'જમાઈ બન્યો જલ્લાદ', સુરતના પાંડેસરામાં જમાઈએ સાસુને જીવતી સળગાવી, સાસુનું મોત
સુરતના પાંડેસરમાં સાળીની સગાઈનો વિવાદ લોહીમાં ખરડાયો છે, જમાઈએ સાસુને જીવતા સળગાવી મોતને ઘાટ ઉતારતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ છે.
Published : April 19, 2026 at 12:29 PM IST
સુરત: શહેરના પાંડેસરા વિસ્તારમાં કૌટુંબિક વિખવાદે લોહિયાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. સાળીની સગાઈના મામલે ચાલી રહેલા વિવાદમાં ઉશ્કેરાયેલા જમાઈએ પોતાની જ સાસુ પર જ્વલનશીલ પ્રવાહી છાંટી જીવતા સળગાવી દેતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. ગંભીર રીતે દાઝેલા વૃદ્ધાનું સિવિલ હોસ્પિટલમાં ટૂંકી સારવાર બાદ મોત નીપજ્યું છે, જેના પગલે પોલીસે હવે હત્યાનો ગુનો નોંધી આરોપી જમાઈની ધરપકડ કરી છે.
એક પૂર્વ આયોજિત કાવતરું
પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે, આ ઘટના કોઈ આકસ્મિક ઝઘડાનું પરિણામ નહોતું, પરંતુ એક પૂર્વ આયોજિત કાવતરું હતું. ગત 15 એપ્રિલ 2026ના રોજ સવારે જ્યારે રત્નાબેન સોનવણે પોતાના ઘરના ઓટલા પર બેઠા હતા, ત્યારે જમાઈ મનોહર મહાજન પ્લાસ્ટિકની બોટલમાં પેટ્રોલ અથવા કેમિકલ જેવું જ્વલનશીલ પ્રવાહી અને સળગતું લાકડું લઈને ત્યાં પહોંચ્યો હતો. તેણે કંઈ પણ વિચાર્યા વગર સાસુ પર પ્રવાહી છાંટ્યું અને સળગતા લાકડા વડે આગ ચાંપી દીધી હતી.
આરોપીએ સાળાને પણ સળગાવવાનો પ્રયાસ કર્યો
રત્નાબેનની ચીસો સાંભળી તેમને બચાવવા માટે આશાબેનનો દીકરો હરીશ વચ્ચે પડ્યો હતો. જોકે, ક્રૂરતાની હદ વટાવનાર મનોહરે તેને પણ સળગાવવાનો જીવલેણ પ્રયાસ કર્યો હતો. હરીશ નસીબજોગે બચી ગયો હતો, પરંતુ રત્નાબેન ગંભીર રીતે દાઝી ગયા હતા.
ઘટના બાદ ફરાર આરોપીને પોલીસે દબોચ્યો
ઘટના બાદ આરોપી મનોહર પોલીસને થાપ આપી મહારાષ્ટ્રના શિરડી ભાગી ગયો હતો. પાંડેસરા પી.આઈ. ડી.કે. જાડેજાના માર્ગદર્શન હેઠળ ટીમો કામે લાગી હતી. ટેકનિકલ સર્વેલન્સ દ્વારા પોલીસ તેની પર નજર રાખી રહી હતી. જેવું જ મનોહરને ખબર પડી કે સાસુનું મોત થયું છે, તે સુરત પરત ફર્યો હતો. ભેસ્તાન વિસ્તારમાં વોચમાં ઉભેલી પોલીસે તેને દબોચી લીધો હતો.
એસીપી ઝેડ.આર. દેસાઈએ જણાવ્યું હતું કે, "આરોપી છૂટક મજૂરી કરતો હતો અને ઘરકંકાશ પાછળ સાસુ જવાબદાર હોવાનું માનતો હતો. અગાઉ 'હત્યાની કોશિશ'નો ગુનો નોંધાયો હતો, પરંતુ રત્નાબેનના અવસાન બાદ હવે BNS કલમ 103 (1) (હત્યા) મુજબ કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ છે. જ્વલનશીલ પ્રવાહી ક્યાંથી લાવ્યો તે અંગે વધુ તપાસ ચાલુ છે."