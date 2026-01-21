ETV Bharat / state

212 કરોડના સાયબર કૌભાંડમાં વધુ 4 શખ્સો ઝડપાયા, 4માંથી 3 તો માત્ર ધોરણ 8 થી 10 સુધી જ ભણેલા

ધરપકડ કરાયેલા ચાર પૈકી ત્રણ આરોપીઓ માત્ર ધોરણ 8 થી 10 સુધી જ ભણેલા છે, છતાં તેઓએ બેંકિંગ સિસ્ટમની સુરક્ષામાં ગાબડાં પાડીને કરોડોના ટ્રાન્જેક્શન કરતા.

સુરત સાયબર સેલને મળી મોટી સફળતા
સુરત સાયબર સેલને મળી મોટી સફળતા (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 21, 2026 at 10:20 AM IST

1 Min Read
સુરત: સાયબર ક્રાઈમ સેલે ₹212.87 કરોડના ચકચારી સાયબર ફ્રોડ કેસમાં વધુ ચાર આરોપીઓની ધરપકડ કરીને આંતરરાષ્ટ્રીય રેકેટના મૂળ સુધી પહોંચવા તપાસ તેજ કરી છે. આશ્ચર્યની વાત એ છે કે, ધરપકડ કરાયેલા ચાર પૈકી ત્રણ આરોપીઓ માત્ર ધોરણ 8 થી 10 સુધી જ ભણેલા છે, છતાં તેઓએ બેંકિંગ સિસ્ટમની સુરક્ષામાં ગાબડાં પાડીને કરોડોના ટ્રાન્જેક્શન પાર પાડ્યા હતા.

કેવી રીતે આચરતા કૌભાંડ?

પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આરોપીઓ અત્યંત ચાલાકીથી બોગસ દસ્તાવેજો તૈયાર કરતા હતા. આરોપીઓ બોગસ ઉદ્યમ સર્ટિફિકેટ અને GST નંબરના આધારે કરંટ એકાઉન્ટ ખોલાવતા હતા. જ્યારે બેંક કર્મચારીઓ ફિઝિકલ વેરિફિકેશન માટે આવે, ત્યારે આરોપીઓ કામચલાઉ ધોરણે બોગસ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને ઓફિસ ઊભી કરી દેતા હતા, જેથી બેંકને શંકા ન જાય. કોઈ પણ તપાસ વગર એકાઉન્ટ ખોલી આપનાર બેંક કર્મચારીઓ પણ હવે પોલીસના રડારમાં છે.

212 કરોડના સાયબર કૌભાંડમાં વધુ 4 શખ્સો ઝડપાયા (Etv Bharat Gujarat)

9 ઓક્ટોબરે મળી હતી પ્રથમ સફળતા

આ સમગ્ર પ્રકરણનો પર્દાફાશ ગત 9 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ થયો હતો. મુખ્ય આરોપી પ્રવીણ ધાંધલની ધરપકડ બાદ પોલીસે તેની પાસેથી: 132 કોરી ચેકબુક, 19 પાસબુક, 12 ડેબિટ કાર્ડ, 35 ક્યુઆર કોડ અને 54 સિમકાર્ડ જપ્ત કર્યા હતા. તપાસ દરમિયાન કુલ 154 શંકાસ્પદ એકાઉન્ટ્સ મળી આવ્યા છે, જેમાંથી ₹212 કરોડથી વધુની રકમ સરકી ગઈ છે.

સુરત સાયબર સેલના ડીસીપી બિશાખા જૈને આપી માહિતી
સુરત સાયબર સેલના ડીસીપી બિશાખા જૈને આપી માહિતી (Etv Bharat Gujarat)

"આરોપીઓ કમિશનની લાલચે સાયબર ગેંગને પોતાના અને અન્યના નામે એકાઉન્ટ ખોલાવી આપતા હતા. બેંક કર્મચારીઓની ભૂમિકાની પણ ગંભીરતાથી તપાસ ચાલી રહી છે." - બિશાખા જૈન, ડીસીપી, સાયબર સેલ, સુરત

