને તેમની ટીમે તપાસ હાથ ધરી હતી. ફરિયાદી પાસેથી મળેલા બેંક ખાતાઓની વિગતોના આધારે તેની સાથે જોડાયેલા મોબાઈલ નંબરોની તપાસ કરવામાં આવી હતી. ત્રણથી ચાર દિવસ સુધી ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને તપાસ કર્યા બાદ સાયબર ક્રાઈમ સેલની બે ટીમે 22 ઓક્ટોબર, 2026ની મોડી રાત્રે સુરતના સિવિલ ચાર રસ્તા પાસેથી બંને આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા હતા.
પોલીસે પકડેલા આરોપીઓમાં અબ્દુલ રહેમાન મોહમદહસીન આકૂકારા (ઉંમર 23), હાલ રહે. ફૈઝ કોમ્પ્લેક્સ, કોઝવે રોડ, રાંદેર, સુરત અને મોહસીનખાન ઉર્ફે ટુક્ષુ શમીમખાન (ઉંમર 38), હાલ રહે. દિવ્યેશ એપાર્ટમેન્ટ, ટીમલિયાવાડ, નાનપુરા, સુરત તથા મૂળ ઉત્તર પ્રદેશના મુઝફ્ફરનગરનો સમાવેશ થાય છે.
તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે અબ્દુલ રહેમાન યુરોપના લિથુઆનિયામાં આવેલી કૌનાસ યુનિવર્સિટી ઓફ ટેકનોલોજી (KTU)માં સિવિલ એન્જિનિયરિંગના બીજા વર્ષમાં અભ્યાસ કરતો હતો અને ત્રણ મહિના પહેલાં ભારત પરત આવ્યો હતો. તેની ટ્રાવેલ હિસ્ટ્રી તપાસતાં તે અગાઉ એક વખત દુબઈ ગયો હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે.
‘MANSURI DIGITAL TRADING’ના નામે બેંક ખાતાં ખોલાવ્યાં
પોલીસ તપાસ મુજબ, અબ્દુલ રહેમાને મોહસીનખાનના નામનો ઉપયોગ કરીને ‘MANSURI DIGITAL TRADING’ નામની બોગસ પેઢી ઊભી કરી હતી. આ પેઢીના નામે સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્ર, કેનેરા બેંક અને એક્સિસ બેંક સહિતની બેંકોમાં ખાતાં ખોલાવવામાં આવ્યાં હતાં. આરોપીઓએ કુલ 12 સેવિંગ્સ બેંક ખાતાં પણ ખોલાવી સાયબર ફ્રોડના નાણાંની હેરાફેરી કરી હોવાનું તપાસમાં બહાર આવ્યું છે.
પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, અબ્દુલ રહેમાન દુબઈથી સંચાલિત થતી ચીની સાયબર ગેંગ માટે કામ કરતો હતો. તે મ્યુલ બેંક એકાઉન્ટ ખોલાવી તેમાં સાયબર ફ્રોડથી મેળવેલા નાણાં જમા કરાવતો હતો. ત્યારબાદ આ નાણાંને USDT ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં કન્વર્ટ કરીને અન્ય વ્યક્તિઓનાં વોલેટ મારફતે ચીની ગેંગ સુધી પહોંચાડતો હતો. આ કામગીરી બદલ તેને કમિશન મળતું હતું. મ્યુલ એકાઉન્ટ ખોલાવવા બદલ પણ કમિશન મેળવતો હોવાની વિગતો સામે આવી છે.
એક બેંક ખાતામાં રૂ.1.19 કરોડના વ્યવહારો
તપાસ દરમિયાન સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયામાં ‘MANSURI DIGITAL TRADING’ના નામે ખોલાવવામાં આવેલા એક ખાતામાં 24 ઓગસ્ટથી 16 સપ્ટેમ્બર, 2026 દરમિયાન કુલ રૂ.1,19,03,919ના વ્યવહારો થયાનું સામે આવ્યું છે. નેશનલ સાયબર ક્રાઈમ રિપોર્ટિંગ પોર્ટલ (NCCRP) પર તપાસ કરતાં આ ખાતા સાથે સંકળાયેલી અલગ-અલગ રાજ્યોમાં કુલ 18 ઓનલાઈન ફરિયાદો નોંધાયેલી હોવાનું પણ જાણવા મળ્યું છે.
મોબાઈલમાંથી 96 બેંક ખાતાં અને 30 ડેબિટ કાર્ડની વિગતો મળી
પોલીસે આરોપી અબ્દુલ રહેમાન પાસેથી મળેલા આઇફોનની તપાસ કરતાં અલગ-અલગ બેંકોનાં કુલ 96 બેંક ખાતાંની વિગતો અને વિવિધ વ્યક્તિઓનાં નામે 30 ડેબિટ કાર્ડની વિગતો મળી આવી હતી. આ ઉપરાંત 13 અલગ-અલગ બેંકોની એપ્લિકેશન, 11 ઈ-મેઈલ આઈડીના લોગિન અને બે USDT વોલેટ મળી આવ્યાં હતાં. આ બંને વોલેટમાં કુલ રૂ.19,14,611ના વ્યવહારો થયાની વિગતો પણ સામે આવી છે. ચીની સાયબર ગેંગના સભ્યો સાથે છેલ્લા એક વર્ષથી ટેલિગ્રામ પર વાતચીત થતી હોવાની ચેટ પણ પોલીસને મળી આવી છે.
આરોપીઓનાં ઘરની તપાસ દરમિયાન વધુ 12 મોબાઈલ ફોન, લિથુઆનિયા અને ભારતની અલગ-અલગ બેંકોનાં 17 ડેબિટ કાર્ડ તથા બે ચેકબુક મળી આવ્યાં હતાં. પોલીસે આ તમામ મુદ્દામાલ કબજે કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
સાયબર ફ્રોડથી બચવા પોલીસની અપીલ
સુરત શહેર પોલીસે લોકોને અપીલ કરી છે કે કોઈપણ વ્યક્તિ કમિશનની લાલચ આપીને બેંક ખાતું ખોલાવવા કે પોતાનું બેંક ખાતું ઉપયોગ માટે આપવા કહે તો આવી લાલચમાં આવવું નહીં. આવા ખાતાઓનો ઉપયોગ સાયબર ફ્રોડના નાણાંની હેરાફેરી માટે થઈ શકે છે. બેંક ખાતામાં આવતા નાણાં અંગે ખાતાધારકની જવાબદારી ઊભી થઈ શકે છે અને તે સાયબર ગુનામાં કાયદાકીય કાર્યવાહીનો સામનો પણ કરી શકે છે.
જો કોઈ વ્યક્તિ સાથે નાણાકીય સાયબર છેતરપિંડી થાય તો તાત્કાલિક સાયબર હેલ્પલાઇન નંબર 1930 પર સંપર્ક કરવો અથવા સત્તાવાર નેશનલ સાયબર ક્રાઈમ રિપોર્ટિંગ પોર્ટલ પર ફરિયાદ નોંધાવવી જોઈએ. સમયસર ફરિયાદ કરવાથી છેતરપિંડીના નાણાંને બેંક ખાતામાં ફ્રીઝ કરાવવાની શક્યતા વધી શકે છે.
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