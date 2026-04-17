સુરતમાં કોંગ્રેસનો સપાટો: મેન્ડેટ બાદ ફોર્મ પાછું ખેંચનારા 'મુરતિયાઓ' પક્ષમાંથી આજીવન માટે સસ્પેન્ડ
સુરત કોંગ્રેસ જિલ્લા પ્રમુખ આનંદ ચૌધરીએ કડક કાર્યવાહી કરી મેન્ડેટ બાદ ઉમેદવારી પાછી ખેંચનાર ઉમેદવારો માટે પક્ષના દરવાજા કાયમી માટે બંધ કર્યા.
Published : April 17, 2026 at 5:14 PM IST
સુરત: સુરત જિલ્લામાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓના ગરમાવા વચ્ચે કોંગ્રેસ પક્ષમાં ભારે ઉથલપાથલ મચી છે. જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત અને નગરપાલિકાની બેઠકો પર પક્ષ દ્વારા મેન્ડેટ આપ્યા બાદ, છેલ્લી ઘડીએ ફોર્મ પરત ખેંચી પક્ષની પીઠમાં ખંજર ભોંકનારા તમામ ઉમેદવારો વિરુદ્ધ સુરત જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિએ આકરા પગલાં લીધા છે.
સુરત જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ આનંદભાઈ ચૌધરીએ આજે એક સત્તાવાર યાદી જાહેર કરી આ તમામ પદાધિકારીઓ અને ઉમેદવારોને પક્ષમાંથી આજીવન બરતરફ (Dismiss) કરવાની જાહેરાત કરી છે.
જિલ્લા પ્રમુખે પત્રમાં જણાવ્યું છે કે, "આગામી 2026ની ચૂંટણીઓમાં પક્ષે વિશ્વાસ મૂકીને મેન્ડેટ આપ્યો હોવા છતાં, લોભ-લાલચ કે અન્ય દબાણમાં આવીને જે ઉમેદવારોએ ફોર્મ ખેંચી લીધા છે, તેમણે પક્ષ અને કાર્યકરોની નિષ્ઠા સાથે દગાખોરી કરી છે. આ એક અક્ષમ્ય અપરાધ છે અને આવા તત્વો સામે હવે કોઈ સુનાવણીની જરૂર નથી."
બરતરફ કરાયેલા મુખ્ય નામોની યાદી:
1. જિલ્લા પંચાયત સીટ (કામરેજ, માંગરોળ, પલસાણા, ઓલપાડ):
- પ્રીતિબેન વિપુલભાઈ પટેલ (નવાગામ)
- ખાલપભાઈ ધુલજીભાઈ ગામિત (ઉંભેળ)
- સુશીલાબેન સુરેશભાઈ વસાવા (કોસંબા)
- હેમંતભાઈ ડાહ્યાભાઈ પટેલ (પલસાણા)
2. તાલુકા પંચાયત સીટ:
- ઓલપાડ: ઉષાબેન રાઠોડ (અરિયાણા), આરીફ સોયેબભાઈ મુલ્લા (કિમ-1), અશોકભાઈ પટેલ (કુડસદ), ઈલેશભાઈ ગામિત સહિત 21 જેટલા ઉમેદવારો.
- કામરેજ: અમીષાબેન પ્રજાપતિ (ડુંગરા), તેજસ સોલંકી (સેવણી)
- દિનેશભાઈ રાઠોડ (શામપુરા)
- ગુણવંતભાઈ રાઠોડ (ઉંભેળ) અને
- કિરીટભાઈ માહ્યાવંશી (વાવ)
3. નગરપાલિકા બેઠક:
- તરસાડી: શૈલેષભાઈ પરમાર, દિગ્વિજયસિંહ મહિડા, પીંકેશકુમાર કટારિયા.
- બારડોલી: પરેશકુમાર સિંહલ, ધીરુભાઈ પટેલ, શિવાંગીબેન સિંહલ.
- કડોદરા: અરવિંદભાઈ ખોડુભાઈ ભોંય.
કોંગ્રેસના આ કડક વલણથી સ્થાનિક રાજકારણમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. જિલ્લા પ્રમુખે આ પત્રની નકલ ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ અમિતભાઈ ચાવડા અને શિસ્ત સમિતિના અધ્યક્ષ બાલુભાઈ પટેલને પણ રવાના કરી દીધી છે. કોંગ્રેસે સ્પષ્ટ સંદેશ આપ્યો છે કે પક્ષ સાથે ગદ્દારી કરનાર માટે હવે સંગઠનમાં કોઈ સ્થાન નથી.
