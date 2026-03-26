26 વર્ષથી ‘વોન્ટેડ’ આરોપીને સુરત પોલીસે આ રીતે દબોચ્યો, સાંગલીના જંગલોમાં ગોઠવી 5 દિવસ વૉચ

પોલીસ ક્યારેક ક્યારેક એવા પરાક્રમો કરે છે કે, તેમની બહાદુરીને સલામ કરવાનું મન થઈ જાય, આવું જ એક પરાક્રમભર્યુ કામ કર્યુ છે સુરત પોલીસે...

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 26, 2026 at 11:16 AM IST

સુરત: હિન્દીમાં એક કહેવત છે કે,'કાનૂન કે હાથ બહુત લંબે હોતે હૈ' આ કહેવતને વધુ એક વખત સાર્થક કરી છે, સુરત પોલીસે. વર્ષ 2000થી પોલીસને હાથતાળી આપીને નાસતા-ફરતા ખુંખાર અને સુરતના ટોપ-16 મોસ્ટ વોન્ટેડ આરોપીઓની યાદીમાં સામેલ સુનિલ ઝુંબર કાળે નામના આરોપીને આખરે 26 વર્ષ બાદ દબોચી લેવામાં આવ્યો હતો. લિંબાયત પોલીસે મહારાષ્ટ્ર-કર્ણાટક બોર્ડર પર આવેલા સાંગલીના ગાઢ જંગલોમાં વેશ પલટો કરીને આ ખતરનાક ગુનેગારને દબોચી લીધો છે.

વર્ષ 2003માં પરવતગામની સીમમાં એક ખેતરમાં ત્રાટકીને સુનિલ અને તેની ટોળકીએ ઓધડભાઈ પટેલના પરિવારને બંધક બનાવી લૂંટ ચલાવી હતી. એટલું જ નહીં, આરોપીઓએ પરિવારની દીકરી પર દુષ્કર્મ ગુજારી માનવતા લજવી હતી. આ સિવાય વર્ષ 2000માં પણ લૂંટ અને પોલીસ પર હુમલાના ગંભીર ગુનાઓ તેના નામે નોંધાયેલા હતા. ડીસીપી કાનન દેસાઈના માર્ગદર્શન હેઠળ લિંબાયત પી.આઈ. સુમિતાની ટીમે આ ઓપરેશન પાર પાડ્યું હતું.

પોલીસ માટે શું હતો પડકાર: 26 વર્ષમાં આરોપીનો ચહેરો અને ઓળખ સંપૂર્ણ બદલાઈ ગઈ હતી તેથી પોલીસ માટે આ આરોપીની ઓળખ કરવી ખુબ જ મુશ્કેલ ગણાતી હતી.જેના માટે પોલીસે 20 જવાનોની ટીમે દોઢ મહિના સુધી તપાસ કરી. સાંગલીના જંગલોમાં સ્થાનિક લોકો જેવો વેશ ધારણ કરી 5 દિવસ સુધી વોચ ગોઠવી હતી અને ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સના આધારે 60 વર્ષીય સુનિલને ઓળખી કાઢી ઝડપી પાડવામાં આવ્યો હતો.

"26 વર્ષ જૂના કેસમાં આરોપીને પકડવો પડકાર હતો. અમારી ટીમે 2,000 કલાકની મહેનત બાદ આ સફળતા મેળવી છે. ગુનેગાર ગમે તેટલો ભાગે, પોલીસથી બચી શકતો નથી."- કાનન દેસાઈ, ડીસીપી

સુરતથી ભાગ્યા પછી પણ સુનિલની ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ અટકી નહોતી. તેણે મહારાષ્ટ્રના સાંગલીમાં એક મર્ડર (કલમ 302) કર્યું હતું, જેમાં 10 વર્ષની સજા કાપી તે માત્ર 6 મહિના પહેલા જ જેલની બહાર આવ્યો હતો. જેલમાંથી છૂટી તે ફરી મજૂરીના બહાને ઓળખ છુપાવી રહ્યો હતો.

આરોપી પર નોંધાયેલા મુખ્ય ગુનાઓ:વર્ષ 2003: લૂંટ, દુષ્કર્મ અને છેડતી (IPC 397, 376, 354).વર્ષ 2000: લૂંટ અને ઇજા પહોંચાડવી (IPC 394).વર્ષ 2000: લૂંટનો પ્રયાસ અને પોલીસ પર હુમલો (IPC 393, 332)

પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગેહલોતે જાહેર કરેલા 40,000ના ઈનામી આરોપીની ધરપકડથી પીડિત પરિવારને 26 વર્ષે ન્યાય મળ્યો છે. હાલ પોલીસ આરોપીના રિમાન્ડ મેળવી તેની અન્ય ગુનાહિત કુંડળી ખંગાળી રહી છે.

