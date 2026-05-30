પાકિસ્તાનથી ઓપરેટ થતા KBC લોટરી ફ્રોડના આંતરરાષ્ટ્રીય કૌભાંડનો સુરત સાયબર સેલે કર્યો પર્દાફાશ
Published : May 30, 2026 at 9:06 PM IST
સુરત: સુરત સાયબર ક્રાઇમ સેલે એક ચોંકાવનારા આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો છે, જેનું કનેક્શન સીધું પાકિસ્તાન અને ભારતના આસામ રાજ્ય સાથે જોડાયેલું છે. પાકિસ્તાનથી ઓપરેટ થતા 'કૌન બનેગા કરોડપતિ' (KBC) લોટરી ફ્રોડના ગુનામાં સંડોવાયેલા બે સાગરીતોને સુરત સાયબર સેલની ટીમે આસામના અંતરિયાળ વિસ્તારમાંથી અત્યંત ફિલ્મી ઢબે ઝડપી પાડ્યા છે.
સુરતથી હજારો કિલોમીટર દૂર આસામના ગુવાહાટીથી 140 કિલોમીટર અંદર આવેલા નાગાંવ (નગાઉ) ડિસ્ટ્રિક્ટના એક ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં આરોપીઓને પકડવા માટે સુરત પોલીસે ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. સ્થાનિક વાતાવરણમાં ભળી જવા માટે પોલીસે સ્થાનિક વેશભૂષા ધારણ કરી હતી અને સતત 7થી 8 દિવસ સુધી બાઇક પર રેકી કરી હતી. આખરે આસામના રૂરલ એરિયાના જુદા જુદા લોકેશન પરથી બંને આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં સફળતા મળી છે.
આ કૌભાંડની વિગત એવી છે કે, સુરતના એક જાગૃત નાગરિકને ઠગો દ્વારા શિકાર બનાવવામાં આવ્યો હતો. આરોપીઓએ ફરિયાદીનો સંપર્ક કરીને જણાવ્યું હતું કે, તમને KBC તરફથી રૂ. 8.50 લાખ તથા રૂ.25 લાખની લોટરી લાગી છે. આ સાંભળી ફરિયાદી લાલચમાં આવી ગયા હતા.
ત્યારબાદ ઠગ ટોળકીએ આ લોટરીની રકમ મેળવવા માટે અલગ અલગ ચાર્જીસ જેવા કે, રજીસ્ટ્રેશન ફી, પ્રોસેસિંગ ફી, GST/ટેક્સ ચાર્જ, RBI ક્લિયરન્સ ફી, વીમા ચાર્જ, બેંક એકાઉન્ટ એક્ટિવેશન ફી અને NOC ફીના નામે ફરિયાદી પાસેથી જુદા જુદા બેંક એકાઉન્ટોમાં કુલ રૂ. 13,51,450 ટ્રાન્સફર કરાવી લીધા હતા.
ફરિયાદીને જરાય શંકા ન જાય તે માટે સાયબર ગુનેગારોએ Reserve Bank of India (RBI) ના લોગો વાળા બનાવટી ઇલેકટ્રોનીક લેટરપેડ, State Bank of India (SBI) ના નામના બનાવટી ચેક તેમજ રૂ.100 ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર Ministry of Power ના લોગો વાળા બનાવટી ઇલેક્ટ્રોનિક લેટર મોકલી ઓનલાઇન વિશ્વાસ કેળવ્યો હતો. અંતે છેતરપિંડીનો અહેસાસ થતાં ફરિયાદીએ સાયબર હેલ્પ લાઇન નં.1930 ઉપર ફરિયાદ નોંધાવી હતી.
