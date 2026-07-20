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સુરતના કતારગામમાં નવદંપતીનું રહસ્યમય રીતે મોત, વેડિંગ એનિવર્સરીના 24 કલાકમાં ઘરમાંથી મૃત હાલતમાં મળ્યા

સુરતના કતારગામ વિસ્તારની કિસ્મત કોલોનીમાં લગ્નની પ્રથમ વર્ષગાંઠના 24 કલાકમાં જ યુવાન દંપતીએ રહસ્યમય રીતે જીવન ટૂંકાવતા પરિવારો શોકમાં ડૂબ્યા.

કતારગામમાં ડભોલી વિસ્તારમાં નવદંપતીનું રહસ્યમય રીતે મોત
કતારગામમાં ડભોલી વિસ્તારમાં નવદંપતીનું રહસ્યમય રીતે મોત (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 20, 2026 at 8:20 PM IST

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સુરત: કતારગામ વિસ્તારની કિસ્મત કોલોનીમાં પ્રથમ લગ્ન વર્ષગાંઠની ખુશી હજુ ઓસરી ન હતી, ત્યાં જ બીજા દિવસે એક ભેદભરી ઘટનાએ સમગ્ર વિસ્તારને હચમચાવી નાખ્યો. 23 વર્ષીય પતિ અને 19 વર્ષીય પત્ની ઘરમાં મૃત હાલતમાં મળી આવતા અનેક તર્ક-વિતર્ક સર્જાયા છે. લગ્નની પ્રથમ વર્ષગાંઠના બીજા જ દિવસે નવદંપતીના આ રહસ્યમય મોતે ભારે ચકચાર મચાવી દીધી છે.

પ્રથમ વર્ષગાંઠની ઉજવણી બાદ કરુણ અંત

મૂળ ભાવનગર જિલ્લાના મહુવા તાલુકાના ખડસલીયા ગામના વતની અને હાલ કિસ્મત કોલોનીમાં રહેતા 23 વર્ષીય અભય ગિરીશભાઈ કાતરીયા લિફ્ટ રીપેરિંગનું કામ કરતા હતા. અભયે એક વર્ષ પહેલાં ઝારખંડની વતની દિશા મનોજભાઈ આહોજા (ઉં.વ. 19) સાથે પ્રેમલગ્ન (કોર્ટ મેરેજ) કર્યા હતા.

ગત 18 જુલાઈએ આ નવદંપતીની પ્રથમ લગ્ન વર્ષગાંઠ હતી. આ ખાસ દિવસની ઉજવણી માટે પરિવાર દ્વારા કેક અને નવા કપડાં લાવવામાં આવ્યા હતા, તેમજ દંપતી બહાર ફરવા પણ ગયું હતું. રાત્રે પરત ફર્યા બાદ અભયને થાક લાગ્યો હોવાથી કેક બીજા દિવસે કાપવાનું નક્કી થયું હતું. પરંતુ કોને ખબર હતી કે આ ખુશીઓનો આખરી દિવસ સાબિત થશે.

લગ્નની પ્રથમ વર્ષગાંઠના 24 કલાકમાં જ યુવાન દંપતીએ રહસ્યમય રીતે મોત (Etv Bharat Gujarat)

અભયના માતા-પિતા બહાર ગયા હતા તે દરમિયાન ઘરમાં અભય અને દિશા હાજર હતા. અભયના કાકી પિન્કીબેને જ્યારે રૂમનો દરવાજો ખોલ્યો ત્યારે અંદરનું દ્રશ્ય જોઈ તેમના હોશ ઉડી ગયા. પતિ-પત્નીના મૃતદેહ ઘરમાં પડ્યા હતા. કતારગામ પોલીસે તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી બંને મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે સ્મીમેર હોસ્પિટલ ખસેડ્યા હતા.

સ્મીમેર હોસ્પિટલમાં ફોરેન્સિક પોસ્ટમોર્ટમ અને તારણ

સુરતની સ્મીમેર હોસ્પિટલમાં ડૉ. સંદીપ રલોતી દ્વારા બંનેના મૃતદેહોનું ફોરેન્સિક પોસ્ટમોર્ટમ કરવામાં આવ્યું હતું. પ્રાથમિક તપાસમાં શંકા છે કે પહેલા પત્નીએ અને ત્યારબાદ પતિએ આપઘાત કર્યો છે. બંનેના શરીર પર અન્ય કોઈ ઈજાના નિશાનો મળ્યા નથી.

પોલીસની ઊંડાણપૂર્વકની તપાસ શરૂ

દંપતીના આ અચાનક અને રહસ્યમય મોત પાછળ કોઈ પારિવારિક વિવાદ, આપઘાત કે અન્ય કોઈ કારણ છે તે અંગે પોલીસે ઊંડાણપૂર્વક તપાસ હાથ ધરી છે. પોલીસે બંનેના મોબાઈલ ફોન કબજે કરી લીધા છે અને કોલ તેમજ ચેટ હિસ્ટ્રીની ચકાસણી કરવામાં આવી રહી છે. એકમાત્ર લાડકી દીકરી અને યુવાન પુત્રના એકસાથે મોતના સમાચારથી બંને પરિવારોમાં આક્રંદ છવાઈ ગયો છે.

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