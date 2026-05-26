સુરતમાં કોંગ્રેસનો અનોખો વિરોધ: કલેક્ટર કચેરી બહાર રમ્યા 'મોંઘવારીના ગરબા', ભાજપ સરકારને ઘેરી

સુરત શહેર કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા કલેક્ટર કચેરી બહાર ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન, ગરબા રમીને નીતિઓ પર કર્યા પ્રહારો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 26, 2026 at 6:47 PM IST

Updated : May 26, 2026 at 7:20 PM IST

સુરત: દેશ અને રાજ્યમાં દિન-પ્રતિદિન વધતી જતી મોંઘવારીએ સામાન્ય અને મધ્યમ વર્ગના પરિવારોની કમર તોડી નાખી છે. દૂધ, શાકભાજી, પેટ્રોલ, ડીઝલ અને રાંધણ ગેસ સહિતની જીવનજરૂરી ચીજવસ્તુઓના આસમાને પહોંચેલા ભાવો સામે જનતામાં ભારે આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે. આ જ જનઆક્રોશને વાચા આપવા માટે આજે સુરત શહેર કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા સરકાર સામે એક ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન અને હલ્લાબોલ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

કલેક્ટર કચેરી ખાતે ઉમટી પડ્યા કાર્યકરો

સુરત કોંગ્રેસના શિર્ષ નેતાઓ અને મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરો આજે સૂત્રોચ્ચાર સાથે સુરત કલેક્ટર કચેરી ખાતે ઉમટી પડ્યા હતા. કોંગ્રેસ દ્વારા કલેક્ટર કચેરીની બહાર જ ભાજપ સરકાર વિરૂદ્ધ મોરચો માંડવામાં આવ્યો હતો. આ પ્રદર્શનની ખાસ વાત એ હતી કે, વિરોધને વધુ ધારદાર અને અનોખો બનાવવા માટે કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ કલેક્ટર કચેરીની બહાર 'મોંઘવારીના ગરબા' રમીને સરકારની નીતિઓ પર આકરા પ્રહારો કર્યા. કાર્યકરો 'મોંઘવારી પર હલ્લાબોલ, ભાજપ સરકાર પર હલ્લાબોલ, મેલોડી પર હલ્લાબોલ' જેવા સૂત્રોચ્ચાર સાથે ગરબાની તાલે તાલે ગરબા રમ્યા.

જનતા પી રહી છે મોંઘવારીનું ઝેર' – વિપુલ ઉધનાવાલા

સુરત શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ વિપુલ ઉધનાવાલાએ આક્રોશ વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું હતું કે, "જેણે 12 વર્ષ પહેલાં ભારત અને સુરતની જનતા વચ્ચે આવીને ભાષણો કર્યા હતા, તેમનું શાસન માત્ર ભાષણ પૂરતું જ સીમિત રહ્યું છે. 12 વર્ષ પહેલાં સરકાર આવતા મોંઘવારી ઘટાડવાનો વાયદો કરાયો હતો, પણ આજે ભારતની જનતા મોંઘવારીનું ઝેર પી રહી છે. લોકો આત્મહત્યા કરી રહ્યા છે, કામધંધા નથી. જનતા ગેસ-તેલ ભરાવી શકતી નથી કે બાળકોની ફી ભરી શકતી નથી. આવી ગંભીર પરિસ્થિતિ વચ્ચે પણ શાસકો વિદેશમાં જઈને દાંત બતાવે છે, તેમને શરમ આવવી જોઈએ."

15 દિવસમાં 8 રૂપિયાનો બોઝ' – અસલમ સાયકલવાલા

કોંગ્રેસ નેતા અસલમ સાયકલવાળાએ જણાવ્યું હતું કે, સુરત શહેર કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ વિપુલભાઈ ઉધનાવાલાના નેતૃત્વ હેઠળ મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરો અહીં ઉપસ્થિત રહ્યા છે. મુખ્ય મુદ્દો એ છે કે છેલ્લા 15 દિવસમાં જ પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર સતત ભાવ વધારો કરીને 8 રૂપિયાનો બોઝ ઝીંકી દેવાયો છે. હજુ પણ ભાવ વધવાની શક્યતા છે, જેના કારણે સમગ્ર દેશનું અર્થતંત્ર પડી ભાંગશે. સામાન્ય પ્રજાને રોજિંદો ખર્ચ ઉપાડવામાં અને મહિલાઓને ઘર ચલાવવામાં ભારે મુશ્કેલી વેઠવી પડી રહી છે. કમાણીનો મોટો હિસ્સો મોંઘવારી જ ભરખી રહી છે.

મહિલાઓનો પણ ઉગ્ર પ્રદર્શનમાં સહભાગ

પ્રદર્શનમાં જોડાયેલા મહિલા કોંગ્રેસ કાર્યકર ડો. પ્રીતિ સરધારા પ્રજાપતિએ જણાવ્યું હતું કે, ભારત દેશમાં દિનપ્રતિદિન કુદકે ને ભૂસકે બેફામ ફુગાવો વધી રહ્યો છે. મોંઘવારીની આ અસહ્ય માર સામે જનતા વતી કોંગ્રેસ પાર્ટીના તમામ કાર્યકરો રસ્તા પર ઉતરીને ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે અને સરકાર પાસે રાહતની માંગ કરી રહ્યા છે.

પ્રદર્શનના અંતે કોંગ્રેસ કાર્યકરોએ કલેક્ટર કચેરીને એક જ્ઞાપન સોંપ્યું હતું, જેમાં ભાજપ સરકારને મોંઘવારી કાબૂમાં લેવા, પેટ્રોલ-ડીઝલ પર ટેક્સ ઘટાડવા અને સામાન્ય માણસને રાહત આપવાની માંગ કરવામાં આવી હતી.

