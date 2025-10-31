સુરત: ૨૪ વર્ષ જૂના પાણી ચોરી કેસમાં આરોપીને કોર્ટે નિર્દોષ છોડ્યો; પોલીસ સાક્ષીઓ રજૂ કરી શકી નહીં
કેસ પૂરો થાય તે પહેલા જ એક આરોપી અને તપાસ કરનાર અમલદારનું અવસાન થયું હતું.
Published : October 31, 2025 at 2:39 PM IST
સુરત: સુરત મહાનગરપાલિકા (SMC)ની પાણીની લાઈનમાંથી ગેરકાયદેસર જોડાણ લેવા અને પબ્લિક પ્રોપર્ટીને નુકસાન કરવાના એક ૨૪ વર્ષ જૂના કેસમાં કોર્ટે તાજેતરમાં ચુકાદો આપી આરોપીને નિર્દોષ છોડી મૂકવાનો હુકમ કર્યો છે. આ કેસની લાંબી લડત દરમિયાન 'તારીખ પે તારીખ'ની સ્થિતિ જોવા મળી હતી, જેમાં કેસ પૂરો થાય તે પહેલા જ એક આરોપી અને તપાસ કરનાર અમલદારનું અવસાન થયું હતું.
૨૦૦૧નો કેસ:
આ કેસની વિગત એવી છે કે, વર્ષ ૨૦૦૧માં અડાજણ જળ વિતરણ મથક નજીક આવેલા ગાર્ડન વ્યુ એપાર્ટમેન્ટમાં ૧ ઇંચનું બોરિંગ ગેરકાયદેસર કરીને SMCની મુખ્ય લાઇનમાંથી પાણીનું જોડાણ લેવામાં આવ્યું હતું. આ અંગે SMCના આસિસ્ટન્ટ ઈજનેરની ફરિયાદના આધારે રાંદેર પોલીસે પ્રિવેન્શન ઓફ ડેમેજ ટુ પબ્લિક પ્રોપર્ટી એક્ટ હેઠળ આરોપી પરેશ પટેલ અને હિતેશ કાકડિયા વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરી કોર્ટમાં ચાર્જશીટ રજૂ કરી હતી.
પોલીસની નિષ્ફળતા આરોપીને ફળી:
કેસ ચાલુ હતો તે દરમિયાન એક આરોપીનું અવસાન થયું હતું, જ્યારે અન્ય આરોપી તરફે એડવોકેટ અશ્વિન જે. જોગડિયાએ બચાવ પક્ષની દલીલો રજૂ કરી હતી. કેસ લગભગ ૨૪ વર્ષથી વધુ ચાલ્યો, પરંતુ પોલીસ કેસના તમામ સાક્ષીઓને કોર્ટમાં હાજર લાવવામાં નિષ્ફળ રહી હતી.
એડવોકેટ જોગડિયાએ દલીલ કરી હતી કે, આ કેસમાં માત્ર ફરિયાદી અને એક પોલીસ સાક્ષીની જ જુબાની થઈ છે. જ્યારે બાકીના મહત્ત્વના સાક્ષીઓ મળી આવ્યા નથી. વળી, તપાસ કરનાર અમલદારનું પણ અવસાન થયું હોવાથી તેમની જુબાની લેવાઈ શકી નથી. આ કારણે કેસ પુરવાર થતો નથી.
કોર્ટનું નિરીક્ષણ:
બંને પક્ષકારોને સાંભળ્યા બાદ કોર્ટે આ દલીલ માન્ય રાખી હતી અને આરોપીને નિર્દોષ ઠરાવી છોડી મૂકવાનો હુકમ કર્યો હતો. ચુકાદા દરમિયાન કોર્ટે નોંધ્યું હતું કે, "ફોજદારી કેસમાં અનુમાન કે અટકળના આધારે આરોપીને તકસીરવાર ઠરાવી શકાય નહીં. તેમજ શંકા ગમે તેટલી મજબૂત હોય તો પણ તે કાયદાકીય પુરાવાનું સ્થાન ક્યારેય લઈ શકે નહીં." પોલીસ દ્વારા કેસના મહત્ત્વના સાક્ષીઓને કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવેલી નિષ્ફળતાનો સીધો લાભ આરોપીને મળ્યો હતો, જેના પગલે આટલા લાંબા સમય બાદ કેસનો અંત આવ્યો હતો.
