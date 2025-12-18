આંદોલનકારીઓને મોટી રાહત: સુરતની કોર્ટે હાર્દિક પટેલ સહિત 4 નેતાઓને રાજદ્રોહના કેસમાંથી કર્યા મુક્ત
પાટીદાર અનામત આંદોલનના કેસ પરત ખેંચવાની સરકારની અરજી કોર્ટે ગ્રાહ્ય રાખી છે. અમરોલી પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા 2015ના વર્ષો જૂના કેસનો આખરે સુખદ અંત.
Published : December 18, 2025 at 8:48 PM IST
સુરત: વર્ષ 2015માં પાટીદાર અનામત આંદોલન દરમિયાન ચર્ચામાં આવેલા સુરતના અમરોલી પોલીસ સ્ટેશનના રાજદ્રોહ (Sedition) કેસમાં આજે સુરતની સેશન્સ કોર્ટે ઐતિહાસિક ચુકાદો આપ્યો છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા આ ગંભીર કેસ પરત ખેંચવા માટે કરવામાં આવેલી દરખાસ્તને કોર્ટે મંજૂરી આપી દીધી છે. જેના પરિણામે હાર્દિક પટેલ, અલ્પેશ કથીરિયા, વિપુલ દેસાઈ અને ચિરાગ દેસાઈનો આ કેસમાંથી સંપૂર્ણપણે છુટકારો થયો છે.
રાજકીય અને કાયદાકીય લડતનો અંત
પાટીદાર આંદોલન બાદ નોંધાયેલા વિવિધ કેસો પૈકી રાજદ્રોહનો આ કેસ અત્યંત મહત્વનો ગણાતો હતો. આ મામલે આરોપીઓ વતી સીનિયર એડવોકેટ યશવંતસિંહ વાળાએ કાયદાકીય ધારદાર રજૂઆતો કરી હતી. સરકારે અગાઉ નોટિફિકેશન જાહેર કરીને આંદોલન સંબંધિત કેસો પરત ખેંચવાની ખાતરી આપી હતી, જે અંતર્ગત આજે પ્રિન્સિપાલ ડિસ્ટ્રિક્ટ સેશન્સ કોર્ટમાં અરજી કરવામાં આવી હતી. કોર્ટે સરકારની દલીલ અને લોકહિતને ધ્યાને રાખી આ કેસ વિડ્રો (Withdraw) કરવાનો હુકમ કર્યો છે.
અલ્પેશ કથીરિયાની પ્રતિક્રિયા
કોર્ટના ચુકાદા બાદ અલ્પેશ કથીરિયાએ આનંદ વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું હતું કે, "સરકારે પોતાના વાયદા અને વચનો મુજબ આ કેસનું સમયાંતરે ઓબ્ઝર્વેશન કરી આજે તેને પરત ખેંચ્યો છે. આ લડાઈમાં સાથે રહેલા તમામ સાથીદારોનો હું આભાર માનું છું. ન્યાયતંત્ર પર અમને સંપૂર્ણ ભરોસો હતો."
ટેકનિકલ પાસું: જામીનની શરત
એડવોકેટ યશવંતસિંહ વાળાના જણાવ્યા મુજબ, કોર્ટે ચારેય નેતાઓને કેસમાંથી મુક્ત તો કર્યા છે, પરંતુ કાયદાકીય પ્રક્રિયાના ભાગરૂપે અપીલ પિરીયડ (જો કોઈ ઉપલી અદાલતમાં જાય તો) માટે રૂ. 15,000ના જામીન રજૂ કરવાનો આદેશ પણ કર્યો છે. આ સાથે જ લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી કાયદાકીય પ્રક્રિયા પર આખરે પૂર્ણવિરામ મુકાયું છે.