સુરત સાયબર ક્રાઇમ સેલની ટેકનિકલ ટીમે જ્યારે તપાસ શરૂ કરી ત્યારે ચોંકાવનારી વિગતો સામે આવી હતી. ફરિયાદીને જે મોબાઇલ નંબરો ઉપરથી કોલ અને મેસેજ આવતા હતા, તે વ્હોટ્સએપના આઇ.પી. (IP Address) પાકિસ્તાનના હોવાનું ટ્રેસ થયું હતું. બીજી તરફ, જે બેંક એકાઉન્ટ્સમાં નાણાં ટ્રાન્સફર કરાયા હતા તે તમામ એકાઉન્ટ આસામના હોવાનું જણાઈ આવ્યું હતું. આથી સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે આ આખું રેકેટ પાકિસ્તાનથી ઓપરેટ થઈ રહ્યું છે અને તેના લોકલ સ્લીપર સેલ આસામમાં બેસીને નાણાકીય વ્યવહારો સંભાળી રહ્યા છે.
સુરત સાયબર ક્રાઇમ સેલની ટીમે આસામના નાગાંવ જિલ્લાના કોચગાંવ ગામમાં દરોડા પાડીને બે આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે: 1. ઇજાજુલ હક જલાલુદ્દીન (ઉં.વ. 24), તે ફિશરીઝના ધંધા સાથે સંકળાયેલો છે અને તેના નામનો ઉપયોગ બેંકિંગ સિસ્ટમમાં છેતરપિંડી માટે થયો હતો.
2. મુજફ્ફર અલી સમસુલ હક (ઉં.વ. 27): પૂછપરછમાં જાણવા મળ્યું કે, ઇજાજુલ હકે પોતાનું SBIનું એકાઉન્ટ મુજફ્ફર અલીને 1% કમિશનની લાલચે આપ્યું હતું. મુજફ્ફરે આ જ એકાઉન્ટ મુખ્ય નાસતા ફરતા આરોપીને 2% કમિશન પર આપી દીધું હતું. બેંકમાં આવતા ફ્રોડના રૂપિયા આ બંને આરોપીઓ એટીએમથી વિડ્રો કરીને મુખ્ય સૂત્રધાર સુધી પહોંચાડતા હતા.
નેશનલ સાયબર ક્રાઇમ રિપોર્ટિંગ પોર્ટલ (NCCRP) પર તપાસ કરતા જાણવા મળ્યું કે, આ ગેંગ વિરુદ્ધ ગુજરાતના કુતીયાણા (પોરબંદર) અને ઝારખંડના રાંચી ખાતે પણ ફરિયાદો એક્ટિવ છે. આ એકાઉન્ટ્સના માધ્યમથી દેશભરમાં કુલ રૂ. 28,68,472 નું લોટરી ફ્રોડ આચરવામાં આવ્યું હોવાનું રેકોર્ડ પર સામે આવ્યું છે.
પાકિસ્તાની હેન્ડલર કેશ ડિપોઝીટ મશીન દ્વારા નાણાં મેળવતો: બિશાખા જૈન
આ સફળ ઓપરેશન અંગે સુરત સાયબર ક્રાઇમ સેલના ડીસીપી બિશાખા જૈનએ જણાવ્યું હતું કે, "ફરિયાદીને પાકિસ્તાનથી 'અબ્દુલ્લા' નામના વ્યક્તિનો વ્હોટ્સએપ કોલ આવ્યો હતો. ટેકનિકલ વર્ક આઉટ અને લોકલ પોલીસની મદદથી હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ ગેધર કરીને આસામમાં લગભગ 7થી 8 દિવસ સુધી આ ઓપરેશન ચાલ્યું હતું. આ આરોપીઓ ભારતીય નાગરિકો પાસેથી છેતરેલા નાણાં એટીએમ મારફતે વિડ્રો કરી, કેશ ડિપોઝીટ મશીન (CDM) દ્વારા અબ્દુલ્લાએ આપેલા અન્ય ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરતા હતા. હાલ આ આખી આંતરરાષ્ટ્રીય ગેંગના મૂળ સુધી પહોંચવા આગળની તપાસ તેજ કરવામાં આવી છે."
