સુરત કોર્ટનો ઐતિહાસિક ચુકાદો: 12 વર્ષની માસૂમ પર દુષ્કર્મ ગુજારનાર પાલક પિતાને ‘મરે ત્યાં સુધી’ જેલની સજા
સુરત કોર્ટે આરોપીઓ પૈકી સગીરાના પાલક પિતાને ‘મરે ત્યાં સુધી’ જેલની સજા અને તેના 62 વર્ષીય મિત્રને આજીવન કેદની સજાનો હુકમ કર્યો છે.
Published : December 3, 2025 at 8:58 PM IST
સુરત: સુરતની ન્યાય વ્યવસ્થાએ એક અત્યંત જઘન્ય અપરાધમાં દાખલારૂપ ચુકાદો આપીને માનવતાને શર્મસાર કરનારા આરોપીઓને કડક સજા ફટકારી છે. કાપોદ્રા વિસ્તારમાં એક વર્ષ પૂર્વે 12 વર્ષની સગીરા પર દુષ્કર્મ આચરવાના ગંભીર મામલે સુરત કોર્ટે આરોપીઓ પૈકી સગીરાના પાલક પિતાને ‘મરે ત્યાં સુધી’ જેલની સજા અને તેના 62 વર્ષીય મિત્રને આજીવન કેદની સજાનો હુકમ કર્યો છે.
હેવાનિયતની હૃદયદ્રાવક વિગતો
કેસની વિગતો મુજબ, પાલક પિતા અને તેના મિત્રએ કિશોરીને ધાક-ધમકી આપીને અનેકવાર તેની પર બળાત્કાર ગુજાર્યો હતો. આ હેવાનિયતને કારણે કિશોરી ગર્ભવતી બની હતી અને તેણે એક પુત્રને જન્મ પણ આપ્યો હતો. જોકે, કમનસીબે તે માસૂમ બાળક માત્ર સાત દિવસના ટૂંકા જીવન બાદ મૃત્યુ પામ્યું હતું.
કોર્ટે કિશોરીની સંવેદનશીલ જુબાની, ડીએનએ ટેસ્ટ રિપોર્ટ અને તબીબી પુરાવા સહિત તમામ નિર્ણાયક પુરાવાઓને ધ્યાનમાં લીધા હતા, જેના આધારે આરોપીઓનો ગુનો સ્પષ્ટ સાબિત થયો હતો.
સંબંધોની ગૂંચવણ અને ગુનો:
કેસની તપાસમાં એ પણ સામે આવ્યું હતું કે ફરિયાદીની માતા અગાઉ લગ્ન થયેલા હોવા છતાં, તે આરોપી પાલક પિતા સાથે લગ્ન વગર જ રહેતી હતી. જોકે, બાદમાં માતા અને પાલક પિતા વચ્ચે ખટરાગ થતાં માતા બાળકો સાથે અલગ રહેવા જતી રહી હતી. તેમ છતાં, આરોપીએ સંબંધોની મર્યાદા તોડીને આ ગંભીર કૃત્ય આચર્યું હતું.
પોક્સો એક્ટ હેઠળ મહત્તમ સજા
કોર્ટે આ ગુનાને અત્યંત ગંભીર ગણીને ભારતીય દંડ સંહિતા (IPC) અને પોક્સો (POCSO) એક્ટની વિશેષ જોગવાઈઓ હેઠળ મહત્તમ સજાની જોગવાઈઓ લાગુ કરી હતી. કોર્ટનો આ ચુકાદો સમાજમાં એવો સ્પષ્ટ અને કડક સંદેશ પહોંચાડે છે કે, આવા અપરાધીઓ માટે કોઈ દયાને સ્થાન નથી.
આ ચુકાદો ભલે ગુનેગારોને સજા આપે છે, પરંતુ 12 વર્ષની કિશોરી પર થયેલા અમાનવીય અત્યાચારના ઘાવ ક્યારેય ભરી શકાશે નહીં.
